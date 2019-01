CES 2019: A Fibaro is bemutatta legújabb okosotthon termékeit

Két FIBARO termék is CES Innovációs díjat nyert: a FIBARO Smart Implant és a FIBARO vadonaúj Home Center alkalmazása. A FIBARO újra jelen volt Las Vegasban a világ legnagyobb technológiai vásárán a CES-en, ahol a díjaknak köszönhetően nagy érdeklődés és meleg fogadtatás várta a lengyel technológiai ötleteket.

A világ legnagyobb technológia kiállítása a CES 2019 számos márkát vonzott, amelyek azért érkeztek Las Vegasba, hogy bemutassák egyedi termékeiket és technológiáikat. A leginnovatívabb termékek a CES Innovációs díjat kapják, az idei évben a FIBARO portfólió két terméke is – a Smart Implant és a FIBARO Home Center alkalmazás – is megszerezte ezt a díjat.

„A Smart Implant és a Home Center alkalmazás két olyan termék, amelyet Lengyelországban fejlesztettek ki, és világszerte elismernek. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy trendet teremtünk. Számunkra nagyon fontos cél, hogy az intelligens otthon területén új, ismeretlen területeket derítsünk fel. Erre a legkiválóbb visszaigazolás a számunkra a FIBARO termékek számára odaítélt CES Innovációs díjak.”

– nyilatkozta Krzysztof Banasiak, a FIBARO igazgatósági tagja

Smart Implant

A FIBARO Smart Implant egy olyan eszköz, amely szinte bármilyen berendezés számára lehetővé teszi, hogy az okos otthon intelligens elemévé váljon. Az okostelefon segítségével egy audiolejátszó, egy erősítő, egy klasszikus kávéfőző vagy más retroberendezés is vezérelhetővé válhat. Csak a Smart Implantra van szükség. Ez az intelligens modul az USA piacán újdonságnak számít. Az európaiak már a berlini IFA kiállításon megismerhették a Smart Implantot.

Home Center alkalmazás



A FIBARO Home Center az intelligens otthoni rendszerhez fejlesztett vadonatúj mobil alkalmazás. A leginkább nyilvánvaló előnyei a könnyű használat és a gyors átláthatóság, de nem csak ezek a tulajdonságok teszik forradalmivá ezt a szoftvert. A mobil alkalmazás automatikus tanulási funkcióval rendelkezik, amely példátlan lehetőségeket nyit az okos otthon tulajdonosai számára. A felhasználók végülis egy okos asszisztenst nyernek, amely megtanulja a mindennapi viselkedésüket, szokásaikat, majd az intelligens eszközök számára konkrét lépéseket javasol, előre jelezve az otthon megtapasztalt igényeit.

Intelligens aljzatok és kapcsolók



A FIBARO Walli sorozat egy új, teljes funkciós aljzat és kapcsoló család, amely az intelligens és klasszikus eszközöket összekapcsolásával lehetővé teszi, hogy egy hétköznapi otthon is okos otthonná váljon. A portfólió az eszközök teljes skáláját tartalmazza így a tulajdonosok az egész lakásban megteremthetik az egységes designt. Ezenkívül a Walli használata napi megtakarításokat is jelenthet, mivel az automatizált fényerő szabályozás vagy a készenléti állapotú eszközök intelligens tápellátásának kikapcsolása révén csökken a villamosenergia-fogyasztás. A vadonatúj kapcsolók és aljzatok sorozata nemcsak az egyéni ügyfelek számára tökéletes, hanem minden bizonnyal az ingatlanfejlesztők számára is kiváló alternatívát nyújt. A Walli sorozat várható magyarországi piacra vezetése 2019 második felében várható.

Rainbow Controller



A FIBARO által gyártott FIBARO Rainbow Controller kétféle változatban lesz elérhető, vagy szettben (kétméteres LED szalag, vezérlő és tápegység) vagy csak a vezérlő önmagában HomeKit verzióban. Ez az eszköz lehetővé teszi a világítás intenzitásának, színének, melegségi skálájának szabályozását. Várhatóan a legnépszerűbb funkciója a csodás fényanimációk kombinálása lesz. Ez a termék igazán az Apple rajongóknak szól, és persze támogatja az iOS-t és a MacOS-t is.