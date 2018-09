Tudtad? Az átlag magyar ember heti legalább 1 selfie-t tol magáról!

A magyarok több mint kétharmada hetente legalább egy szelfit készít magáról – derült ki a Huawei több mint ezer fő részvételével végzett online felméréséből. Legtöbben családjukat és saját magukat fényképezik, 21%-uk pedig kiskedvencével fotózkodik a legszívesebben. A kutatás szerint az okostelefon-tulajdonosok nyitottak a különböző extra szelfikészítési funkciók iránt: 40%-uk arcszépítő funkciót, filtereket és effekteket is rendszeresen használ.

A Huawei legújabb felmérésében arra kereste a választ, hogy milyen gyakran és milyen célból készítenek magukról szelfit a magyarok, kivel pózolnak a legszívesebben, illetve milyen extrafunkciókat és kamerát használnak a saját magukról készített képek készítésénél.

A kutatásban megkérdezett felhasználók közel 40%-a válaszolta, hogy hetente legalább egyszer készít magáról szelfit, míg a szelfizés szerelmesei (13,3%) naponta akár többször is kattintanak. A válaszadók 22%-a csak havonta veszi elő telefonját, hogy saját magát fotózza, 7%-uk pedig még ennél is ritkábban, csupán évente használja okostelefonja előlapi kameráját.

A szelfizés csoportosan is élvezetes, ezt a megkérdezett felhasználók is igazolták válaszaikkal: a legtöbben (50,8%) családjukkal és barátaikkal fényképezkednek, illetve magukról lőnek fényképeket (37,8%), de a párokkal közösen készített szelfik is gyakoriak, a felhasználók mintegy 33%-a fotózkodik rendszeresen szerelmével. A szelfikészítés célja a többségnél (84,7%) kétségtelenül a saját szórakoztatás, ezt követi a közösségi médiában történő megosztás (47,6%), továbbá az üzleti profilon való publikálás lehetőségével is élnek páran; a megkérdezett felhasználók 3%-a posztolja rendszeresen szelfijeit üzleti, vagy reklámcélból.

A felmérés kitért arra is, hogy a userek milyen funkciókat preferálnak, vagy próbálnának ki a jövőben szelfikészítés során. Napjainkban az okoskészülékek kamerájában is alapfunkciónak számító filterek, valamint szűrők számítanak a legnépszerűbb extrának (54,6%), ezt követik az effektek (49%), majd a panorámafotó-funkció (42,3%). Érdekesség, hogy az arcszépítő és a 3D megvilágítási mód is nagy népszerűségnek örvend, előbbit a felhasználók 40,8%-a, míg utóbbit 36,5%-a használja rendszeresen, vagy próbálná ki a jövőben.

A Huawei felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók közel 40%-a vásárolna készüléket kizárólag előlapi kamerás (szelfikamera) extra funkciókért és minőségért. A szelfizőknek a kamera minősége rendkívül fontos, a megkérdezettek majdnem fele (43,5%) legalább 8 megapixeles, 35%-uk pedig legalább 16 megapixeles előlapi kameraminőséget vár el az alacsonyabb árkategóriájú okostelefonoktól is.