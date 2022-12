A digitalizáció terjedésével az elektronikus számlák és szállítólevelek ma már a legtöbb magyar vállalkozásnál bevett eszközök, de a felhőben működő üzleti szoftverek használata még nem olyan elterjedt.

Az árérzékeny hazai piacon a negyedét költik vállalatirányítási szoftverekre, mint a nyugat-európai országokban, de az idei év mérhető növekedést hozott a digitális érettség terén. A fejlett piacokon a jövő évben várhatóan a mesterséges intelligencia és az „IT-támogatás nélküli IT” fogja meghatározni a trendeket. Az ERP2U vállalatirányítási rendszereket szállító cég az idei év tanulságai alapján a 2023-ban várható a nemzetközi és a magyar üzleti digitalizációs trendeket hasonlítja össze.

A COVID meghozta a digitalizációs áttörést

A magyar kkv piac felső szegmense, késve, de követi a nemzetközi trendeket, az induló projekteknél idén már 50 százalék fölött van a felhő alapú digitalizációs és ERP (Enterprise Resource Planning – azaz vállalatirányítási) rendszerek aránya. A COVID-sokk hatására a kisebb, magyar tulajdonú kkv-t vezetők is felismerték, hogy hibrid munkavégzés bevezetésének alapfeltétele a papírmentes iroda, ezért már a cégek 20 százaléka idén legalább egy projektet végzett azzal a céllal, hogy digitalizálja az iratokat.

Házon belül gyorsítanak

A fejlett piacokon a kkv-k már a Citizen Automation funkciókkal és platformokkal kísérleteznek, amelyekkel a saját alkalmazottjaik gyorsabban, IT támogatás nélkül tudnak munkájuk során funkciókat, adatokat integrálni. A cél a hiperautomatizálással az, hogy informatikus nélkül is könnyen lehessen akár több rendszer adataiból összevont jelentést írni vagy új rendszerkapcsolatot kiépíteni. Ez a trend a magyar kkv szektorban gyakorlatilag még mérhetetlen, komoly termelékenységi hátrányt okozva ezzel a cégeknek nemzetközi összehasonlításban.

“Az üzleti operáció digitalizációjának erősödése jellemző ma a magyar piacon, de kétségtelen, a felhőben futó modern automatizmusok tekintetében még van hova fejlődnünk, itt sokszor az új technológiák megfelelő árazására várnak a cégvezetők”

– mondta el Pinke Szilárd, az ERP2U csoport igazgatója.

„Az új, felhőben érkező ERP-kkal már érkeznek modern IT szolgáltatások, mint például a gépi tanulással támogatott több rendszert integráló képernyők, chat- és hangfunkciók, amelyekkel tovább nő hatékonyság.”

Mesterséges intelligencia a kereskedelemben

Az IT személyzet és az infrastruktúra hatékonyságának javítása érdekében már a kkv szektor is AI (mesterséges intelligencia) és gépi tanulási (DSML) platformokba fektet be, mint például a vásárlásösztönző intelligens termékajánlók automatikus küldése az ügyfeleknek vagy a digitális asszisztensek bevezetése az ügyfélszolgálat erőforrásainak javítására. Ezeket a technológiákat már nem szükséges külön szoftverekként telepíteni, hanem felhőszolgáltatásként integrálható a felhőben futó webshopokba. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások rohamos terjedése miatt a cégek intelligens IT üzemeltetési megoldásokkal is figyelik a digitális üzletmenetet.

„A fejlett piacokon működő kkv-k több mint 64 százaléka jelenleg vezeti be, vagy már vezetett be AI felhőszolgáltatásokat és mesterséges intelligenciával támogatott IT és műszaki üzemeltetést, hazánkban ez a technológia még csak a vállalkozások 1-2 százalékánál, főként nemzetközi cégek hazai leányvállalatainál jelent meg”

–tette hozzá Pinke Szilárd.

A felhő ügyvitel nem kiszervezés, hanem egy új vállalatszervezési logika

A vállalati ügyvitelben is átalakulás zajlik, ahol a fejlett kkv-k a felhőből elérhető API (Korszerű Alkalmazásprogramozási Interfész) kezelést támogató felületekbe fektetnek be, hogy megbirkózzanak a kiszámíthatatlanul növekvő számú rendszerek közötti forgalommal. Sok esetben azonban még kézi rendszerek közötti átrögzítéssel- és korlátozott belső IT szakértői kompetenciával dolgoznak a cégek. A fejlett piacokon a középvállalatok már összekapcsolták a felhőben zajló csoportmunka, távmunka, projektmenedzsment és pénzügyi szolgáltatások működését a felhő vállalatirányítási rendszerrel. Komoly korlát, hogy az API technológiák bevezetéséhez szükséges korszerű tudással rendelkező szakemberek száma még nagyon alacsony, és ezeket a nagyvállalatok elszívják a közepes cégek elől. A modern API alapú ERP és ügyviteli technológiákra való váltás elterjedtsége még csak 20 százalék körül van, de rohamosan növekszik. A nemzetközi kkv-k 51 százaléka tervezi felhőben végrehajtani új projektjeit, de a kompetenciahiány miatt sokan még saját telepítésű rendszerek implementációjában gondolkodnak.

A magyar kkv piacon még szinte csak a kvázi startup kategóriába eső, gyorsan növekvő fiatal cégek alkalmazzák az új API-kon keresztül együttműködő felhő ügyviteli technológiákat, ezért elterjedtségük 5 százalék alatti. A terjedést akadályozza, hogy a digitális és felhőben történő munkakultúra kialakításának előfeltétele a vállalatirányítási és ügyfélkiszolgáló szoftverek új generációjának bevezetése. Hiszen például hiába támogatja az üzenet alapú csoportmunkát a felhő ERP rendszer, ha a cég nem használ olyan csoportmunka-megoldást, mint a Teams vagy a Slack. Ettől függetlenül a piacon elindult ez az irány, de a hazánkban elérhető iparági ügyviteli szoftverek technológiai fejlettsége, alkalmassága ezen a téren komoly kockázatot jelent az előrehaladásra. Az ERP2U szerint annak ellenére, hogy a magyar cégek növelik modernizálási erőfeszítéseiket, a ráfordított beruházások alacsony szintje miatt még vannak lemaradások a nemzetközi mezőnytől.

A fent említett törekvésekhez, a legújabb technológiákban jártas, elérhető IT szakemberek szükségesek. A COVID lezárások során elterjedt távmunka világszerte hatalmas elszívó erőt jelent most már nem csak a magyarországi IT fejlesztők körében, hanem bármely más IT szakterületen. Ennek hatására 1-3 év múlva az „IT szakemberek nélküli IT” vagy a felhőbe kiszervezés és a szoftverkódolás nélküli eszközök tömeges használata elkerülhetetlen lesz Magyarországon is.

