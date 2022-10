Fókuszban a fenntartható, inkluzív közösségi terek

A Budapest Design Week 2022. október 16-ig a „Találkozások terei – építészet és design” központi témára építve járja körül a két terület kapcsolódási pontjait.

Miként teremthetünk az egyén számára is élhető köztereket? Hogyan emelheti egy építészeti koncepció az oktatás minőségét? Milyen innovatív technológiák befolyásolják a jövő személyes és közösségi találkozásait? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket jár körül a fesztivál épületbejárásokon, stúdiólátogatásokon, workshopokon és beszélgetéseken keresztül.

A fesztivál az építészetet és a designt nem elhatárolt szakterületként, hanem összefonódó, egymást kiegészítő társterületként mutatja be, amelyek együtt járulhatnak hozzá egy fenntarthatóbb, befogadóbb és élhetőbb épített környezet megalkotásához. A BDW központi kiállítása többféle értelmezést mutat fel a különböző funkciójú és léptékű építészeti alkotások bemutatásával: Találkozások terei – építészet és design címmel október 7. és 30. között tekinthető meg a fesztivál központi helyszínén, a Néprajzi Múzeumban. Sebestény Ferenc DLA kurátor koncepciója szerint a kiválasztott építészeti projekteket design tematikájú tárgyi anyag kíséri Koós Daniella DLA formatervező művész, társkurátor válogatásában. A kiállítás az adott épülethez (városi térhez) kapcsolódóan lámpákat, a világítás térformáló hatásait, valamint találkozási tereink tárgyi környezetébe tartozó designtermékeket mutat be.

A kiállítást október 13-án szakmai konferencia kíséri, amely három témán keresztül egészíti ki a látottakat: ezek a közösségi találkozás tereinek építészeti és design vonatkozásai, a városi közösségi terek, valamint a közösségi terek és fenntarthatóság.

A BDW népszerű Nyitott Stúdiók programján a látogatók építész- és építészeti kapcsolódású design stúdiók munkájával ismerkedhetnek meg. Megnyitja kapuit a BORD Építész Stúdió budapesti székhelye is. Bemutatja műhelyét a DVM group ArchViz csapata is, amely az idei International Property Awards versenyen építészeti vizualizációs kategóriában a világ legjobb CGI stúdiója díját nyerte el. A DVM Design iroda október 13-án kerekasztal-beszélgetéssel készül a Drechsler-palota felújításáról. Az S39 Hybrid Design megmutatja, hogyan készül egy fém- vagy üveg homlokzat, világító betontérkő, de különféle művészeti installációk tervezésének és kivitelezésének hátteréről is mesélnek.

A vezetett épületbejárásokon maguk a tervezők kalauzolják végig az érdeklődőket az általuk tervezett épületeken. Október 14-én a jelentős középületeket tervező Napur Architect a Néprajzi Múzeumot mutatja be. A Medence Csoport tervezői, Gross András és Terebessy Tóbiás pedig október 8-án tartottak különleges túrát a Magyar Zene Háza Kreatív Hangterében a tervezőkkel.

Az Óbudai Egyetem Ybl kara egy kiállítással készül, amelyben bemutatják a hallgatók által tervezett és épített udvar megújításának folyamatát, közösségi tér létrehozásával. Emellett egynapos workshopon a látogatókkal együtt egy, a hallgatói koncepcióban szereplő „hinta-pad” kültéri bútor prototípusát valósítják meg. A kiállítás záróeseménye egy kerekasztal-beszélgetés lesz, arról, hogy milyen szerepe van az építészet és design oktatásnak a találkozás tereinek létrehozásában.

A közösségi térkísérletek című program során, a művelődési házak szocialista ideáljának nyomába eredve, bejárható lesz a csepeli Királyerdei Művelődési Ház. Innen indult a Népművelési Intézet nagy hatású országos közösség-kísérlete. A BDW 2022 alkalmából rekonstruálja az 1979-es nyitott ház program alapelemét, a „konténernek” nevezett multifunkcionális műhelybútort, emellett kiállításokkal, műhelybútor-bemutató és workshopokkal valamint előadásokkal is várják az érdeklődőket.

2013 óta a Budapest Design Week minden első csütörtök éjszakáján 150 szerencsés érdeklődő éjszakai buszos designtúrán vehet részt az Irodaházak Éjszakája keretében. Építész- és belsőépítész-kritikusok, illetve helyi szakemberek vezetésével különböző, A+ minősítésű és B kategóriás irodaházakat járhatnak be a résztvevők, akkor, amikor a dolgozók már valószínűleg mély álomba szenderültek.

A kreatívipari felsőoktatási intézmények hallgatóit várja október 14-én a New European Bauhaus (NEB) workshop a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében. Az egynapos, regisztrációhoz kötött workshop célja önreflexiót és rekreációt lehetővé tevő terek koncepcióinak kidolgozása, miközben az egyének számára is élhető közterek létrehozásának lehetőségeire, mikéntjére kérdez rá. A workshopon való részvétel zártkörű, Bereczki Enikő generáció- és ifjúságszakértő felvezető előadása és a záró prezentáció azonban nyilvános. Az előadások után a BDW stábja tart tárlatvezetést a központi kiállításon, a Néprajzi Múzeumban.

A Hello Wood interaktív podcast programja során kihelyezik az általuk tervezett WorkStation kabint a Néprajzi Múzeum mellé, ami egy héten keresztül berendezett stúdióként működik, és az építészet és design tekintetében releváns témákat dolgoznak fel podcast beszélgetés formájában a MaxCity-vel együttműködve.

Részletes információ és a Budapest Design Week programnaptára elérhető a fesztivál honlapján: https://budapestdesignweek.hu/.