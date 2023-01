Kazi-Rózsavölgyi Kitti, a Cubicfox digitális termékfejlesztő ügynökség fejlesztője már hozzászokott ahhoz, hogy ha egy beszélgetés során előkerül a foglalkozása, akkor meglepődött tekintetek fogadják. Annak ellenére, hogy a programozókról a legtöbben “kapucnis pulcsiban kódoló pasikra” asszociálnak, Kitti nem csak, hogy remekül megállja a helyét, de a fejlesztésben olyan hivatásra is talált, amiben kiteljesedhet. Ebben a cikkben elmeséli, hogyan került erre a pályára, és ma már miért nem választana soha más szakmát.

“Milyen fejlesztőnek lenni nőként?” “Ez nem egy férfi-szakma?” Gyakran teszik fel ezeket a kérdéseket, amikor a munkám kerül szóba egy beszélgetés során. Általában csak 1-1 szóval válaszolok ezekre: “Jó” és “Nem”, de valójában gondolatban ezeknek a válaszoknak a megfogalmazása sokkal hosszabbra nyúlik. Ahhoz, hogy tényleges választ adhassak ezekre a kérdésekre, kicsit mélyebbre kell tekinteni a statisztika és az emlékeim világában egyaránt.

Az elkeserítő statisztikák[1]

Egy az USA-ban 2022 augusztusában végzett kutatás adatai alapján a világ összes munkaerejének 47.7%-át teszik ki nők, de a tech-szakmához kapcsolódó munkaerőnek csupán 26.7%-át. Így első hallásra ez akár egy egész jó adatnak is hangozhat, de ha jobban végiggondoljuk, ez tartalmazza az összes tech-szakmát, nem csak a fejlesztői pozíciókat. Tech-területen a nőket legszívesebben alkalmazó vállalatok jellemzően a közép-méretű technológiai cégek.

Miért nem választ magának több nő tech-szakmát?

Véleményem szerint minden gyermekkorban kezdődik. Alapvetően a lányok máshogy szocializálódnak. Például fiatalkorban általánosságban elmondható, hogy több fiú játszik videojátékokkal, mint lány, és gyakori, hogy ezek miatt a játékok miatt kezdenek el érdeklődni az informatika, mint szakma iránt. A sorban következő az iskola, ahol rendszerint nem elegendő az információ a tanulók számára. Senki nem tájékoztatja tanulókat – ezáltal a lányokat sem – arról, hogy milyen lehetőségeik is lennének valójában IT területen. A régimódi tanárok is lehetnek a probléma forrásai, akik még mindig úgy gondolják és azt hangoztatják, hogy “a lányok nem lehetnek fejlesztők”. Ha egy lány ki is próbálja magát ilyen téren az iskolában, sokan pont ezek miatt az előítéletek és vélemények miatt adják fel, hiszen nem találkoznak pozitív visszajelzéssel. Nekem is volt egy ilyen tanárom gimnáziumban, azonban amikor a csoport egyik legjobb eredményével zártam az emelt szintű informatika képzést, azt mondta nekem, hogy “talán mégis lehet egy lányból is jó fejlesztő”. Ha csak egy kicsit is, de megváltozott a véleménye, nekem pedig nevezhetjük ezt az élményt az első szakmai sikeremnek, ami bátorított arra, hogy ne adjam fel.

A cégek hozzáállása

Az idősebb generációk jellemzően előítéletesebben állnak hozzá a nőkhöz IT területen, a fiatalabb generációkra pedig jellemzőbb a nyitottabb hozzáállás. Talán ezért nehezebb egy kicsit nőként elhelyezkedni ezen a területen, mivel a legtöbb cég döntéshozói még az idősebb generációkból kerülnek ki. Amikor jelentkezel egy fejlesztői állásra, sokszor félre is dobják az önéletrajzod, amint meglátják, hogy nő vagy. De remélhetőleg, ahogy a mostani fiatalabb, nyitottabb generációk felnőnek, és belőlük lesznek cégvezetők és döntéshozók, úgy ez a probléma folyamatosan kikopik majd.

Akkor miért is jó fejlesztőnek lenni nőként?

Minden negatívum ellenére, amit tapasztalhatsz, miért is éri meg Neked, nőként IT karriert választani?

Menő! Mármint tényleg menő! Amikor meglátod az emberek döbbent arcát, amikor a munkádról beszélsz nekik, akkor rájössz, hogy megéri. Bizonyos módon kreatív munka! Rengeteg kihívással és megoldandó problémával kell szembenézned, és ezekhez nemcsak logikus gondolkodásra, de egy hatalmas adag kreativitásra is szükséged van. Jól fizet! A pénz elengedhetetlen az életünkben. Jöhet bárki a “pénzen nem lehet boldogságot venni” dologgal, de legyünk csak őszinték: mindenhez szükségünk van pénzre a mai világban. Nem konkrétan a fizetésed fog boldoggá tenni, hanem a dolgok és élmények, amiket venni fogsz belőle. Jó karriert tudsz létesíteni viszonylag kevés iskolában töltött évvel. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a tanulásnak vége, azzal, hogy befejezted az iskolát. Ezen a területen a tapasztalat a legjobb tanító, így egyszerre dolgozhatsz, kereshetsz pénzt és fejlesztheted a képességeid, tanulhatsz új dolgokat és már “mászhatsz is felfelé a ranglétrán”. Nőként más szemszögből látjuk a problémákat, mint a férfiak, így másféle megoldásokat is tudunk találni rájuk. Csapatmunka esetén hatalmas pluszt jelent, ha több szemszögből meg tudtok vizsgálni egy adott problémát. Egy olyan szakmád lesz, amivel számolhatsz, hisz ebben van a jövő. Az internet és az okos eszközök világában biztos lehetsz abban, hogy stabil karriert építhetsz IT területen. Az IT cégek általában rugalmasabbak, mint más területek munkáltatói, ami szintén az élet rengeteg területén hasznos lehet.

Pár mondatban összefoglalva

Véleményem szerint már fiatalkorban fel kellene hívnunk a lányok figyelmét a tech-szakmákra. Ez lehet a kulcsa, hogy egyre több nő csatlakozzon az IT területhez és gazdagítsák azt képességeikkel. Szóval amikor a jövőben valaki megkérdezi tőlem, hogy “Milyen fejlesztőnek lenni nőként?”, akkor büszkén válaszolom majd, hogy minden kihívás és nehézség ellenére, a legnagyszerűbb és legmenőbb dolog a világon, és remélem, hogy képes leszek bátorítani más lányokat arra, hogy ők is válasszanak maguknak IT karriert.

