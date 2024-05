Innovációs sikerek az élelmiszeriparban

High-tech fejlesztéseket adott át Fábián Gergely Sárváron.

A gazdaságélénkítő beruházások támogatásának köszönhetően a Nemzetgazdasági Minisztérium elősegíti a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést az egész országban, ezzel magasabb versenyképességet és új perspektívákat teremtve számos vidéki településen.

Az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Programnak köszönhetően számos megyében összesen 33 milliárd forintos támogatási összegből 76 projekt esetében valósíthatják meg fejlesztési terveiket a sikeresen pályázó vállalkozások. Az intézkedésnek köszönhetően Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár a mai napon a Sága Foods Zrt. sárvári üzemében megvalósult élelmiszeripari fejlesztéseket adott át.

A Sága Foods Zrt. is sikeresen pályázott az Élelmiszeripari Beszállító- Fejlesztési Programra, a most átadott beruházás is ennek keretében valósult meg. A cég a 440 millió forint összegű támogatást arra fordította, hogy a húskészítményeket gyártó üzem technológiai fejlesztésének köszönhetően magasabb szinten tudja kiszolgálni a kereskedelmi igényeket. Ez magában foglalja egy új, nagyobb teljesítményű húskészítmény szeletelővonal létrehozását, ami egy automatizált csomagoló egységet is kapott. A bővítés lehetővé teszi a piaci igények rugalmas kezelését, javítja a higiéniai paramétereket, ezzel elősegítve a szavatossági idő növelését. A beruházás részét képezi egy innovatív automata gépi berakó és rakatépítő robot beszerzése is, ami növeli az üzem hatékonyságát. A robotizáció további előnye, hogy egy olyan integrált termékgyártási folyamatot tud megvalósítani, amely a mérhetőséget és a hibák kiküszöbölését támogatja. A projekt további előnye, hogy az üzem munkafolyamatai energiahatékonyabbá válásával csökkentik a környezeti terhelést is.

Fábián Gergely a beruházás kapcsán elmondta:

„Az élelmiszeripari fejlesztések kiemelt jelentőséggel bírnak a vidéki területeken, mivel ezek által olyan átfogó változások érhetők el, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az ott élő emberekre és a nemzetgazdaságra egyaránt. A vidéki gazdaságoknak különösen fontos, hogy hangsúlyt fektessenek a technológiai fejlődésre, mivel ezek a fejlesztések nemcsak a helyi vállalkozások versenyképességét növelik, hanem hozzájárulnak a monetáris diverzifikációhoz és a térség gazdasági dinamizálásához.”

