A Microsoft Office alkalmazásaira gondolva sokáig mindenkinek két betűtípus ugrott be: a Wordben alapértelmezett Times New Roman, és az Excelben, PowerPointban vagy épp a WordPadban elsődlegesen beállított Arial.

A Windows Vista és az Office 2007 érkezésére aztán húzott egy nagyot a Microsoft, és egy új, saját betűtípust tett meg alapértelmezettnek mindegyik programjában: a Calibrit.

Most úgy döntött a cég, hogy 15 év után ideje váltani, és 2022-tól kezdve egy teljesen új betűtípus lesz az alap a Microsoft-termékekben. Terveztettek is gyorsan öt különböző fontot, amiket egy szentimentális blogposztban mutattak be, és a felhasználók véleményét várják, hogy kiválaszthassák, melyik legyen az új norma.

Alapértelmezett Microsoft betűtípus 2022-től

Az öt közül a Tenorite a legkonzervatívabb, gyakorlatilag egy modern Arial, a startupok és közösségimédia-platformok egybetűs logóira emlékeztető dizájnnal. A Bierstadt hasonlóan letisztult, az egyidőben mémszerűen elterjedt Helveticára hajaz, míg a Skeena már eggyel ambiciózusabb az ecsetvonásokra emlékeztető íveivel. A Seaford már kezdi bántani a szemet az aszimmetrikus stílusával, a német köz- és vasúti feliratokat idéző Grandview pedig talán túl indusztriális egy alapértelmezett betűtípusnak.

Az öt betűtípus már letölthető a Microsoft 365 felhőn keresztül, a visszajelzéseket a Microsoft közösségi médiás csatornáin várják, például a felhívást bejelentő Twitter-poszt alatt. Korábbi híreink a Microsoftról.

Forrás: Qubit.hu