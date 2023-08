Elkészült az első Chameleon okosfunkciókkal ellátott társasház Kanadában

A magyar alapítású Chameleon Smart Home Nyrt. először telepítette legújabb okos társasházi funkcióját, az Access Controlt egy 75 lakásos kanadai társasházba a Hamilton-projekt keretében.

A projekt megvalósításán a Chameleon és az UpHome Canada közösen dolgozott a helyi kivitelező partner, a Technology Force Company bevonásával. Az első átadott projekt sikere és a pozitív visszajelzések újabb lendületet adnak a regionális terjeszkedéshez a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacán regisztrált Chameleonnak.

A Chameleon stratégiájának megalapozottságát jelzi, hogy amíg a hazai lakáspiacot jelentős mértékű visszaesés jellemzi, amit a KSH legfrissebb lakáspiaci jelentése is alátámaszt, addig a kanadai piacon a beruházások töretlenül folytatódnak és bővülnek. A kanadai kormány által támogatott bevándorlásnak köszönhető népességnövekedés az új építésű ingatlanok fejlesztésének robbanásszerű növekedését vetíti előre, ami a jelenleg zajló 960 ezer társasházi lakás építésén túl további okosotthon-fejlesztési és telepítési lehetőségeket rejt.

A Chameleon ezt a trendet felismerve kezdte meg a kanadai piac felé való nyitást. Hosszú előkészítést követően a terjeszkedés kulcsfontosságú mérföldköve volt, hogy 2022-ben a cég befektetést kapott Kanadából, idén tavasszal pedig a Chameleon Smart Home Nyrt. szerződést írt alá az UpHome Canada Ltd.-vel a Chameleon teljes termékpalettájának kizárólagos forgalmazására Kanadában, az észak-amerikai piacon és Mexikóban, valamint lehetőséget adott helyi partnerek és kivitelezők bevonására.

Szarvas Péter alapító, a Chameleon igazgatóságának elnöke kiemelte:

„Kanada nagy fejlesztési potenciált hordoz magában az okosotthonrendszerek tekintetében. A Hamilton-projekt azért fontos lépés számunkra, mert ez az első fejlesztés, ahol az innovatív és gyorsan telepíthető beléptetőrendszerünket alkalmazzák. Ez a további gyors terjeszkedésünk kulcsa lehet, nemcsak Kanadában, de Magyarországon is.”

Átgondolt stratégia, innovatív fejlesztések

A cég helyi partnere a kifejezetten a kanadai piac igényeire fejlesztett Chameleon beléptetőrendszert, az Access Controlt telepítette a Hamilton-projekt keretében. Szarvas Péter büszkén emelte ki a siker egyik legfontosabb kulcsát:

„Biró Róbert, a Chameleon társalapítója és technológiai igazgatója személyesen vezette a projektet, hónapokig élt Kanadában, elhivatottsága és szakmai rátermettsége nélkül nem sikerülhetett volna.”

A fejlesztésben és telepítésben kiemelt szerepet töltött be a cég három munkatársa is: Szalók Dániel a helyszínen, míg Perger Zsolt és Gál Benedek Magyarországról segítette a folyamatot. A kivitelezés fizikai és szoftveres részét, a kártyák és lakók adatainak rögzítését a Technology Force Company kivitelező cég intézte. A magyar fejlesztők az új szoftvert és a tréninget biztosították, valamint segítséget nyújtottak a többi munkatárs számára ahhoz, hogy minden rendszer hibátlanul működhessen.

„Kiemelkedő csapatmunka volt, és azóta is hibátlanul üzemelnek az új funkciók az épületben”

– összegezte a munka tapasztalatait Biró Róbert.

Nick Sousa, a Chameleon kanadai kivitelezőjének vezetője következőképp nyilatkozott a rendszerről:

„Az Access Controlnak köszönhetően az UpHome hardver és szoftver kompatibilissé válik minden épülettípussal, ami a legalapvetőbb feltétel a társasházak felokosításához.”

(Eredeti: The Access Control capabilities makes Uphome hardware and software ready for all building types, and this is the core of what a smart building needs.)

A magyar társasházak számára is elérhető új rendszer ezen túlmenően számtalan megoldást kínál egy applikációban: a különböző felhasználói jogosultságok mentén szabályozható beléptetést biztosít (családtagoknak, vendégeknek, szolgáltatóknak), lehetővé teszi a közös területek (grillterasz, fitneszrészleg, vendégparkoló) foglalását, valamint új platformot teremt a társasház-üzemeltető és a lakók közötti kommunikációnak is, legyen szó akár egy áramkimaradás miatti értesítésről vagy közösségi üzenetekről.

A Chameleon új rendszere az új társasházak mellett korábban épült házakba és lakóparkokba is integrálható. Vezeték nélküli megoldásukkal jelentősen csökkenthetők a telepítéssel járó költségek és környezeti hatások. A ház komplett beléptetés-menedzsmentjét kezelő rendszer később könnyen és gyorsan továbbfejleszthető. A rendszer az okosotthon-funkciók széles tárházát is előkészíti, amit a lakók tetszés szerint bővíthetnek, és a már meglévő applikációjukból kezelhetnek.

A cég stabilitásához a kanadai felvevőpiac mérete mellett hozzájárul az is, hogy a Chameleon nemcsak saját gyártású eszközöket értékesít, hanem az Uphome Canada Ltd.-vel együttműködve, havidíjas modell keretében okostársasházi funkciókat is nyújt a piacon.

Bővülés előtt az okosotthonpiac

A várakozások szerint az okosotthonpiac hatalmas fejlődés előtt áll, amelybe Magyarország is bekapcsolódik az elkövetkezendő években. Várhatóan a legnagyobb itthoni ingatlanfejlesztő cégek társasházi komplexumaiban is meg fognak jelenni az olyan típusú okosotthonrendszerek, mint amilyeneket a Chameleon Smart Home is fejleszt.

A fenntartható otthonok kialakítását, az okosfunkciók integrálását, a biztonságos és független rendszerek beépítését megcélzó cég sikertörténetében fontos állomás a Hamilton-projekt, amely ígéretes fejlődési ívet prognosztizál Magyarország meghatározó okosotthon-fejlesztője számára.

