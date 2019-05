Erre a 3 dologra figyelj oda laptop vásárlásakor

Szerencsére nem is kell, hiszen számtalan jobbnál jobb kütyü található a piacon.

Ha lecserélni régi készülékedet vagy újat vásárolnál, akkor azonban érdemes alaposan átgondolni, hogy melyik modell mellett teszed le a voksodat. Ezzel megkímélheted magad a későbbi csalódásoktól és biztosíthatod, hogy az egyébként igencsak borsos árú gépet valóban ki is tudd majd használni.

Sokak körében népszerű választás a laptop, hiszen sokoldalúan felhasználható, mobilis, kompakt és egyetlen készülékben egyesít mindent, amire csak szükséged lehet. Ezt a termékcsoportot fogjuk most kicsit körüljárni, amiben a Ralf.hu vásárlási tanácsadó oldal csapat lesz a segítségünkre.

1 – Ár

Természetesen az egyik legfontosabb szempont maga a gép ára lesz, hiszen a legtöbb esetben valamilyen fix kerettel vágunk neki az új masina keresésének.

Attól függően, hogy mennyit szeretnél erre szánni érdemes lehet átgondolnod az elvárásaidat is.

Laptopot már 60-70 ezer forint körül is tudsz vásárolni, akár újonnan is. Azt azonban tudnod kell, hogy ezeket a gépek szinte csak az alapvető felhasználói igényeket elégítik ki. Böngészés, e-mailezés, szövegszerkesztők használata és esetleg a filmnézés, ami belefér.

100 ezer forint környékén már kaphatsz egyszerűbb gépeket, amik a multimédiás használathoz is megfelelőek lesznek. Itt sem kell hatalmas csodát várni, de egy-két egyszerűbb játékot már elvihetnek ezek a masinák.

Ha valamivel komolyabb gépre vágysz, akkor 200 ezer forint feletti árkategóriákkal szemezgethetsz már. Itt már találsz olyan gépeket is, amik komolyabb játékhoz vagy multimédiás élményhez is elegendőek lesznek.

Innen pedig a határ a csillagos ég. Ha a legújabb videójátékokat akarod tolni, videókat szerkesztenél vagy más nagyobb igényű feladatot végeznél, akkor akár 300 ezer forint fölötti gépre is szükséged lehet. Természetesen az igazi erőmű teljesítményű gamer készülékek már a milliós nagyságrendet is erősen súrolhatják.

2 – Hardverek

Lehet bármilyen csinos vagy stílusos egy gép, ha a motorház alatt nem elég erős a vas. A következőkre lesz érdemes odafigyelned:

RAM

4 GB RAM alatt már nem nagyon érdemes laptopot vásárolni, mert nagyon lassú lesz a felhasználói élmény. Ezzel az értékkel azonban a mezei felhasználók sokszor kényelmesen ellehetnek. Ha egyszerre több dolgot szoktál csinálni a gépen vagy játszani is szeretnél, akkor inkább 8 GB-ot ajánlanánk. Efölött pedig már komolyabb dolgokra is használhatod majd a laptopot.

CPU

Talán ez az a része a laptopnak, amin nehezebb eligazodni, hiszen az egyes gyártók egyes chipjei között teljesítményben elég nagy különbségek lehetnek. Az sem mindegy, hogy hány magos a processzor. Emiatt érdemes az adott modellszámokra rákeresni és összehasonlítani a lehetőségeket.

GPU

Ha komolyabb grafikai műveletekre lesz szükséged, mint például egyes játékok esetében, akkor elengedhetetlen egy jó minőségű videókártya is. Ezeknél is érdemes az egyes modellekről külön tájékozódni.

3 – A laptop alkatrészei

Nem elegendő megnézni a készülék specifikációt, ugyanígy a külső részletekre is oda kell figyelnünk. A monitor képminősége és felbontása például jelentős mértékben meghatározhatják a felhasználói élményt. Ha sokat gépelünk, akkor ugyanilyen fontos lehet a megfelelő billentyűzet is, de akár a csatlakozók tekintetében is érhetnek kellemetlen meglepetések, ha nem figyelünk oda.

Egyes gépek jóval tartósabbak másoknál. A fém házas laptopok például jellemzően jobban bírják a gyűrődést, nehezebben törnek vagy használódnak el. Érdemes megnézni a kiszemelt laptopról szóló vásárlói értékeléseket, ugyanis egyes modellek rendelkezhetnek jellegzetes típushibákkal.

Ez a rövid összefoglaló azoknak íródott, akik most szeretnének új készüléket vásárolni, de nem biztosak a dolgukban. Ha ennél mélyebben érdekel a téma, akkor jó szívvel ajánljuk figyelmedbe a Ralf.hu vásárlási tanácsadó oldal átfogó útmutatóját, ahol minden apró részletet megtudhatsz a laptop vásárlásról.