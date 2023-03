Robotporszívó vásárlás előtt állunk? Segítünk a döntésben!

Nem állítunk valótlant, ha azt mondjuk a robotporszívók évek óta slágerterméknek számítanak a háztartási kisgépek piacán. Azonban annyi típus és márka képviselteti magát az áruházakban, hogy nem kis fejtörést okozhat a tökéletes robotporszívó megtalálása.

Az elmúlt években nagy változások történtek a robotporszívók háza táján; míg pár évvel ezelőtt számos modell elvesztette a széklábak ellen folytatott harcot, vagy éppen az akkumulátor merült le a takarítás felénél, ma már a technikai fejlesztéseknek köszönhetően olyan robotporszívók közül válogathatunk, amelyek jelentősen túlszárnyalják korábbi társaikat.

Mennyit változtak a robotporszívók az utóbbi években?

Míg a korábbi modellek küzdöttek néhány nehézséggel, az utóbbi időszakban a robotporszívók piacán is robbanásszerű fejlődés ment végbe.

Először is, megjelentek a profi navigációs rendszerek, melyek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a robotporszívók az eddigieknél is jobban tudjanak tájékozódni, akadályokat kerülni.

Két év alatt jelentős fejlődésen mentek át az akkumulátor és a tartály kapacitás terén is. De az önürítési lehetőség, a kamerák, a világítás, és egyéb okos funkciók olyan fejlődést jelentenek, amelyek teljesen átrendezik a korábbi rangsorolási szempontokat.

Melyek a legjobb robotporszívók jelenleg?

Számos cég fogott bele a robotporszívók fejlesztésébe és gyártásába, a Teszt Plussz Magazin független tesztjei szerint a piacon egyértelműen kiemelkedik a Roborock és a Xiaomi. Az idei verseny abszolút győztesei is ezen két cég modelljei lettek. Lássuk, melyek ezek!

Roborock S7 Max V

Egyértelműen a 2022-es év bajnoka, amely a felsőkategóriát képviseli a robotporszívók piacán.

Ez a gép testhosszal veri a teljes mezőnyt, ami részben a PreciSense LiDAR navigációs rendszernek és a ReactiveAI 2.0 akadályelkerülő technológiának köszönhető, amelyek segítségével ez a kis robot tökéletesen térképezi fel a takarítani kívánt helyiséget, Forma1-es pilótához illően manőverezik a földön hagyott tárgyak között, és kiegészítő fénnyel is megspékelték, így sötétben éppen olyan hatékony, mint nappal.

A modellhez természetesen jár a Roborock alkalmazás is, amelynek segítségével könnyedén állíthatjuk be a takarítani – vagy kihagyni – kívánt zónákat, de a lakás alaprajzát is azonnal frissíthetjük, ha például új bútort helyezünk valahova. Ám ez nem minden!

A Roborock S7 Max V a padló típusát is képes megkülönböztetni, és ennek megfelelően ajánl tisztítási mintákat és súrolás intenzitást. Nem okoz számára gondot sem a járólap, sem a parketta, de még a szőnyegpadló sem – sőt az ezek közötti automata váltás sem; pillanatok alatt áll át felmosásról porszívózásra.

Felmosási funkció tekintetében is verhetetlen ez a masina, ugyanis a VibraRise funkciónak hála olyan mozgásra képes, amely a makacs szennyeződéseket is eltünteti.

Munkabírásban is kiemelkedő; akkumulátora lehetővé teszi a 180 perces üzemidőt is, ez pedig akár 300 négyzetméternyi megtisztított területet is jelenthet.

A termék 3 féle változatban érhető el: az S7 Max V jelű maga a robotporszívó, míg a Roborock S7 Max V Plus már magában foglalja az Auto-Empty Dock berendezést, amely a portartály ürítését is automatizált műveletté varázsolja. A Roborock S7 Max V Ultra pedig a felmosó tartályt is tisztítja, valamint újratölti. Külföldi teszteken is kiválóan teljesített, megbízható választás.

Dreame Z10 Pro

A Xiaomi cég által gyártott Dreame Z10 Pro egyértelműen a 2022-es év ár-érték bajnoka; ára egy középkategóriás gépnek felel meg, ám tudása a felsőkategóriás robotporszívók sorába emeli.

Legkiemelkedőbb tulajdonsága az, hogy nem szükséges „tiszteletkört” futnia a lakásban ahhoz, hogy feltérképezze a helyiséget. LiDAR navigációs rendszere több ezer láthatatlan lézerpontot vet ki másodpercenként, melyekkel tökéletesen feltérképezi a lakást, és eltárolja a 3D-s alaprajzot.

Munka közben remekül navigál a földön hagyott tárgyak között, és bár a helyüket nem képes megjegyezni, a kábeleket is könnyedén kikerüli, ami számos más modellnek komoly nehézséget okoz.

Plusz ráadás, hogy leesésgátló védelemmel is el van látva, így emeleten is felügyelet nélkül hagyható.

A Dreame Z10 Pro munkabírása is említésre méltó; teljesen feltöltött akkumulátorral 240 perc üzemidő garantált, folyamatos takarítás esetén 150 percig bírja egy szusszal, ami egy nagyobb lakás takarításához is elegendő.

Portartálya nem tartozik a legnagyobbak közé, mindössze 0,4 literes, ám ez nem jelent gondot, ugyanis automatikusan üríti a dokkoló állomáson. Egyébként az állomás is megér néhány szót, ugyanis gyűjtőtartálya 4 literes, ami nagyjából 65 napnyi kosz tárolására teszi alkalmassá.

A Xiaomi modellje a fentiek tükrében pedig akár két hónapig is képes teljesen önállóan feltölteni, takarítani és üríteni a tartályt, így akár egy hosszabb nyaralás esetén is magára hagyhatjuk, biztosan frissen tisztított otthon vár majd minket.

A Dreame Z10 Pro legkiemelkedőbb tulajdonsága azonban a szőnyegtisztításban mutatkozik meg. A tesztek során 60 másik porszívót is le tudott pipálni ez a kis robot, ami a szőnyegek mélytisztítását illeti. Szívóereje 4000 Pa, ami már felső kategóriás mutatónak számít.

Felmosás tekintetében átlagosnak mondható gép, alapfunkciói megbízhatóan és remekül működnek, önállósága figyelemre méltó, így ár-érték kategóriában mindenképp a mezőny vezetője.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Középkategóriában a Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro végzett az élen. Megbízható és ügyes segítség az otthoni takarításban, beüzemelése rendkívül egyszerű, a MI HOME alkalmazással pedig számtalan extra beállítást végezhetünk el könnyedén.

A Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro elődjéhez képest további fejlesztéseket is kapott, mint például a bővített leesésgátlók, de víztartálya is új kialakítást kapott. Akkumulátora 5200 mAh kapacitású, amellyel több mint 150 négyzetméteres területet könnyedén felsöpör. A korábbi 2100 Pa szívóerőt 3000 Pa-ra emelték.

Hasonló kategóriában mozgó versenytársai közül a felmosási hatékonysága emeli ki. Percenkénti 10 ezres rezgésszámmal félelmetesen hatékony a makacs foltok eltávolításában, és a sarkokat sem hagyja ki. A felmosóruha pedig mikroszálas, így mindig megfelelően nedves a mop, és nem vizezi túl a padlót.

Ennek a kis robotporszívónak további nagy előnye, hogy LiDAR navigációs rendszerrel rendelkezik; a lézer radaros navigációnak köszönhetően rendkívül pontos és precíz takarítási metódust tesz lehetővé.

