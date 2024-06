Frissen induló dunaújvárosi fesztivált támogatott a Hankook

A négynapos eseményen zenei, kulturális és gasztronómiai élmények széles palettájáról választhattak az érdeklődők. A rendezvényen a Hankook szponzori sátrában számos érdekes és izgalmas programmal színesítette az eseményt.

A Hankook Tire Magyarország Kft. társadalmi felelősségvállalásának jegyében kiemelt figyelmet fordít a cég környezetében működő lokális programok és közösségek támogatásának. Az idén júniusban első alkalommal megtartott Ambrózia Fesztivál széles rétegek számára tette lehetővé a minőségi kikapcsolódást. A számos programot felsorakoztató négynapos fesztivál két napján, pénteken és szombaton a Hankook sátrában 3D és VR szimulátor, kvíz, szerencsekerék és teqball asztal várta az érdeklődőket, a legszerencsésebbek pedig egy-egy abroncsszettel gazdagodtak. A Hankook emellett a fesztiválra összesen 100 fesztiváljegyet sorsolt ki dolgozói között.

„Felelős vállalatként fontosnak tartjuk környezetünk támogatását, így a helyi kezdeményezések felkarolását, a sokszínűség és a kultúra népszerűsítését. Örömmel álltunk be támogatóként az Ambrózia Fesztivál mögé, amely idén először, de reményeink szerint nem utoljára hozta el a zene varázslatos ünnepét Dunaújvárosba. Külön büszkeség számunkra, hogy ezt a különleges fesztiválélményt több kollégánkkal is megoszthattuk, bízunk benne, hogy számukra is maradandó emlék marad az elmúlt hétvége”