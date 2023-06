Okosotthonok: itt vannak év legfrissebb trendjei

Az okosotthon-technológia folyamatosan fejlődik, ez 2023-ban sincs másképp.

Az okosotthon megoldások az elmúlt néhány évben hosszú utat tettek meg, új trendek és technológiák léptek színre a hatékonyság, a kényelem és a biztonság érdekében. A cseh Tesla okosotthon márka bemutatja az idei év legforróbb okosotthon trendjeit.

Okosotthon trendek számokban

A globális okosotthon piac értéke 2023-ban várhatóan eléri a közel 140 milliárd USA dollárt, 2024-re pedig az okosotthon eszközökkel felszerelt otthonok száma eléri a 400 milliót. Volumen alapján Kína és a Távol-Kelet a legjelentősebb okosotthon piac, ugyanakkor az USA-ban már 60,4 millió otthon használ okosotthon eszközöket. A videós szórakoztató rendszerek, mint az okos tévék, vagy az okos otthoni táv-felügyeleti és biztonsági rendszerek jelentős szeletet hasítanak ki az okosotthon kínálatból.

Forrás: statista.com

Okosabb, de nem bonyolultabb

Egyre több olyan okosotthon márka és termék jelenik meg a piacon, amelyek nem igényelnek belső hálózatot, szakember általi telepítést, mégis rendszerben, egymással professzionális módon képesek kommunikálni és működni. Általános trend az otthonok teljes automatizálása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen alkalmazás segítségével irányítsák például a világítást, a fűtést, a légkondicionálást, a redőnyöket vagy éppen a riasztókat, egy ökoszisztémába rendezve. Az időzített műveletek, a távoli hozzáférés és az együttműködő rendszerek segítségével az otthonok még kényelmesebbé és hatékonyabbá válnak, ezt egyre többen ismerik fel. E mellett az okosrendszerek használata is egyszerűsödött és megfizethetőbbé is vált az elmúlt években, egyre alacsonyabb belépési költséggel.

Energia- és vízhatékonyság a fókuszban

Nem meglepő módon az energiahasználatot mérni és csökkenteni képes okosotthon megoldások népszerűsége egyre nő a tudatosabb felhasználók körében. A környezetbarát gyakorlatok idén kéz a kézben járnak az okosotthon trendekkel, ami önmagában is biztató tendencia. Az olyan okosotthon-technológiák, mint az okos termosztátok és okos hő- és páraérzékelők egyre inkább segítenek az energia- és vízfelhasználás nyomon követésében és optimalizálásában, csökkentve ezzel a költségeket és a káros környezeti hatásokat.

Hangot neki

Egyre több okosotthon-eszköz lesz kompatibilis az olyan hangalapú asszisztensekkel, mint az Amazon Alexa, a Google Assistant és az Apple Siri, lehetővé téve a kéz nélküli vezérlést. Kényelmi és higiéniai szempontok miatt is válik ez a fajta érintésmentes technológia egyre népszerűbbé, hiszen a felhasználók anélkül léphetnek kapcsolatba otthonukkal, és a benne működő okos készülékekkel, hogy bármit is megérintenének. A hangvezérlés ezen kívül gyorsabb reagálást, és több kényelmet is kínál, amelyet egyre több lakástulajdonos ismer fel.

AI és IoT

A mesterséges intelligencia (AI) és az IoT integrációja már jó ideje erőteljes trend az okosotthon iparban, de 2023-ban még inkább előtérbe kerül. Az AI és az IoT összekapcsolásával a mindennapi készülékek nagyobb betekintést nyerhetnek a felhasználók szokásaiba és preferenciáiba, amely végeredményben intelligensebb döntéshozatalhoz és személyre szabott megoldási javaslatokhoz vezethet. Az ezzel a technológiával felszerelt otthonok képesek lesznek megjósolni például a világítás és a termosztátok fogyasztási mintáit a korábbi használati adatok alapján.

Otthon biztonságban

Az otthoni biztonság és a privát szféra védelme 2023-ban a legokosabb otthonok alapvető része lesz. Az arcfelismerést, mozgásérzékelőket, intelligens zárakat és térfigyelő kamerákat felvonultató fejlett biztonsági rendszerek egyre elterjedtebbé válnak. A kategórián belül egyre népszerűbbek lesznek a vezeték nélküli biztonsági rendszerek, amelyek rádiófrekvenciákra vagy infravörös sugarakra támaszkodnak. A kiváló kameraképet, éjjeli látásmódot, kétirányú kommunikációt lehetővé tevő készülékek is keresettek lesznek a piacon.

Adatok biztonságban

Az okosotthonokban használt eszközök és rendszerek adatokat gyűjtenek és továbbítanak. Ez év egyik legerősebb trendje a fokozott érdeklődés az adatvédelem és az adatbiztonság iránt. A felhasználók egyre inkább tudatában vannak a személyes adatok védelmének fontosságával, ezért az okosotthon fejlesztők és gyártók is mind nagyobb hangsúlyt fektetnek az adatvédelemmel kapcsolatos biztonsági intézkedésekre. Az új trendek között szerepelnek a megerősített védelmi funkciók, fogyasztói edukáció, tevékenységnaplózás, vagy éppen a többfaktoros hitelesítés.

Technológia az egészség szolgálatában

Az okosotthon technológia nagy előnyökkel járhat az egészség és jólét szempontjából, erre a piaci szegmensre is nagy fejlődés vár. A beltéri levegő minőségét javító légtisztítóktól az okosmérlegeken át az alvásmintákat figyelő okospárnákig számos okos készülék járul hozzá modern hétköznapjaink jobbá tételéhez. Például egy okosórához, vércukormérőhöz, okos oximéterhez kapcsolódó applikációval képesek leszünk nyomon követni és analizálni is egészségi állapotunkat és adott esetben az orvos felé is továbbítani. A távoli betegmegfigyelés (Remote Patient Monitoring) a következő évek egyik legjelentősebb egészségügyi trendje lesz, amellyel szorosabban nyomon követhető a beteg állapota, ugyanakkor csökkenti az egészségügyre nehezedő költségeket is.

“Az idei okosotthon trendek már Magyarországon is tetten érhetőek; nemcsak a forgalmazók nyitottak rájuk, de az egyre tudatosabb hazai vásárlók is. Az otthonok automatizálására és a kényelem maximalizálására való igény folyamatosan növekszik itthon is. Pár éven belül az okosotthon megoldások a magyar háztartások szerves részeivé válnak, csakúgy, mint a nyugati piacokon.”

– mondta Buga László, a cseh Tesla okosotthon márka termék menedzsere.

