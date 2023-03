Már a hálószobában is jelen lehet a mesterséges intelligencia

Akár a légkondicionáló is gondolkodhat helyettünk

Hetek óta óriási figyelem övezi világszerte a Chat GPT-t, amely már-már félelmetes gyorsasággal képes folyamatos kommunikációra. A mesterséges intelligenciával megtámogatott szövegalkotó robot miatt ugyan sokan aggódnak, hamarosan az otthonainkban, sőt a saját hálószobánkban is általánossá válhat hasonló technológiák alkalmazása. Az alvásfigyelőktől az okos párnákon és a szenzoros matracokon át a mesterséges intelligenciával ellátott légkondicionálókkal bezárólag számos olyan futurisztikus eszköz van már piacon, melyek néhány éven belül meghódíthatják a háztartásokat.

A mesterséges intelligenciáról (AI) sokáig csak a legélénkebb fantáziájú sci-fi filmekben lehetett hallani, majd az átlagemberek számára úgy is tűnhetett, mintha egyik napról a másikra valósággá vált volna az egész. A Microsoft definíciója szerint a mesterséges intelligencia a matematika és a logika használatával a számítógépes rendszer szimulálni képes azt az érvelési eljárást, amelyet az emberek is használnak, amikor új információk alapján tanulnak és hoznak döntéseket.

A technológiai forradalom kellős közepén túl sok ideje nem volt hozzá az emberiségnek, hogy megbarátkozzon a mesterséges intelligencia gondolatával, ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hanem egy szükséges jó, mely az élet számtalan területén a hasznunkra válhat. A mesterséges intelligenciával megtámogatott szövegalkotó robot képes termékleírásokat, blogposztokat, szövegeket generálni gyakorlatilag szempillantás alatt.

Ezektől az eszközöktől már csak azért sem kell félni, mert ott kopogtatnak minden család ajtaján, és az életminőségünk javítása érdekében egyre több mesterséges intelligencia alapú berendezés lesz ott szinte észrevétlenül az otthonainkban, hovatovább a hálószobáinkban.

Az AI technológia felhasználói szokásokon alapuló stratégiát dolgoz ki számunkra

Rengeteg embernek keseríti meg az életét az éjszakai álmatlanság, de az okosórákba beépített alvásfigyelő funkciók segítségével ma már relatíve könnyen rá lehet jönni a probléma okára. Ugyan ezen már senkinek nem kerekedik ki a szeme, a csuklónkon hordott eszközök is mesterséges intelligenciával működnek, ennek segítségével tudja monitorozni az alvási ciklusunkat.

Hamarosan forgalomba kerülhet majd egy okos párna is, amelyet a gyártó zajszűrő technológiával szerelt fel, a mesterséges intelligencia közreműködésével pedig érzékeli, ha valaki horkolni kezd, és a mellette fekvő ember legnagyobb örömére képes semlegesíteni ezeket a hanghullámokat. Már Magyarországon is kapható a világújdonságnak számító, mesterséges intelligenciával működtetett légkondicionáló is, amely a környezetet és a felhasználói szokásokat elemezve segít bennünket.

Amíg egy hagyományos klíma rögzített szabályozási paramétereket használ, figyelmen kívül hagyva a régiót, az éghajlatot, a helyiség méretét, a helyiség tájolását, a Gree Smart R modellje figyeli a külső hőmérsékletet, a páratartalmat, hogy milyen beállításokat használunk előszeretettel, és ezekhez igazodva választja ki a környezetnek megfelelő leghatékonyabb energiagazdálkodási stratégiát. Az algoritmus offline állapotban is interaktívan tanul, hatalmas online adatforgalom nélkül, ezáltal kényelmes környezetet eredményez. Minél hosszabb az öntanulási idő, annál eredményesebbé válik a légkondicionáló vezérlési stratégiája és folyamatosan növekszik a felhasználó komfortérzete is.

A Gree fejlesztésének köszönhetően egy energiabesorolás szempontjából átlagosnak mondható termék a tanulási folyamat során elérhető minimum 10% hatékonyság-növekedéssel akár a legmagasabb energiaosztályú termékekkel egyenlő hatékonyságot ér el. Teszi ezt úgy, hogy a termék ára nem tér el a kategóriájától. Ezzel a technológia már önmagában a berendezés megvásárlásakor akár százezreket spórol a felhasználóknak. Ha azt vesszük alapul, hogy a kormányzati kommunikáció szerint ma Magyarországon egy átlagos háztartás évente közel 200 ezer forintot költ fűtésre, a minimum 10% hatékonyság-növekedés minimum évi 20.000 Ft megtakarítást eredményez egy átlagos háztartásban. Ez jelentősen csökkenti a beruházás megtérülésének idejét is.

