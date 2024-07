140 millió eurós befektetés: az OMV is csatlakozik az EIT InnoEnergy-hez

A három cég által biztosított és 140 millió euró értékben lejegyzett részvények jelentős tőkeinjekciót nyújtanak a szervezet átfogó energiaipari célkitűzéseinek megvalósításához.

A három új részvényestől érkező 140 millió eurót az EIT InnoEnergy az új üzleti lehetőségek kiaknázására, a jelenleg kezelésükben lévő 200 portfolióvállalat növekedésének megsegítésére, a zéró kibocsátást előirányzó szabályozás lehetőségeit megragadó, komoly potenciállal, prosperitással rendelkező vállalkozások indítására, valamint az amerikai piacon való terjeszkedés felgyorsítására fordítja.

“Az OMV, az OMV Petrom és a ACB Participaties B.V. mostani csatlakozása részvényesekként azt bizonyítja, hogy az IET InnoEnergy olyan szervezet, amely képes felgyorsítani az átállást a fenntartható energetikai megoldásokra és ezzel párhuzamosan elérni Európa újraiparosítási céljait. Ennek megteremtéséhez összehangolt erőfeszítésekre van szükség minden ágazat részéről. Beleértve ebbe az olaj- és gázipar képviselőit is, akik már ambiciózus tervekkel rendelkeznek az alacsony szén-dioxid-kibocsátás gyakorlati megvalósítására.”

– emelte ki Marcin Wasilewski, az EIT InnoEnergy Central Europe vezérigazgatója.

Vele egyetértésben Anne-Marie Rakhorst, az ACB Participaties B.V. és az EIT InnoEnergy felügyelőbizottságának tagja elmondta, hogy azok, akik valóban fel akarják gyorsítani az energetikai átmenetet, azok az InnoEnergybe fektetnek be, mert eljött az ideje annak, hogy egy nagyot lépjünk előre ezen a területen.

Az EIT InnoEnergy-hez most csatlakozó három cég az ipari, a pénzügyi, a képzési és a digitális ágazatot képviselő 35 tagú részvényesi körbe lép be. Ezek közé tartozik többek közt az AGH, az Augur SCMT, a Capgemini, a CEA, a CMA CGM Energy Fund, az EDF, az ENGIE, az Esade, a Grenoble INP-UGA, a Groupe Idec, az ING, Karlsruhe Institute of Technology, a Koolen Industries, a KTH, a KU Leuven, a Naturgy, a NIIT, a Politechnika Śląska, a Rafako, a Renault, a Santander, a Schneider Electric, a Siemens, a SIPLEC E. Leclerc, a Société Générale, a Stena Metall, a Técnico Lisboa, a TOTAL, a TU/e, az Universitat Politecnica de Catalunya, az Universität Stuttgart, az Uppsala Universitet, a VITO, a Volkswagen és a Wroclaw University of Science and Technology is.

