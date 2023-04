A Tesla három új okos baba kamerát dobott a piacra

Még jobb felbontás, éjszakai látásmód, videórögzítés, kéttengelyes forgatás, nagy látószög, extra érzékelők – csak néhány a Tesla új, okos baba kameráinak funkcióiból.

A cseh okosotthon márka három új baba kamerát is bemutatott, amelyekkel a szülők távolról, akár a ház legtávolabbi részéből is biztonságban tudhatják gyermeküket. A magyar műszaki webáruházakban is hamarosan elérhetőek lesznek az okoskészülékek.

Egy kisgyermekről gondoskodni sokszor jár aggodalommal. Az aggódás egy része azonban csökkenthető, ha olyan eszközökkel vesszük körbe magunkat, melyek segítségével meggyőződhetünk gyermekünk jóllétéről. Ebben segítenek a Tesla új, okos baba kamerái.

Mindhárom kamera letisztult és minimalista dizájnnal érkezik, így bármilyen stílusú gyerekszobába illeszkednek. Egy baba kamerától elvárható, hogy mindig tiszta képet közvetítsen, azonban a Tesla új kamerái ennél is többre képesek: a videó rögzítésen kívül számos érzékelővel rendelkeznek, amelyek például mérik a babaszoba hőmérsékletét, páratartalmát, sőt, mozgásérzékelő funkcióval is bírnak. A legnagyszerűbb, hogy minden, babaszobába történő esemény nyomon követhető a magyar nyelven is elérhető Tesla Smart applikáción keresztül. Az alkalmazás segítségével a szoba képe is látható, sőt, akár a babával is kommunikálhat a szülő, vagy altatódalt is lejátszhat neki.

További előny, hogy a Tesla okos kamerák egy okos hub, vagyis egy központi egység által más okoseszközzel is kombinálhatók; így például a kamera hőmérséklet-szenzora egy okos termosztátfejjel összekapcsolva együttesen használható a babaszoba ideális hőmérsékletének beállításához.

Tesla okos baba kamera + monitor, BD300

A Tesla BD 300 okos baba kamera és monitor egy okos kamerából és szülői monitorból álló szett. A monitor segítségével a kamera egyszerűen beállítható, így a gyerekfelügyelet még kényelmesebbé válik. A BD300 kamera elforgatása vízszintes és függőleges tengelyen is lehetséges, így teljes rálátást nyújt a babaszobára.

Az okos kamera érzékelőkkel is rendelkezik, amelyek érzékelik a mozgást, a hangot, a hőmérsékletet és a páratartalmat is. A mozgásérzékelő például hasznos lehet, ha a baba felébred, vagy játék közben sírni kezd; ekkor a szülő a telefonjára vagy a monitorra azonnal értesítést kap, így mindig nyomon követhető, mi történik épp a szobában és a szülő azonnal reagálhat is rá.

Tesla okos baba kamera, B250

A népszerű baba kamera új generációja az eddigieknél is jobb felbontást kínál: a kamera 1/2,8″-os, 3 megapixeles CMOS-érzékelőt használ, változó képkocka-sebességgel. Könnyedén alkalmazkodik a gyenge fényviszonyokhoz, az erős infravörös LED-fénynek köszönhetően mindig kiváló minőségű felvételeket készít, még sötétben is.

A nagy látószögű objektívnek és a kéttengelyes forgatásnak köszönhetően a szülők mindig szemmel tarthatják gyermeküket. Ráadásul a kifinomult mozgás- és hangérzékelők figyelmeztetik a szülőket a legkisebb zajra is. A készülék egyszerűen kezelhető az iOS és Android operációs rendszerre is elérhető Tesla Smart mobil alkalmazáson keresztül.

Tesla okos baba kamera, B200

A kamera a fejlett képi rögzítésen kívül éjszakai világítási móddal és színes színskálával is rendelkezik: ez segíthet elaludni a sötétben félő gyermekeknek. Az eszköz a beépített mikrofon és hangszórók segítségével nemcsak minden hangot közvetít, de lehetőséget ad arra is, hogy a szülő beszélgessen kisbabájához, megvigasztalja akkor is, ha nincs a szobában.

A B200 okos kamera mozgás-, hang-, hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő szenzorokkal is rendelkezik, amelyek figyelmeztetést küldenek, ha a normálistól eltérő értéket mérnek. További okos eszközökkel, például termosztáttal, párátlanítóval vagy éppen fordítva, párásítóval kombinálva könnyedén beállítható szoba ideális hőmérséklete vagy páratartalma.

