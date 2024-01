A mesterséges intelligencia 2024-ben tovább gyorsítja az online rendelések kézbesítését

Az utolsó kilométeres kiszállításra specializálódott DODO szakértői szerint emellett tovább javíthatja idén az online rendelések kézbesítésének hatékonyságát a zónalogisztika terén a zónák AI-alapú meghatározása.

Az online vásárlók háromnegyede számára már jelenleg is döntő tényező a gyors és pontos aznapi kiszállítás a megfelelő webshop kiválasztása során, ez az igény pedig a következő években várhatóan még több felhasználó számára válik alapelvárássá. A piaci verseny szempontjából így elengedhetetlenné válik az e-kereskedők gyors reakciója, a kézbesítési szolgáltatásaik felzárkóztatása és bővítése, amelyekben többek között a mesterséges intelligencia, az alternatív szállítási módok és a dinamikus árképzés bevezetése segítheti őket. A DODO szakértői sorra veszik, hogy milyen meghatározó trendek fogják uralni 2024-ben a logisztikai iparágat, továbbá rávilágítanak, milyen vásárlói igények alakítják majd az e-kereskedelmi szektort a következő években.

Tavaly a legmeghatározóbb trendnek a mesterséges intelligencia számított, amely a technológiai megoldások egyre fontosabb elemeként nem kerülte el a logisztikai iparágat sem. Az AI és a gépi tanulás térhódítása rendkívül fontos mérföldkő a hatékony logisztikai működés szempontjából: a fejlett előrejelző modell segítségével egyre könnyebbé válik egy adott területen belül a megfelelő számú jármű és futár hatékony elosztása, valamint az útvonalak tervezése úgy, hogy nemcsak az aktuális helyzetet, hanem a következő órák és napok alakulását is figyelembe veszik. Ez jobb hozzáférhetőséget biztosít a vásárlóknak, emellett a környezetbarátabb és zökkenőmentesebb városi közlekedéshez is hozzájárul.

“Tavaly elindítottuk az AI megrendelés-előrejelző modellünket Csehországban, amelynek alkalmazását hamarosan hazánkban is elkezdjük. A modell mesterséges intelligencia segítségével gyűjtött adatok alapján két héttel előre, órára pontosan képes megjósolni egy adott terület vásárlói megrendeléseinek mennyiségét, mindössze 10 százalék alatti hibaaránnyal. Így már nemcsak a jelen, de a jövő várható eseményeinek megfelelően is tudunk tervezni. Ennek az AI-alapú technológiának a hatékonyságra és a tervezésre gyakorolt hatása óriási egy olyan méretű logisztikai vállalat számára, mint a DODO. A fejlett adatelemzés és a jövőbeli események modellezésének jelentősége tovább nő, ennek köszönhetően a logisztikai vállalatok egyre megalapozottabb döntéseket hoznak majd, amely többek között gyorsabb kiszállítást eredményez a szolgáltatás jelentős drágulása nélkül”

– mondta Kordás Sándor, a DODO magyarországi értékesítési vezetője.

A mesterséges intelligencia új lehetőségeket kínál az alternatív járművek alkalmazásában is. Azzal, hogy a logisztikai vállalatok képessé válnak megbízhatóan előrejelezni egy terület megrendeléseinek összetételét és helyét, lehetővé válik számukra, hogy adott időpontban a szállítójárművek megfelelő kombinációját alkalmazzák, például drónok, robotjárművek, teherbiciklik, elektromos robogók vagy akár folyami hajók bevetésével. Ezért belátható időn belül az alternatív közlekedési eszközök használatát már nem a jogszabályok vagy maguk a járművek technológiája korlátozza majd, hanem hogy képesek-e úgy alkalmazni, beosztani őket, hogy a költségek és a fenntarthatóság szempontjából elérjék a kívánt hatást. Az áruk és a közlekedési eszközök összetettségének növekedésével párhuzamosan a szállítási rendszerek is komplexebbé válnak, amelyeknek figyelembe kell venniük többek között a különböző járművek teherbíró képességét, az akkumulátorok hatótávolságát és a környezeti viszonyokban való használhatóságukat.

A vásárlók számára egyre fontosabbak az olyan értéknövelő házhoz szállítási szolgáltatások, mint a kézbesítés minősége és gyorsasága, amelyek a termékek ára és a házhoz szállítás díja mellett komoly vásárlást befolyásoló tényezők is lehetnek. A DODO tavalyi, reprezentatív magyarországi kutatásának* adatai szerint az online vásárlók háromnegyede a gyors házhoz szállítást tartja az egyik legfontosabb tényezőnek. Emellett több mint 40 százalékuk számára a szállítási mód fenntarthatósága is döntő fontosságú. A városokban a küldemények gyorsabb és hatékonyabb kézbesítését többek között a zónalogisztika koncepciója teszi lehetővé, amely lebontja az egyes logisztikai műveletek között húzódó határokat, optimalizálja az útvonalakat, és egy adott zónán belül egységesen osztja el a megrendeléseket az elérhető járművek között.

– emelte ki Kordás Sándor.

Az e-kereskedelemben állandó trend, hogy a minőség növelésével párhuzamosan a költségeket a lehető legalacsonyabban kell tartani, miközben az árukat és szolgáltatásokat a lehető legszélesebb körben kell megfizethetővé tenni. Bár egyre nő az igény a gyors és pontos kiszállítás iránt, a DODO tavalyi kutatása szerint, ezért a szolgáltatásért a vásárlók többsége nem szívesen fizetne plusz összeget. Ezt az ellentmondást oldhatja fel a dinamikus árazás bevezetése, amelyet olyan területeken, mint a repülőjegy-, taxi- és szállodafoglalások, már régóta alkalmaznak. A logisztikai dinamikus árképzés lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy valós időben, az aktuális kereslet alapján határozzák meg a szállítás árát, optimalizálva a szállítási csúcsokat, és a lehető legolcsóbbá téve a gyors és pontos kiszállítást.

„A dinamikus árazásnak köszönhetően a vásárlóknak lehetőségük lesz választani a csúcsidőszakban drágább, vagy csúcsidőn kívüli kedvezőbb szállítási módok között. Csehországban ezt a koncepciót néhány ügyfelünkkel tavaly már nagy sikerrel teszteltük, idén pedig magyarországi ügyfeleink is számíthatnak a dinamikus árazási rendszer bevezetésére”

– mondta a DODO magyarországi értékesítési vezetője.

Az online értékesítés ugrásszerű növekedése ellenére egyre világosabbá válik, hogy az uralkodó üzleti modell a hagyományos és az online kereskedelem kombinációjából áll majd. Ha egy kiskereskedő a lehető legjobb vásárlási élményt, és a lehető legátfogóbb kiszolgálást akarja nyújtani vásárlóinak, manapság kulcsfontosságú az online és offline környezet megfelelő integrációja. Így a korábban kizárólag fizikai üzletet működtető kereskedések is egyre nagyobb valószínűséggel kínálják majd az áruik házhozszállítását a megrendelés napján. Ráadásul a trend gyakorlatilag semmilyen szegmenst sem kerülhet el, beleértve a túlméretes árukat is, amelyek esetében a vásárlók korábban aligha tudták elképzelni az expressz kézbesítést.

“Világszinten megfigyelhető tendencia, hogy az online élelmiszer-kiskereskedők által felállított mérce más szegmensekre is átterjed. Tavaly például Csehországban a Decathlon sportszergyártó lánccal együttműködve bevezettük a sporteszközök aznapi kiszállítását, beleértve az olyan túlméretes csomagokat is, mint a multifunkciós fitneszgépek vagy futópadok. A vásárlók az ilyen árukat tehát már a megrendelés napján házhoz kapják, és ha szükséges, a futárok még az emeletre is felviszik a csomagokat. Biztos vagyok benne, hogy a következő két évben az óránkénti időablakos aznapi kiszállítás gyakorlatilag minden e-kereskedelmi szegmensbe megérkezik, és a vásárlók számára elvárt standarddá válik”