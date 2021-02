Németországban az SAP Vaccine Hubbal már működik

A széleskörű átoltottság elérése új kihívással is szembesíti az országok egészségügyi rendszereit. Az oltások célba juttatásához az SAP egyedi fejlesztésű rendszereit ajánlotta fel, melyek január elején Németországban már sikerrel debütáltak. A rendszer a magyarországi felhasználásra is készen áll.

Szérummal töltött ampullák, szárazjég, hűtőládák, teherszállító repülőgépek, kamionok, furgonok, egészségügyi és kiszolgáló személyzet, foglalási időpontok és igénylisták… megannyi fontos, összehangolandó kapacitás és művelet, különböző összefüggések és érdekek keresztmetszetében. Ezen kell úrrá lenniük az országoknak, ha sokmillió embert kívánnak minél hamarabb immunizálni, hogy a korlátozásokat feloldhassuk Európában és persze a világ más tájain.

Ennek a rekordméretű ellátási láncnak a menedzselésére hozta létre az SAP Vaccine Collaboration Hub névre hallgató rendszerét és az ott elérhető változatos szoftverkínálatot.

– mondja Christian Klein az SAP elnöke. Az SAP-nak a globális gyógyszergyártók négyötöde az ügyfele, ezen belül az oltásokra specializált 20 világcégből 18 hagyatkozik SAP rendszerirányítási szoftverekre, köztük a Covid-19 oltásban élharcos AstraZeneca, CureVac, GlaxoSmithKline Moderna, Pfizer és a Sanofi is.

Ezen túlmenően az SAP-nak több évtizedes gyakorlata van üzleti folyamatok menedzselésében, az ezekhez meglévő digitális megoldások kisebb-nagyobb módosításokkal a vakcinálás folyamatának speciális elvárásaihoz hozzáigazíthatóak. Bár magától értetődőnek tűnik, hogy a fejlett nyugati országokban mindenhol rendelkezésre állnak ezek az informatikai rendszerek, ez nem feltétlenül terjed ki a résztvevők teljes körére: különösen az állami intézményeknél – a nemzeti és nemzetközi hatóságoknál – vannak hiányosságok, de a folyamatban résztvevő privát gazdasági társaságok közötti együttműködések digitalizációja, az információáramlás és adatcsere interfészeinek kiépítése sem feltétlenül történt meg, mivel eddig nem volt erre ilyen mértékben szükség.

Az SAP ügyfelei között van a Német Vöröskereszt is, mely többek között Szászországban is felelős a koronavírus visszaszorításában a következő fázis teendőiért. Decemberben a tartomány megbízta az SAP-t, hogy a Telekom leányvállalatával, a T-Systems-szel együtt hozzon létre egy rendszert, amely logisztikai és ütemezési funkciókat kínál. Az együttműködés néhány hét leforgása után működő rendszert szült, így már csupán a kiterjeszthető vakcinamennyiség rendelkezésre állása szabhat határt az oltási folyamatnak.

– mondja Lars Werthmann, a Szászországi Német Vöröskereszt (DRK) munkatársa.

A platformon nyomon követhető a készletek és erőforrások rendelkezésre állása, a tervezett ütem teljesülése, így a teljes logisztikai és terjesztési folyamat valós időben tervezhető és finomhangolható, így képes a DRK az állampolgárok beoltására a hét minden napján.

„Az SAP által fejlesztett és implementált globális digitális megoldások Magyarországon is rendelkezésre állnak, tapasztalatainkra és a nemzetközi legjobb gyakorlatokra támaszkodva itthon is kiemelt célunk, hogy támogassuk a kormányzat, az egészségügy, valamint a gazdaság egyéb érintett szereplőit a pandémia hatásainak enyhítésében. Tavaly a kontaktkutató applikációnk volt a figyelem középpontjában, az idei évben a vakcináció folyamatát segítő megoldásunk van fókuszban, de egyeztetéseket folytatunk hazai döntéshozókkal például arról is, hogy hogyan tudnánk az SAP platformjai segítségével támogatást nyújtani az utóbbi időben már többször felmerült oltási útlevél vagy igazolvány bevezetésében.”