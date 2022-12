Kovács Norbert a Cubicfox digitális termékfejlesztő ügynökség vezető fejlesztője, és a 2022-es Hungarian Cyber Security Challenge döntőse, akitől most első kézből tudhatod meg, hogyan válhat a mindennapjaitok elengedhetetlen részévé az AI a programozásban.

Ha programozol egy ideje, biztosan hallottál a gumikacsás trükkről. Rengeteg logikai bukfencet pillanatok alatt kiszúrhatsz miközben a működését írod le egy adott kódrészletnek, erre tökéletes társ tud lenni egy gumikacsa. Ha pedig abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy nem kacsákkal kell beszélgetned, akár egy igazi emberi lénnyel is végrehajthatod ezt a műveletet, amely során megoszthatják veled a kóddal kapcsolatos meglátásaikat, javaslataikat, új funkciók készítése esetén akár sokkal egyszerűbb irány felé is terelhetnek a gondolataikkal. A páros programozás célja is ugyan ez – két ember együtt tervez és fejleszt, így az előbb említett tevékenységet úgy tudják végrehajtani, hogy mindvégig átlátják egymás munkáját.

Ha már alkalmaztad ezt a módszert majd visszaváltottál egyéni fejlesztésre, hiányozhatnak azok a gondolatok és ötletek, amik magadtól nem jutnak eszedbe miközben egy sor kódra fókuszálsz. Ilyenkor segíthetnek a technológiák, melyekről ez a cikk szól. Manapság egyre több AI-t használó alkalmazásról hallhatunk a hírekben, és ez a fejlesztést sem kerüli el. Az Amazon pár hónapja mutatta be a CodeWhisperert, a GitHub eszköze pedig a Copilot. Mind a kettő egy AI pair programming eszköz, azaz egy mesterséges intelligenciával programozhatunk együtt.

A GitHub Copilot 2021-ben jelent meg zártkörű tesztelésre, majd mindenki számára elérhetővé vált 2022 júniusában. A Copilot rengeteg szituációban tud segíteni, például kiegészíti a kódodat hasonlóan, mint az OpenAI GPT-3 modellje kitudja találni mit szeretnél írni egy mondatban. Olyan, mint egy autocomplete szteroidokon. Sokszor fordul elő, hogy a legalapvetőbb dolgokra is rákeresünk az interneten, akár több évnyi tapasztalattal is. Ezek az esetek többségében pont olyan dolgok, amelyekben a Copilot tud segíteni, és összességében rengeteg időt megspórolhat számunkra.

Nem emlékszel egy beépített funkció nevére? Nem számít, mert a kódod kontextusából több mint valószínű, hogy a Copilot úgyis azt fogja javasolni mint a következő sorba illő kód.

Ha egy számokat tartalmazó tömb minden második elemét vissza kell adnod ha párosak, akkor ezt a feladatot is hamar megoldod. De a Copilot méghamarabb megoldja, ha megkéred rá. Egy egyszerű feladat, amelyet könnyű utasításba adni. A lentebb látható képeken ennek a feladatnak a megoldását valósítom meg a Copilot segítségével. Látszik a képeken, hogy még a kommentek megírásában is segít akár teljesen üres fájlban (Ez mondjuk picit ijesztő néha…). Nem kellett egy sor kódot sem írnom, csak egy kommentet.

Ezek mellett természetesen sok más dologban is tud segíteni, pl.: komplexebb kódokban, API hívásokban, random adatok generálásában. A legtöbb ismertebb API válaszformátumával is gyakran tisztában van, így néha még a doksit sem kell megnyitni. (Nem mondom hogy ez feltétlen egy jó ötlet lenne, de megteheted).

Nem csak a kódot írja meg helyetted, de még a stílusodat is követi és átveszi, hasonló formátumban adja a javaslatait, így egy természetes részeként tudod kezelni a fejlesztési folyamatnak, illetve kód refaktorálásában is rengeteget tud így segíteni.

Természetesen fontos, hogy értsd a kódot amit ír és tisztában legyél a határaival is, nem szabad csak úgy megbízni benne azonnal. Tud, és fog is (logikailag) hibás kódot javasolni. Ha nem olvasod át csak rápillantasz, lehet, hogy nem szúrod ki az apró eltéréseket amik a megfelelő működéshez szükségesek lennének. Ezeket a hibákat észre kell venni, és javítani kell. Ehhez úgy kell kezelni a Copilotot mint ami – egy eszköz, nem pedig feketemágia ami kódol helyetted.

A fejlesztők rengeteget tanulhatnak abból is, hogy használják. Projektek millióin lett tanítva, ezekből szedi ki a számodra leghasznosabb részleteket. Kell azonban egy alapvető tapasztalat mielőtt igazán ki tudnád használni, így kezdő programozók számára nem feltétlenül ajánlom, mert nagy a veszélye, hogy tapasztalat nélkül inkább hátráltat tanulás szempontból, és helyes kód szempontjából is. Ha viszont úgy érzed megvan hozzá a kellő tapasztalatod, próbáld ki! A Copilot egy szuper eszköz, ami még a legtapasztaltabb fejlesztők számára is felgyorsítja a fejlesztést.

A Cubicfox-nál állandóan törekszünk a mindennapi munkánkat megkönnyítő újdonságok kipróbálására, amelyekből egyes eszközök beválnak és a mindennapjaink elengedhetetlen részévé válnak, mások pedig habár eleinte izgalmasnak ígérkeznek, mégis csalódást okoznak és idővel feledésbe merülnek. A Copilot csapatunknál egyértelműen az első kategóriát erősíti.

A Copilot kipróbálásához több információt itt találhatsz: https://github.com/features/copilot

Jó fejlesztést! (Vagy inkább komment írást Copilot barátunknak…)

