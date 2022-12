Ritkán látunk ilyet a hazai startup világban: 1,25 millió eurós befektetést kapott a Volteum, az elektromos járműflották működését optimalizáló magyar startup.

A Start it @K&H inkubátorban, majd a nemzetközi Techstars programban fejlődő csapat a kockázati tőkealapok mellett olyan autóipari angyalbefektetőket is meghódított, mint a Petronas vagy a Rolls Royce vezetői.

Összesen 1,25 millió eurós tőkebevonást hajtott végre a Volteum. A magyar startup 2019 óta dübörög előre: a Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött csapat idén januárban bejutott a smart mobility és smart city témák vezető nemzetközi akcelerátor programjába, a Techstars „Cities of the Future”-be. Ennek – az üzlet- és termékfejlesztési képzések, illetve egy 120 ezer dolláros befektetés mellett – része volt az is, hogy a következő körös befektetésre felkészítsék a csapatot. Ez most meg is történt, ugyanis négy intézményi befektető és nyolc angyalbefektető összesen nagyjából fél milliárd forint értékű támogatást nyújt a csapat nemzetközi növekedéséhez.

A négy fiatal mérnök által fejlesztett szoftver azért keltette fel ennyire a befektetők figyelmét, mert egy hiánypótló megoldást nyújt az elektromos járművek üzleti célú felhasználásához. A Volteum a fogyasztási adatok alapján pontos információt ad az elektromos járművek akkumulátorának töltöttségi szintjéről, illetve a töltőpontok és a töltési idő kiszámításával optimális útvonalat tervez a jármű számára – ezzel pedig biztonságossá teszi és drasztikusan leegyszerűsíti az elektromos járművek használatát.

A mostani tőkebevonással a csapat célja, hogy a plug-in hibrideket is bevonja a rendszerbe, és az alkalmazás által kínált funkciókat tovább bővítse a flottaoperátorok számára. Emellett Európa után hamarosan az Egyesült Államok és Kanada területére is elérhetővé teszik az útvonaltervezést, illetve a csomagszállítási piacra fókuszálnak.

