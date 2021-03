Biztonságos inzulinadagoló tollak gyors előállítása

A Syntegon orvostechnológiai összeszerelő rendszere és a Festo automatizálási platformja.

A cukorbetegek száma világszerte folyamatosan növekszik, évente megközelítőleg 10 millió embernél állapítják meg ezt a betegséget. Ennél fogva egyre nő a kereslet az inzulinadagoló injekciós tollak iránt. A Syntegon dán leányvállalata kifejlesztett egy automatizált rendszert, amely a Festo automatizálási platformját alkalmazza a tollak összeszereléséhez.

„Van egy álmom”

– mondja Michael Andersen, a dániai Syntegon Technology Sandved értékesítési igazgatója.

„Ebben az álomban a gépeink menet közben, a változó munkadaraboknak megfelelően változtatják a működési paramétereiket. Ez lenne a rugalmassági és agilitási filozófiánk beteljesedése, amelyre a vállalatunk törekszik”

– teszi hozzá az automatizálási szakember.

RUGALMASSÁG ÉS AGILITÁS

„A Festo automatizálási platformjának felhasználásával, amely magában foglalja a szervoprést is, már nagyon közel állunk ahhoz, hogy valóra váljon ez az álom”

– mondja Andersen. Valójában a Festo YJKP szervoprés készlete – egy előre konfigurált moduláris rendszer, amely szoftverből, vezérlőkből és standard elektromos hajtóművekből áll – könnyen integrálható az üzembe, és az előre telepített szoftvernek köszönhetően nagyfokú rugalmasságot biztosít. Ez azt jelenti, hogy a moduláris présrendszer, amely szervohajtást tartalmaz az elektromos préselő-illesztő feladatokhoz 17kN-ig, azonnali használatra kész, ráadásul a piacon kapható hasonló megoldásokhoz képest könnyen paraméterezhető és költséghatékony.

“Több mint 100 szervoprést telepítettünk az inzulinadagoló tollak automatizált összeszerelő gépsorába”

– magyarázza Ulrik Keldke, a Syntegon mérnöki részlegének vezetője Sandvedben. A precízen beállítható préselő-illesztő erők biztosítják az állandó minőséget és az alacsony selejtszázalékot.

„Különösen azt szeretjük a Festo szervoprésében, hogy gyorsan és könnyen üzembe helyezhető, és a gépkezelőknek nincs szükségük külön betanításra”.

MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG

„Az összeszerelő gépsor automatizálása előfeltétele annak, hogy teljesítsük a végtermék követelményeit: az inzulinadagoló tollaknak biztonságosnak és felhasználóbarátnak kell lenniük”

– mondja Andersen. A tollak nem törhetnek el használat közben a betegek kezében, mert ez kockázatot jelentene számukra. A szervoprés állandó szinten tartja a feszítő- és nyomóerőt.

„A fecskendők üveg részét nem szabad túl nagy nyomásnak kitenni, mert eltörhet”

– mondja Keldke. Az automatizált rendszerek biztosítják, hogy a tollak mindig jól működjenek, és pontosan adagolják az inzulint.

A géptípustól függően a Syntegon összeszerelő gépsorok akár 300 tollat is képesek gyártani percenként. A berendezések automatizálási szintje az igényekhez illeszthető és később is módosítható. A gép alacsony vagy közepes darabszámot biztosító körasztallal vagy nagy termelékenységű lineáris szállító rendszerrel is alkalmazható. A rendszer automata adagolókkal és állomásokkal bővíthető a darabszám és az automatizálás fokának növelése érdekében.

KÖVETKEZETESSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

A Syntegon Technology – korábbi nevén Bosch Packaging Technology – az integrált megoldások szállítójának tekinti magát. Az inzulinadagoló tollakat összeszerelő berendezés teljes gépsorrá bővíthető a vállalat további rendszereivel. A gyógyszergyártók így olyan gépsorokhoz juthatnak, amelyek a folyamat minden lépését végrehajtják a töltéstől kezdve a lezáráson, összeszerelésen és tesztelésen keresztül a címkézésig és csomagolásig – előre konfigurálva és egyetlen forrásból.

A gépvezérlő rendszer olyan elektromos és pneumatikus egységekből és modulokból áll, melyek a Festo automatizálási platform elemei. Ez megbízható ellátást jelent, mivel a Festo termékei az egész világon kaphatók, és nyílt interfészeket tartalmaznak a magasabb szintű vezérlőkhöz. A Festo Profinettel és EtherCattel is használható CPX-E-CEC modulja teremti meg a kapcsolatot a folyamatvezérlési szinttel. Kifejezetten az észak-amerikai ügyfelek számára azonban a rendszer Ethernet/IP modullal is szállítható.

„A komponensek szabványosítása versenyelőnnyel, valamint a gyorsabb piacra jutás lehetőségével jár a Syntegon számára. Ez a trend egyre fontosabb a gyógyszeriparban”

– magyarázza Michael Andersen, a Syntegon munkatársa.

„Jelenleg hat-kilenc hónapos határidővel tudjuk szállítani a rendszereket. A célunk azonban az, hogy ezt az időtartamot három-hat hónapra csökkentsük. A rugalmasságra és agilitásra összpontosító módszerünkkel minden nap közelebb kerülünk ehhez a célhoz.”

További információ: www.festo.hu