Akkumulátorok újrahasznosításával járul hozzá a fenntartható közlekedéshez a TIER és a Remondis

A világ vezető mikromobilitási szolgáltatója, a TIER és a vezető újrahasznosítási szakértő, kommunális- és vízszolgáltató, a Remondis együtt tesznek a nyersanyagtakarékosság és a körforgásos gazdaság kialakításáért.

A Remondis 16 európai országban, köztük Magyarországon is felel majd a több mint 160.000 TIER e-roller, elektromos kerékpár és e-moped elhasznált lítium-ion akkumulátorainak megfelelő kezeléséért. A segítségükkel az élettartamuk végét elérő akkumulátorok a megfelelő szakemberekhez kerülnek, a bennük található alapanyagok pedig visszajutnak az erőforrás-körforgásba. Az e-rollerek és más elektromos járművek gyártása során fellépő anyagszükséglet és ezzel együtt a környezeti terhelés csökkentése érdekében fontos lépés a nyersanyagok kinyerése.

A lüneni székhelyű Remondis 2021 óta segíti a berlini TIER Mobility működését és végzi a használt lítium-ion akkumulátorok feldolgozását Németországban. A TIER szolgáltatása a tavalyi magyarországi indulás után idén már Belgiumban, Izraelben és Horvátországban is elérhető, a vállalat elektromos kerékpárjai pedig megérkeztek többek között Londonba, Sockholmba és Milánóba is, ezzel együtt a két vállalat együttműködése is új szintre lép. A mikromobilitás ökológiai lábnyomának és környezeti terhelésének csökkentése érdekében a TIER és a Remondis értékes fémeket, például kobaltot, nikkelt és mangánt, valamint más újrahasznosítható anyagokat, például műanyagokat, alumíniumot és elektronikus alkatrészeket juttat vissza a nyersanyagkörforgásba.

A pazarlás elkerüléséért a vállalat csak akkor küldi el újahasznosításra az akkumulátorokat, ha azok már nem javíthatók és a Vertical Values szervezet által biztosított újrafelhasználásra sem alkalmasak.

“A lítium-ion akkumulátorok megfelelő újrahasznosítása kulcsfontosságú a szolgáltatásaink környezeti terhelésének csökkentése érdekében, egyúttal jelentős mértékben hozzájárul egyes nyersanyagok jövőbeni elérhetőségéhez is. A Remondis tapasztalt partnerként támogat minket az innovatív fenntarthatósági megoldások és az akkumulátor-újrahasznosítás lehetőségeinek kifejlesztésében.”

– mondta Ailin Huang, a TIER Mobility fenntarthatósági vezetője.

“Nagyon örülünk, hogy a TIER Mobility-vel együtt dolgozhatunk a mikrobolilitás még fenntarthatóbb, zöld megoldásain. A széndioxid-kibocsátás csökkentésével és az elsődleges erőforrások helyettesítésével védhetjük a környezetet és az éghajlatot, és enyhíthetjük az iparági beszerzésre nehezedő nyomást“

– mondta Lukas Wiedenmann, a Remondis Key Account Manager-e.

A fenntarthatóság iránti elkötelezettség részeként a TIER mindennapi működésében is megjelennek az Egyesült Nemzetek Szervezetének Fenntartható Fejlődési Céljait (SDGs).

“Az újrahasznosítás része az ENSZ 12. Fenntartható Fejlődési Céljának, a Fenntartható fogyasztás és termelés pontnak. Termékeink újrahasznosítása a tevékenységünk természetes részét képezi, amellyel támogatjuk a valóban fenntartható megoldások bevezetését a mikromobilitási szektorban.”

– magyarázza Ailin Huang, a TIER Mobility fenntarthatósági vezetője.

A TIER célja, hogy a fenntartható megoldásokkal a példát mutasson a mikromobolitiási iparágban, ennek megfelelően az új szabványok kidolgozásában is úttörő szerepet tölt be. A vállalat 2021-ben jelentette be együttműködését a Northvolttal, a fenntartható, kiváló minőségű akkumulátorcellák és -rendszerek vezető szakértőjével, amelynek eredményeként csökkent az elektromos járművekben használt akkumulátorok környezetre gyakorolt hatása. A TIER a Nunam-mal is együttműködik, a német-indiai start-up a zöld áramellátást támogatja Indiában. Februárban indult el a TIER és a berlini Vertical Values startup partnersége, amelynek keretében az európai országokban a lítium-ion akkumulátorok újra felhasználásával és javításával hosszabbítják meg az akkumulátorok élettartamát.