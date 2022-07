Mi a közös egy strandon elkortyolt jeges kávéban, egy fesztiválon felbontott energiaitalban, és egy családi kertipartin elfogyasztott hideg sörben? Azon kívül, hogy mindegyik nagyon jól esik, valószínűleg mindegyiket egy alumínium dobozból iszogatjuk. De vajon mi lesz ennek a doboznak a sorsa? Ha otthon vagy az irodában már megvannak a bevált hulladék kezelési szokásaink, azokat sajnos felülírhatják a nyári hónapok.

Nyáron se dobjuk ki!

Ilyenkor lenne szükség még nagyobb tudatosságra, hiszen egy-egy fesztivál, szabadtéri rendezvény vagy nyaralás alkalmával még több aludobozos ital fogy, mint egyébként! A kánikula sújtotta városban sétálgatva szinte biztosan megszomjazunk, és beugrunk valahová egy kis frissítőért. A strandtáskába, hátizsákba mindenképp pakolunk alkoholos vagy alkoholmentes üdítőket, és természetesen a nyaraláson is örökös kérdés a hideg innivaló. Elsőként talán a PET palackhoz nyúlnánk – aminek szinte semmi súlya nincs, így ideálisnak látszik – ám ezt nem lehet végtelenszer újrahasznosítani, ami igenis fontos szempont. Jobb választásnak tűnik az üvegpalack, ami viszont rendkívül nehéz, így nem szívesen cipeljük magunkkal. Szerencsére az aludoboz mindezek előnyeit egyesíti: könnyű és környezettudatos.

Az alumínium értékes hulladék

Az újrahasznosítható anyagok közül az alumínium az egyik legértékesebb. Nemcsak az alapanyag ára miatt, hanem azért is, mert az új fém előállításához képest 95 százalékkal kevesebb energia szükséges a hulladékból való újrafeldolgozáshoz. Az évente legyártott több milliárd aludoboznak így hát egyáltalán nem a szemetesben lenne a helye. A Minden Doboz Visszajár kezdeményezés éppen az újrahasznosításuk népszerűsítéséért dolgozik, amihez meg is találták számunkra a legpraktikusabb megoldást: ma már országszerte közel 200 visszaváltó automatába dobhatjuk be a kiürült dobozokat.

Az aludobozos italt választani a fent említett előnyei mellett, még kifizetődő is: az automaták ugyanis minden dobozért pár forintos visszaváltási díjat fizetnek, így nemcsak a környezetünk, hanem mi is jól járunk. Mivel főként élelmiszerkereskedelmi láncoknál találhatóak meg az automaták, a gyűjtés nem csak otthon valósítható meg, hanem akár a nyaralóhelyen is körülnézhetünk, mert szinte biztosan találunk egyet a környéken.

A visszaváltással már a rászorulókon is segíthetünk: a Minden Doboz Visszajár mozgalom és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a SPAR Magyarország együttműködésnek köszönhetően egyes automaták az összeg jótékonysági célokra való felajánlását is lehetővé teszik.