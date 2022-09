A résztvevő országok Franchise Szövetségei kizárólag az előző évben országosan elismert cégeket delegálhatták a díjra, így kimondottan a legjobbak legjobbjait mérték össze. Az öt kategória nyertesei között szerepel a magyar alapítású Logiscool és a Makery DIY is.

Az Európai Franchise Szövetség (EFF) idén először adta át az Európai Franchise Díjat. A gálával egybekötött díjátadóra szeptember 19-én került sor Brüsszelben. A hat fős szakértői zsűri öt kategóriában várta tizenkét európai ország (Belgium, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Horvátország, Németország, Magyarország, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország és Törökország) szövetségei által 2021-ben díjazott és delegált vállalatokat. A nyertesek között két magyar franchise is helyet kapott:

Dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára kiemelte, hogy öt kategóriából kettőt is Magyarország nyert, ami az ország, valamint a hálózatok méretéhez képest is kiemelkedő eredmény.

A Logiscool franchise sikerére már korábban is sokan felfigyelhettek Magyarországon. Az élményalapú programozást és a digitális írástudást oktató iskolahálózatot idén már harmadszorra díjazták a sikeres külföldi terjeszkedésért. A Logiscool igazi sikertörténet: a franchise modellnek köszönhetően mára már 5 kontinens 35 országában, több mint 170 ezer diák kezdett el itt programozni. Csitári Gyula, a Logiscool társalapítója és egyben a terjeszkedésért felelős ügyvezető az eredmény titkát a folyamatos fejlesztésben, valamint a pontosan kidolgozott koncepcióban látja:

„Szerencsére a nemzetközi piacon is látják, hogy nagyon magas színvonalú az oktatási programunk: minden korosztálynak és tudásszintnek a megfelelő tananyagot a legjobb módszerrel tanítjuk. Emellett kiemelkedő a kommunikációs stratégiánk, valamint a franchise menedzsment rendszerünk is.”

Dr Breuer Anita, a Logiscool társalapítója és ügyvezetője hozzátette:

„A Logiscool módszerével partnereink a nemzetközi piacon tapasztalt gyors sikert országon belül is el tudják érni. Ez ugyanis egy olyan franchise koncepció, amire nem csak mi, hanem ők is rettentő büszkék. Emellett a szülők részéről is egyre nagyobb az igény a programozás oktatás és a digitális írástudás fejlesztése iránt. Nagyon örülünk, igazán megtisztelő ez a rangos díj: az elmúlt 8 év munkájának elismerése, igazi inspiráció a következő évekre.”