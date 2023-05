2023-ban újra hódít a naturális lakberendezési stílus

Ezek a hatások egészen új lakberendezési és térkezelési trendeket hoztak magukkal. Ugyan a koronavírussal járó karanténidőszak már csak egy rossz emlék, mégis egyre több időt töltünk a négy fal között. Lakásunk egyszerre iroda, otthon és helye a kikapcsolódásnak. Ezeknek a tényezőknek köszönhetjük, hogy 2023-ban újra a naturális, egzotikus stílus lesz a mérvadó a lakberendezésben.

Az elmúlt évtizedekben főleg a szürkés, hideg árnyalatok uralták a piacot, idén viszont végre visszatérünk a természethez: a tölgyfa, a kőhatású felületek és az izgalmas, növényekben gazdag megoldások tehetik igazán menővé otthonunkat. Az év trendszíne a nagyon merész viva magenta, emellett a mustársárga, a zöld, a levendula, a narancs, és a púder rózsaszín, púder kék is megjelenik. Ezeket, akár kiegészítőkkel bármikor megjeleníthetjük az otthonunkban, hogy egy kis tér frissítést nyerjünk. Továbbra is szempont az energiatakarékosság, a környezettudatosság, nagyon népszerűek a fenntartható anyagokból készült termékek, és egyre többször jelennek meg a természetes anyagok, fa, kő, lenből, gyapjúból készült textilek.

„Három év bezártság után nem csoda, hogy mindenki nagyobb fókuszt helyez az otthonára, egyre többen próbálják hazacsempészni a természetet stílusos kiegészítőkkel és sok-sok szobanövénnyel… A kárpitozott bútorok esetében is a natúr, bézs, világos, vaj árnyalatok kerülnek egyre inkább előtérbe. A lakástextilekben egyre népszerűbbek a rattan, pamut, gyapjú, lenvászon termékek. Mintáktól, színtől és anyagfelhasználástól függően mind a modern, minimal, mind pedig a bohém,etno, eklektikus lakberendezési stílust kiszolgálják. Trendi lett a fal design. A különleges textúrájú (akár kőhatású), színvilágú dekorfestések korát éljünk, mely megtöri a falak egyhangúságát. Hódít még a tapéta, itt is egyre népszerűbben a trópusi levélminták, a hatalmas természeti képeket ábrázoló muralok. A felhasznált festékek is környezetbarát alapanyagokból készültek, lélegzőek, nem szennyezik otthonunkat”