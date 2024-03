Automatizálás Festo elektromos hajtásokkal a Mondeleznél

A Mondelez a Festo elektromos hajtástechnológiáját választotta a belgiumi Herentalsban található új automatizált húsvéti csokitojás-keverő berendezéséhez. A tojáskeverő vonal egy ötletes szállítószalag-rendszert használ, hogy mindenki az ízek kellemes keverékét találja a húsvéti csokoládétojás-csomagjában. Az elektromos meghajtást választották a pneumatikus helyett, mert ez alacsonyabb energiafogyasztást, nagyobb biztonságot és nagyobb rugalmasságot kínál a sebességek és pozíciók szabályozásában.

A Mondelez az élelmiszeripar nagy nemzetközi szereplője, portfóliójában számos ismert márkával, mint például a Côte d’Or, a Milka és az Oreo. Az Ergomix projekt a húsvéti tojások gyártásának támogatására indult, azzal a céllal, hogy javítsa a kezelőszemélyzet ergonómiáját. A tojások gyártása gyakorlatilag egész évben folyik, hogy húsvétkor elegendő készlet álljon rendelkezésre a szezonális kereslet kielégítésére. Korábban a különböző ízekből álló tálcákból származó tojásokat kézzel keverték össze, ami munkaigényes volt. Az új létesítményben ez a folyamat teljesen automatizált.

Miután a tojások lekerülnek a formázósorról, egyenként csomagolva, szállítószalagon keresztül az új üzembe kerülnek, ahol először ízesítés szerint nagy palettás tárolókba válogatják őket. Ezeket a tálcákat ezután egy robot segítségével előkészítik a keveréshez, vagy pedig egy mobil robot ideiglenes raktári tárolásra továbbítja őket. Miután minden, a keverék összeállításához szükséges íz elkészült, a tojásokat surrantókon keresztül egy széles szállítószalaggal pontos pozíciókba szállítják, hogy az összes íz egymás mellé kerüljön. A végén a tojások ismét egy palettás tárolóba kerülnek, ahol a különböző ízek tökéletesen összekeverednek.

A hajtástechnológia szempontjából az első kihívást az jelentette, hogy a paletták megtöltésekor a tojások egyetlen rétegben legyenek elosztva. Ellenkező esetben a felszínük nem lenne vízszintes, ami lehetetlenné tenné a tárolók egymásra helyezését. A második kihívás a tartályok elhelyezése volt a szállítószalag fölött, amelyen a keveréket összeállítják. Ehhez rugalmas rendszerre volt szükség, mivel nem minden keverék tartalmaz ugyanannyi különböző ízesítést. Végül megfelelő meghajtást kellett találni a robot megfogójához is, amely a 150 kg-os palettás tárolókat mozgatja.

– mondja Bob Aerts, a Mondelez mérnöki osztályának munkatársa.

„Az indoklás az volt, hogy az elektromos hajtások az energiafogyasztás szempontjából kedvezőbbek, és a gépbiztonság minden szempontját is könnyebb megvalósítani. Ezt bemutattuk a Festónak, és ők nemcsak megértették a kiindulási szempontunkat és az általunk megépíteni kívánt alkalmazásokat, de képesek voltak felajánlani az összes szükséges alkatrészt is, hogy mindez megvalósulhasson.”

Az új üzem tervezését a Betecem végezte, Koen Roobaert, a Festo alkalmazásmérnöke pedig tanácsot adott az alkatrészek kiválasztásában. A programozásért az Alax Automation volt felelős.

Az új Ergomix-berendezés egy légkondicionált helyiségben található, és teljesen automatikusan működik. A paletták egyenletes feltöltése érdekében a rendszert úgy alakították ki, hogy a tojásokat adagoló szállítószalagot két, szervomotorral és torziós tengellyel felszerelt, időzített fogasszíjas tengelyen keresztül jobbra és balra lehet mozgatni. A szállítószalag meghosszabbításában lévő, golyósorsós elektromos henger lehetővé teszi, hogy a szalag előre és hátra is meghosszabbítható legyen. Ez a kombináció azt jelenti, hogy a rendszer képes úgy pozícionálni magát, hogy a tojásokat a raklapos tárolóban bármelyik pozícióban le tudja dobni. A vezérlő visszajelzést kap a tároló alatti mérőcellákból és a termékek áramlási sebességéről, így pontosan meg tudja határozni, hogy a tárolóban hol van még hely.

A keveréshez a széles szalag feletti tartályok pozícionálását szintén elektromos tengelyekkel valósították meg. Ezek lehetővé teszik a pozíciók automatikus beállítását az adott keverékben összeadandó ízek számához. A tálcatartó kereteket mozgató robot megfogója is egy Festo ESBF elektromos hengerrel és szervomotorral lett felszerelve. Az összes CMMT szervomotor-vezérlő a légkondicionált helyiségen kívül található elektromos szekrényben kapott helyet. Ezek Profineten keresztül kommunikálnak a berendezést vezérlő PLC-vel. A különböző tojásízek kombinálása így már nem igényel kézi munkát.

– mondja Bob Aerts.

„Ez nem csak a mechanikus meghajtásokat, sebességváltókat, motorokat és hajtásokat foglalja magában, hanem az összes szükséges mechanikus szerelvényt és tartozékot is. Ez óriási segítséget jelentett a szabványosításban, és azt is biztosítja, hogy minden alkatrész tökéletesen illeszkedjen egymáshoz. Azt a rugalmasságot, amit most ezzel a berendezéssel elérhetünk, pneumatikus meghajtásokkal nem tudtuk volna megvalósítani.”