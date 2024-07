Kevesebb HR szolgáltató hozhat be külföldi munkavállalókat?

A minősített munkaerő-kölcsönző cégeknek június 30-ig kellett teljesíteniük az év elején életbe lépett törvény által előírt szigorúbb feltételeket ahhoz, hogy megtarthassák minősített státuszukat.

A létszámkövetelmény módosítását nem minden cég tudta teljesíteni. Ezek a kölcsönzők egészen addig elveszítették minősített státuszukat, amíg nem tudnak megfelelni az új előírásoknak. Így nem közvetíthetnek egyszerűsített eljárásban munkavállalókat és egyelőre nem hozhatnak be újabb harmadik országbeli állampolgárokat sem Magyarországra. Több cégfúzió is történt a piacon, így biztosítva a minősített státusz jelentette előnyök megtartását. Vannak azonban olyan kölcsönzők – köztük a Jobtain is – akiknek sikerült a szigorúbb feltételeket önállóan teljesíteni és megőrizni minősített státuszukat – mondta el Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató ügyvezetője.

A törvényi szigorítás a magyar munkavállalók integrációját hivatott elősegíteni

Év elején az idegenrendészeti törvény módosításával a külföldi munkavállalók behozatala még a korábbinál is szabályozottabbá vált, szigorúbbak a feltételek és még több szűrőn kell megfelelniük az ide érkezőknek. Emellett a minősített munkaerő-kölcsönzői státusz megszerzésén is szigorított a kormány, így várhatóan kevesebb munkaerő-kölcsönző cég hozhat be egyszerűsített eljárásban harmadik országbeli munkavállalókat a jövőben. Június 30-ig a már minősítéssel rendelkező cégeknek is újra kellett minősülniük a megváltozott feltételeket teljesítve, hogy megtarthassák a minősített státuszukat, melyet mostantól évente felülvizsgálnak majd. A változtatások célja az év elején mintegy 240 ezer fős munkaerőtartalék munkaerőpiaci integrációjának elősegítése volt. Továbbá az, hogy a vállalatok a magyar munkavállalókat részesítsék előnyben, és ha már ezek hiányában külföldi munkaerőt kell, hogy foglalkoztassanak, azt jól szabályozott jogi környezetben tegyék.

A létszámkövetelmény változása jelenti a legnagyobb kihívást a minősítésben

Minősített foglalkoztatónak bármikor lehet jelentkezni, amikor úgy látja a kölcsönző cég, hogy megfelel a kiírt feltételeknek. Meg van határozva például a törzstőke mértéke, a HR szolgáltatást nyújtó dolgozók végzettsége, az hogy ne legyen a cég ellen folyamatban hatósági eljárás, legyen átlátható a tulajdonosi szerkezet, biztos üzleti háttérrel rendelkezzen a kölcsönző stb. A leglényegesebb feltétel, amely a törvénymódosítással együtt előírta az újra minősítést a már minősített munkaerő-kölcsönzők számára is, az a létszámra és annak összetételére vonatkozik. A megváltozott létszámarány teljesítése pedig kihívások elé állította a minősített kölcsönzői státusszal rendelkező munkaerő-kölcsönzőket. Az új szabályozás alapján a munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1000 fő – azon belül legalább 500 fő magyar állampolgárságú foglalkoztatott. A létszámkövetelménynek első alkalommal a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan kellett megfelelni. Ezt követően pedig az állományba kerülő munkavállalók 30 százaléka magyar, illetve Magyarországgal szomszédos országból származó ukrán vagy szerb állampolgár kell, hogy legyen.

Évente felülvizsgálják majd a feltételek teljesítését

„Büszke vagyok arra, hogy a Jobtain megtartotta minősített kölcsönzői státuszát a szigorúbb feltételek mellett is. Tettük mindezt önállóan, más cégekkel való fúzió nélkül és úgy, hogy több száz olyan magyar munkavállalónk volt az elmúlt fél évben, akiket mi toboroztunk és kölcsönöztünk, de végül a partnercégeink átvették őket saját állományukba” – mondta el Mihályi Magdolna. Kiemeli: ez a helyzet a munkaerő-kölcsönzőket természetesen büszkeséggel tölti el, hiszen visszaigazolás arra, hogy minőségi munkaerőt tudnak közvetíteni a partnereik számára. Ugyanakkor az új szabályozás értelmében nehezíti is a helyzetüket a minősítési eljárás során, hiszen nehezebb teljesíteni a legalább 500 fős magyar kvótát. Kihívás továbbá a jövőre nézve az az előírás, hogy az éves létszámnövekedésben a magyar, ukrán vagy szerb állampolgárok aránya minimum 30 százalék kell, hogy legyen az egyéb feltételek betartása mellett.

Átrendeződhet a munkaerő-kölcsönzők piaca

A minősítés bevezetése óta mintegy 25-30 munkaerő-kölcsönző cég volt a piacon, akik minősített státusszal rendelkeztek. „A törvény módosítása jelentősen átalakítja a piacot. Vannak, akik fuzionáltak, így tudták teljesíteni a létszámfeltételt. Illetve tudunk olyan cégekről is, akiknek június 30-ig nem sikerült a módosított előírásoknak megfelelni. Aki meg tudta tartani a minősítését, gyakorlatilag ugyanúgy működhet, mint eddig, tehát egyszerűsített eljárással hozhat be harmadik országbeli munkavállalókat” – tájékoztat a szakértő. Az a cég, amelyik elveszítette státuszát, a már behozott külföldi munkaerő vonatkozásában folytathatja a tevékenységet egészen addig, amíg a kölcsönzött munkavállalók tartózkodási engedélye nem jár le. Új munkavállaló behozatalára azonban nem adhat le igényt addig, amíg nem sikerül teljesítenie a minősítési feltételeket. Az engedélyét ilyenkor visszavonja az állam, de rögtön beadhatja a kölcsönző cég újra, amint megfelel az előírásoknak. Fontos, hogy azok a cégek, amelyek megpróbálják valamilyen módon kijátszani a rendszert, és erre fény derül, két évig nem pályázhatnak a minősített státuszra.

A minősített státusz egy plusz garancia a munkáltatóknak

Szintén az új törvény hozadéka, hogy csak azután lehet harmadik országbeli munkavállalót kölcsönözni, illetve egyáltalán felvenni vagy foglalkoztatni, miután meggyőződött a kölcsönző cég arról, hogy az adott munkakörökre nincsen magyar munkavállaló. Ezért például a minősített kölcsönzőknek lehetősége van egy úgynevezett gyorsított közvetítési eljárásra. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő-kölcsönző jelzi a létszámigényt a területileg illetékes munkaügyi központnak. Ha 7 napon belül nem tudnak kiközvetíteni az adott céghez munkaerőt, akkor elkezdheti a minősített kölcsönző cég a toborzást külföldről, azokból az országokból, amelyekre a 179/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján lehetőség nyílik.. Amennyiben van a régióban magyar munkavállaló, aki alkalmas lehet a pozíció betöltésére, akkor a kölcsönző interjúztatja a jelölteket, bemutatja azokat a partner cégnek majd alkalmasság esetén felveszi és kikölcsönzi őket. „Úgy gondolom, azok a munkáltatók, akik első körben csak belföldi toborzásban gondolkoznak, mindenképpen profitálnak abból, ha erre a feladatra is minősített munkaerő-kölcsönző partnert választanak. A tapasztalatunk ugyanis az, hogy sok esetben a közös munka belföldi kölcsönzéssel indul, de a piaci tendenciáknak és a gazdasági változásoknak megfelelően ez később kiegészül külföldi munkaerő igénnyel is. A minősített státuszt elérő és megtartó munkaerő-kölcsönző cégek pedig bármelyik igényt ki tudják elégíteni” – összegez a Jobtain szakértője.

