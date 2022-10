Ott tartunk, hogy már két év alatt megtérül a napelemes rendszer kiépítése

A korábbi években a több lábon állás, esetleg a fenntarthatóság szem előtt tartása sarkallta a magyar cégeket a napelemes rendszerek kiépítése felé, ma már a kőkemény valóság: egy átlagos, fémiparban működő vállalkozás például azért ruház be 20 millió forintot a saját napelemmel termelt áram használatára, mert 2023-tól az éves áramszámlája különben 3 millió forintról több mint 15 millió forintra nőne.

Ez már nem csak a „zöldenergia forradalma” – ez a magyar valóság.

Az energiaárak emelkedése nem csak a rezsiköltségek szempontjából mozgatja a hazai vállalkozásokat. Néhány éve a cégek a több lábon állás részeként, esetleg a „zöld” üzenet hangsúlyozása miatt fordultak az akkor még drágának gondolt napelemes rendszerek felé, vagy pályázatokon keresztül egy szűkebb kör juthatott hozzá kedvezőbb feltételekkel, mára szinte mindenhol létkérdéssé váltak az alternatívenergia-megoldások, leginkább a napelemes rendszerek. A következő évek, évtizedek már egy olyan korszakot jelentenek, ahol a napelem ugyanolyan fontos részlet lesz egy ingatlan tervezésekor vagy a beköltözés előtt, mint bármilyen más építőipari rendszerelem, vagy beépítendő rendszer (hasonlóan az épületgépészethez), amivel már a tervezéskor, felújításkor számolni kell.

A lakosság rezsiköltségeinek emelkedésével párhuzamosan a már eddig is piaci árat fizető vállalkozások is forró ősz elé néznek: sokaknak a szolgáltatójával kötött villamosenergia szerződése ezekben a hónapokban jár le. Ezek a szerződések jellemzően 23-40 Ft/kWh árszinten voltak megkötve, ami kedvező volt egészen mostanáig, viszont az újonnan megkötött szerződések a korábbinál akár 5-10 szeres árakat (100-200 Ft/kWh) tartalmaznak. A Manitu Solar egyik, fémipari megmunkálással foglalkozó ügyfele eklatáns példa arra, hogy a magyar kisvállalati szektor szereplői miért tekintenek az egyetlen – akár a túlélést is jelentő – megoldásra a napelemes rendszer telepítésével: a cég eddig 27 forintot fizetett 1 kWh-ért, az új szerződés szerint már 130 forintot fog, amivel az évi 3,2 millió áramszámlája 2023-tól évi 15,6 millióra nő. Az általa megrendelt napelemes rendszer nettó 21 millió forintos beruházást igényel tőle, amivel 80 000 kWh éves termeléssel számolva évente 10 millió forintot spórol. A rendszer az új (és vélhetően a jövőben sem számottevően csökkenő) áramdíj-szinten alig két év alatt megterül és azt követően az áramköltsége szignifikánsabban kevesebb lesz.

Nem csak az áram egekbe emelkedő költsége tereli a vállalkozásokat a napelemes rendszerek felé.

„A jelenleg földgázzal fűtő fogyasztók a gáz (most érzékelt) 8-9-szeres áremelkedése okán keresik a megoldást a villannyal való fűtésre való átállásra, aminek szintén része a napelemes rendszer bevezetése – itt jellemzően a napelemes rendszer bevezetésének költsége az egy éves gázszámla terhével (!) egyenlő ügyfeleink keserű tapasztalatai alapján.”

– nyilatkozta Pete László, a Manitu Solar nagykereskedelmi üzletágvezető-helyettese.

„Olyan mértékű kereslet-robbanás jellemzi a piacot, hogy most már a harmadik, ezúttal a kelet-magyarországi régió kiszolgálására alkalmas telephelyet nyitottuk meg Polgáron”

– tette hozzá Pete László.

„Az aranyláz csak most kezdődött el igazán”

Az elmúlt néhány évben tapasztalható keresleti oldali robbanására gyorsan reagált – a lehetőségekhez mérten – a kínálati oldal is: az ígéretes napelemes hírek hatására vállalkozók tömegei szeretnék kivenni a részüket telepítői oldalról is. Az aranyláz most kezdődött csak el igazán: korábban nyílászáróknál, árnyékolástechnikában és a szigeteléstechnikában volt csak látható hasonló fejlődés. Ma a főként villamos kivitelezéssel és villanyszereléssel foglalkozó egyéni vállalkozók, kkv-k és nagyvállalkozások látnak ebben a szegmensben fejlődési lehetőséget, de az évek óta érlelődő felfutásnak köszönhetően, minden olyan vállalkozás, akinek az elektromossághoz, energetikához, vagy bármilyen kivitelezéshez köze van, az fantáziát lát a napelemes rendszerek telepítésében akár értékesítéssel kombinált kivitelezői, vagy alvállalkozói formában. A napelemes piacra lépő klímás, hőszivattyús, riasztás- és biztonságtechnikai, világítástechnikai, kommunikációs és IT, valamint rendezvénytechnikai cégek mellett megjelentek az egyéb építőipari kivitelezők és generálkivitelezők is. Utóbbiak tevékenységi körében a villanyszerelés általában régóta szerepel és az ehhez kapcsolódó tudás és felkészültség is legtöbbször rendelkezésre áll a napelemes kivitelezéshez.

