Ennél a hűtőnél energiatakarékosabbat nem lehet vásárolni jelenleg

Az LG Electronics (LG) újabb termékkategóriák felé nyit új alulfagyasztós hűtőszekrényének bemutatásával a 2018-as IFA szakkiállításon. A piacon egyedülálló energiahatékonysággal és tartós kivitelben érkező új termék kényelmi funkciók egész sorát kínálja. Ez az első olyan hűtő a piacon, melynek kompresszorára 20 éves garancia vonatkozik. A Centum System technológia révén a hűtőszekrény azok számára jelent majd megfelelő választást, akik időtálló megoldást keresnek konyhájukba.

A termék előnyeit számos fejlett technológia alkalmazása biztosítja. A hűtőszekrény lelkét jelentő inverter lineáris kompresszor 32 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint más, hagyományos kompresszorok. Az energiafogyasztást csökkentő további funkciókkal együtt a Centum System összesen 40 százalékkal kevesebb energiát használ fel, mint az A+++ minősítésű hűtőszekrények. Ez nem csak a gyártót emeli ki a piaci versenyből, de a fogyasztók villanyszámlája is jelentősen alacsonyabb lesz.

Az inverter lineáris kompresszor nem csak energiahatékony, de jóval megbízhatóbb és tartósabb is más rendszereknél. Terméktesztek alapján az LG inverter lineáris kompresszorával felszerelt Centum System hűtőszekrény jobban ellenáll a napi használatnak, és akár 25 százalékkal csendesebben működik. A teszt arra is rámutatott, hogy a hűtőszekrény működését biztosító technológia akár 20 évet is kibírhat, ami messze a legjobb mutató a piacon.

Az új Centum System alulfagyasztós hűtőszekrény az élelmiszereket frissen tartó számos olyan funkcióval lett felszerelve, amelyek az LG felhasználóorientált filozófiáját alkalmazzák a gyakorlatban. A Linear Cooling™ rendszer a hőmérséklet-ingadozást mindössze ± 0,5 Celsius fokon belül tartja, míg a Fresh Balancer és a Fresh Converter rekeszek a felhasználóra bízzák a páratartalom és a hőmérséklet beállítását, hogy ideális feltételek álljanak rendelkezésre az egyes élelmiszerek tárolásához. A DoorCooling+™ technológia révén hideg levegő áramlik a hűtőszekrény teteje felől az olyan, nehezebben hűthető területekre is, mint például a hűtőajtó kosara. A Centum System alulfagyasztós hűtőszekrények lenyűgöző matt fekete, vagy rozsdamentes acél kialakítása tükrözi a benne rejlő technológiát, az előlapon található letisztult érintőképernyő, valamint a belső fém kialakítás pedig az elegancia érzését biztosítja.

„Régóta dolgoztunk egy olyan alulfagyasztós hűtőszekrényen, amely nem csak az energiahatékonyság és a tartósság tekintetében egyedülálló, de formája is kiemeli a mezőnyből ­­— a Centum System hűtőszekrény ezen erőfeszítésünk gyümölcse. Ezzel a termékkel vezető pozíciónkat kívánjuk megerősíteni a prémium hűtőszekrények globális piacán.”

— mondta Song Dae-hyun, az LG Electronics háztartási elektronikai és légkondicionáló üzletágának elnöke.

Az IFA látogatói augusztus 31. és szeptember 5. között személyesen is megtekinthetik a vállalat legújabb alulfagyasztós hűtőszekrényét és egyéb otthoni innovációit az LG standján, a Messe Berlin 18-as csarnokában.