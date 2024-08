Három év a karbon-elnyelést és karbonsemlegességet elősegítő vállalkozásfejlesztés és ökoszisztéma-építés jegyében

Napjaink globális problémái közül a klímaváltozás várható hatásai komoly kihívást jelentenek a társadalmi-gazdasági rendszerekre és a természeti környezetre egyaránt.

Az emberi tevékenységek által okozott felmelegedést körülbelül +1.0°C-ra becsülik az iparosodás előtti időkhöz viszonyítva. Ha a folyamatok továbbra is változatlanul haladnak, akkor az előrejelzések alapján a globális felmelegedés valószínűleg eléri a másfél fokot 2030 és 2052 között. Már a másfél fokos felmelegedés is számos olyan kockázatot jelenthet, amely igen kritikus hatást válthat ki többek között az emberi egészség, élelmezésbiztonság, vízellátás, az emberi biztonság és gazdasági növekedés vonatkozásában. A pesszimista forgatókönyvek magasabb átlaghőmérséklet-emelkedést valószínűsítenek, amelyek esetében a várható következmények súlyossága is növekszik, így döntő jelentőségű, hogy fenntartható módon tudjuk kezelni az éghajlatváltozást, figyelembe véve az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait. Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés alapvetően és több szálon is kapcsolódnak egymáshoz. Az IPCC jelentései szerint az éghajlatváltozás alááshatja a fenntartható fejlődést, viszont a klímaváltozásra adott, jól megtervezett enyhítési és alkalmazkodási válaszok támogathatják a szegénység enyhítését, az élelmezésbiztonságot, az egészséges ökoszisztémákat, az egyenlőséget és a fenntartható fejlődés egyéb dimenzióit. Az alkalmazkodási és enyhítési tevékenységek magukban foglalják a kibocsátások csökkentését, az ellenállóképesség fokozását, a technológia és az infrastruktúra megfelelő használatát, valamint a viselkedés és a politika megváltoztatását.

Az EIT Climate-KIC a legnagyobb európai szervezet, mely innovációs fejlesztéssel küzd az éghajlatváltozás ellen. A szisztematikus megközelítés révén a szervezet összeköti Európa legambiciózusabb éghajlati érdekeltségeit városok, régiók, sőt egész országok szintjén. Az EIT Climate-KIC küldetése, hogy együtt dolgozzunk a rendszerszintű változások felgyorsításán az éghajlati válság megelőzése érdekében.F Meghatározzuk, biztosítjuk és behatároljuk az innovációt ösztönző állami és magán befektetési alapokat. Figyelemmel kísérjük az előrehaladást és az eredményeket, valamint következtetéseket vonunk le annak érdekében, hogy pénzügyi partnereink hatékonyan fektessék be erőforrásaikat. A jövőképpel, ötletekkel, alacsony kibocsátású termékekkel, szolgáltatásokkal és a szakmai, üzleti tapasztalattal, tőkével rendelkezők összekötését segítjük elő olyan projektek és programok létrehozása révén, amelyek hatékonyan támogatják az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.

A PANNON Pro 2021 és 2024 között az EIT Climate-KIC társulásban való hazai részvétel ösztönzésén dolgozott. A hazai KKV szektor karbonsemlegességre való nyitottságának, felkészültségének és kihívásainak felmérésében 112 szervezet válaszai alapján készült tanulmány. A leghatékonyabb eszközök ugyanakkor a vállalkozásfejlesztési, networking, oktatási és kapacitásépítési tevékenységek voltak a klímaváltozáshoz kapcsolódó innovációk és technológiák területén. A projekt keretében olyan hazai rendezvényeket, programokat koordináltunk és indítottunk el, amelyek esetében a hazai fiatalok, innovátorok, startup-ok, vállalkozások és szakértők nemcsak a projektből magából profitálhatnak, de általuk lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek nemzetközi programokban is. A hároméves projekt keretében a nemzetközi és a hazai start-up ökoszisztémára összpontosítva 67 diákvállalkozás, 19 start-up, illetve kisvállalkozás inkubációját végeztük el, 12 versenyen összesen 83 csapat mutatkozott be, az általunk szervezett előadásokon, workshopokon, networking eseményeken, állófogadásokon több száz magánszemély, csapat, vállalkozás és szervezet vett részt.

Kedvezményezett neve: PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása. Karbon-elnyelést és karbonsemlegességet elősegítő vállalkozásfejlesztés és ökoszisztéma-építés

A szerződött támogatás összege: 65 327 084,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 95,33%

A projekt befejezés dátuma: 2024.06.30.

A projekt azonosító száma: 2021-1.2.1-EIT-KIC-2021-00008

