Okosotthon: megoldás az energiatakarékosság és a kényelem jegyében

Alighogy hozzászoktunk az okoseszközök használatához, máris beszivárgott a mindennapokba az okosotthon kifejezés is.

Kovács István Péter, az A1 Solar műszaki vezetője válaszolt azokra a kérdésekre, hogy hogyan kapcsolható össze az okosotthon funkciók használata az energiatakarékosságos szándékkal és miért érdemes intelligens és integrált megoldásokban gondolkozni azoknak, akik napelemes rendszeren keresztül termelik – vagy tervezik megtermelni – a villamosenergiát.

Ma már robotfűnyíró vágja a füvet, hangvezérléssel kapcsolhatjuk le- és fel a lámpákat, illetve a garázskaput is kinyithatjuk mobiltelefonunk segítségével. Mindez csak töredéke azoknak a lehetőségeknek, amelyek karnyújtásnyira vannak tőlünk. Bár pontos definíciója nincs az okosotthon megfogalmazásnak, abban azonban egyetértés van a szakértők között is, hogy az okosotthon optimális esetben egyet jelent a tudatos energiafelhasználással, valamint olyan biztonsági és kényelmi funkciók alkalmazásával, amelyek teljesen az egyének, illetve a családok igényeire vannak szabva. A megújuló energiákra érdemes támaszkodni és mindenképpen érdemes egyre inkább tudatosan gondolkodni az integrált okosotthonok kialakításán. Használjuk akár fűtésre, világításra, háztartási gépeink működtetésére vagy kényelmi funkciók alkalmazására, a minél kevesebb és optimálisabb energiafelhasználás egyben megtakarítást is jelent.

Az elmúlt években Magyarországon nőtt a napelemes rendszert használó ingatlanok száma. Kovács István Péter, az A1 Solar műszaki vezetője a napelemes rendszer előnyei mellett arra is felhívta figyelmünket, hogy a megtérülését a beruházással úgy lehet fokozni – raktározás hiányában – ha helyben elfogyasztjuk a megtermelt energiát:

„Az utóbbi időben a napelemes rendszerek telepítése nagymértékben nőtt, de kevesebb figyelmet kapott a megtermelt energia optimális felhasználása. Ha nincs egy akkumulátoros kiegészítés a rendszerben – és jellemzően nincs, mert ennek a költsége még jelentős –, akkor különösen oda kell figyelni, hogy mikor használjuk a rendszerünket, hiszen leghamarabb így tud megtérülni a beruházás. Miután a szaldós elszámolás megszűnt érdemes olyan okosmegoldásokban gondolkozni, amelyek optimalizálják a helyben történő energiafelhasználást, ilyen lehet például, ha háztartási gépeket működtetünk a rendszerrel összehangolva vagy a fűtési és hűtési rendszerünket, illetve a melegvíz előállítását optimalizáljuk”

– hangsúlyozza a szakember.

Okosmegoldások régebbi épületekben is

Kétségtelen, aki jelenleg építkezik könnyebb helyzetben lehet, ugyanis már a tervezés fázisában alaposan át tudja gondolni milyen korszerű és fenntartható megoldásokat, milyen fűtési rendszert alakít ki, illetve milyen funkciókat szeretne beépíteni, milyen szenzorokra van szüksége, milyen eszközöket kell beszereznie ahhoz, hogy a kényelmi és biztonsági okosfunkciókat hosszú távon élvezhesse és ehhez milyen napelemes rendszer beépítése ajánlott. Viszont azoknak sincs oka aggodalomra, akik régebbi építésű házukat szeretnék felruházni napelemmel és okosfunkciókkal.

„Fontos hangsúlyozni, hogy számos okosfunkció telepíthető napelemes rendszer nélkül is, de ahol már van napelem vagy gondolkoznak kialakításában érdemes az integrált lehetőségeket mérlegelni. Tévhit, hogy az okosfunkciók kialakítása megfizethetetlen, minden attól függ milyen elképzelései vannak az ügyfélnek, milyen igényeknek kell megfelelnie a rendszernek. Akár napelem, akár okosotthon kialakításáról van is szó, minden esetben ajánlott tapasztalt szakemberekkel konzultálni. Elsődleges szempont és minden alapja, hogy szakszerű és alapos igény és állapotfelmérés előzze meg a befektetést. Az elektromos hálózat állapota, kora és kapacitása nagyban befolyásolhatja a munkálatokat és az ügyfél későbbi elégedettségét”

– emeli ki az A1 Solar szakértője.

Energiatakarékosság mellett biztonsági és kényelemi funkciók

Az intelligens megoldásokkal egy olyan új és kényelmes életstílust alakíthatunk ki, amelyben – nem utolsó szempontként – optimálisan költünk. Ha ingatlanunk már rendelkezik napelemmel, törekedjünk arra, hogy a megtermelt energiát számunkra előnyösen használjuk fel.

„A ma igénybe vehető okosfunkciók igen széles skálán mozognak. Nem egy csomagként kell ezekre tekinteni, mivel maximálisan személyre szabható minden eleme. Az ügyfelek igényeitől függ minden”

– teszi hozzá szakértőnk. – Figyelembe vehetjük a család napirendjét, szokásait, mikor vannak otthon, mikor szükséges fűteni vagy hűteni egyes helyiségeket a házban. Megfelelő szenzorokat beépítve megelőzhetjük a felesleges villanyfogyasztást, így elkerülhető például, hogy a reggeli rohanás miatt egész napra égve maradjon a fürdőszobában a villany. De gondolhatunk akár viharkárok megelőzésére is. A teraszon nyitva maradt elektromos napernyőt is be tudjuk húzni távvezérelve még a vihar előtt, így jelentős anyagi kártól óvhatjuk meg magunkat. Ugyanakkor az sem elképzelhetetlen, hogy nap közben mosson a mosógép, akkor, amikor a napelemes termelés a csúcson jár, ne pedig este használjuk fel az energiát, amikor a család otthon van és más tevékenységet is végez. Növelhetjük idős rokonaink biztonságérzetét, ha hangvezérelt telefonhívást indíthatnak bárhonnan a házból vagy egyes konnektorok áramtalanítása is megoldható, amikor elhagyjuk a házat, így a talán bedugva felejtett vasaló sem okoz nap közben bosszúságot vagy legrosszabb esetben tűzesetet – bővíti a korábbi példák sorát Kovács István Péter.

Mi alapján válasszunk, hogyan induljunk el?

Akár napelemben gondolkozunk, akár okosotthon funkciók telepítésén vagy mindkettőn egyszerre, érdemes szakértői segítséget kérni. Az A1 Solar szakértője szerint, ha optimálisan használjuk a napelemes rendszert, amellett okosotthon megoldásokat is alkalmazunk, otthonunk megfelelő energiafelhasználású, energiatakarékos, de értékálló, biztonságos és kényelmes is lesz egyben. Valamennyi beruházás megtérül és a jelenlegi rezsiárak miatt ez egyre hamarabbi időpontra esik. Ha hosszútávú megoldásban és komplex rendszerben gondolkozunk, érdemes szakmai tanácsot kérni már a tervezés idején, majd később az indokolt energetikai felújítások, illetve a kivitelezés folyamatakor is. A garancia és a rendszer bővíthetősége szempontjából is javasolt megbízható szakértő segítségét kérni, az interneten rendelhető, olcsóbb okoseszközöket érdemes kerülni, különösen akkor, ha kérdéses az elektromos hálózat állapota és stabilitása.

