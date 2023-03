Komoly érdeklődés fogadta a magyar okosotthon-megoldást Dubajban

A Chameleon Smart Home társasházi okosotthon-megoldásával vett részt a világ vezető energetikai konferenciáján.

Március 7–9. között Dubajban, a World Trade Centre-ben rendezték meg a Middle East Energy energetikai konferenciát, amely idén különösen nagy hangsúlyt helyezett az energiahatékony okosotthon-megoldásokra. A Chameleon Smart Home, a hazai vezető okosotthon-startup a rangos nemzetközi eseményen saját standdal jelentkezett, amelyen UpHome nevű társasházi megoldását mutatta be. Az innovatív okosotthonrendszer társasházaknak nyújt biztonsági, kényelmi és energiatakarékossági megoldásokat, jelentősen hozzájárulva ezzel energiahatékonysági céljaik eléréséhez.

A Middle East Energy az energiaipar vezető globális eseménye, amelyet idén már a 48. alkalommal rendeztek meg 2023. március 7–9. között Dubajban. A 2022-es eseményen több mint 20 ezer látogató vett részt a világ 170 országából. A rangos nemzetközi konferencián a Chameleon az iparág legbefolyásosabb szereplőivel ismertette meg egyedi, kompatibilitáson alapuló okosotthon-megoldását.

Az UpHome a Chameleon Smart Home Nyrt. társasházi megoldása, amely saját fejlesztésű hardverrel és szoftverrel világelsőként kínál megoldást a condominiumok és lakóparkok számára. Az UpHome hagyományos és megújuló energiarendszereket, biztonsági és kényelmi funkciókat is képes vezérelni, mindezt akár több száz lakásban, neves márkák okosotthon-megoldásait integrálva.

„Büszkék vagyunk rá, hogy Dubajban is bemutathattuk a piacon egyedülálló fejlesztésünket, amelynek köszönhetően már a társasházak is profitálhatnak az okosotthon-technológia előnyeiből. UpHome rendszerünkkel így már nemcsak egy-egy lakás, hanem teljes, többlakásos épületek is okossá válhatnak, ezzel jelentős lépést téve az energiahatékony épületüzemeltetés felé” – fejtette ki Szarvas Péter, a Chameleon igazgatóságának elnöke.

UpHome: Okosabb jövő – okosabb élet

A februártól Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend kategóriájában elérhető Chameleon Smart Home tavaly elindított kanadai terjeszkedésének motorja a társaság UpHome elnevezésű társasházi megoldása. Az UpHome rendszere a legújabb technológiai innovációkat biztosítja az okosotthonszektorban. A vállalat több mint 30 saját terméke mellett 100-nál is több rendszer integrációját teszi lehetővé, és kompatibilis a legismertebb gyártók eszközeivel is. A Chameleon nemzetközi terjeszkedésének jegyében a kanadai piac mellett a Közel-Keleten is azon dolgozik, hogy nemzetközi szinten ismertté tegye innovatív, társasházaknak szóló okosotthon-megoldását.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!