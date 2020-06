Megérkeztek a Huawei új notebookjai Magyarországra

Visszatért a magyar PC-piacra a Huawei, júniustól hazánkban is elérhetők lesznek a MateBook 13, valamint a MateBook D 15 notebookok – jelentette be a Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága.

A MateBook 13 strapabíró és elegáns fémháza ellenére ultrakönnyű, kijelzője pedig akár érintőképernyőként is funkcionálhat. A kategóriájában legkisebb súlyú MateBook D 15 erős processzorának köszönhetően stabil és megbízható társa lesz felhasználójának. A MateBook 13 változattól függően bruttó 470,990, illetve 345,990 forintos ajánlott fogyasztói áron, a MateBook D 15 pedig változattól függően bruttó 274,900 és 245,990 forintos ajánlott fogyasztói áron júniustól elérhető a boltok polcain.

MateBook D 15 – Kicsi a bors, de erős

A MateBook D 15 notebookot, amely kategóriájában az egyik legkisebb és legkönnyebb 15.6”-os laptop a piacon, mindössze 5,3 mm vékony FullView kijelzővel szerelte fel a gyártó. A kijelzőt három ultravékony káva fogja közre, melynek köszönhetően a laptop 87 százalékos képernyő-test aránnyal rendelkezik. A készülék 16:9-es IPS kijelzője támogatja a Full HD (1920×1080) felbontást és maximum 178 fokban nyílik fel, így tökéletes a nagy felbontású tartalmakhoz vagy Blu-ray filmekhez.

Bivalyerős processzorral, hatékonyabb hűtés

A MateBook D 15-öt AMD Ryzen™ processzor hajtja, amely erős teljesítmény mellett nagyfokú stabilitást és megbízhatóságot biztosít. Az AMD Radeon Vega 8 Graphics gondoskodik a grafikai feldolgozásról. Ezt a notebook-ot is a Huawei Shark Fin Fan legújabb változatával szerelte fel a gyártó. Az új s-alakú rotoroknak köszönhetően a hűtési rendszer dinamikusan optimalizálja a levegő áramlását, ezzel segítve a hűtést és a notebook teljesítményét. A készülékhez egy 65 W-os USB-C töltő és USB-C-USB-B átalakító is jár, amely véd a túlhevülés ellen is, automatikusan leállítja a töltést, ha a hőmérséklet túllépné a biztonságos határt.

A MateBook D 15 8GB DDR4 memóriával rendelkezik. A készülék két konfigurációban lesz elérhető, SSd-vel vagy az SSD és merevlemez kombinációjával. A notebook szintén rendelkezik az új Huawei Share funkciókkal, melyeknek köszönhetően a felhasználók egy mozdulattal húzhatnak át fájlokat egy okostelefon és a notebook között.

MateBook 13 – Valósághű színek az érintéssel is vezérelhető képernyőn

A vadonatúj MateBook 13 imponáló, 88%-os képernyő-test arányú, 13”-os 2k-s FullView kijelzővel rendelkezik, a 100%-os sRGB színtartomány pedig élethűen adja vissza képeink, videóink színeit. A monitor akár egy nagy pontosságú, többérintős képernyőként is funkcionálhat.

A csupán 1,3 kg súlyú MateBook 13 kompakt és éppen ezért könnyen hordozható, táskánk akármelyik vékony zsebében elfér, hiszen karcsú fémháza mindössze 14,9 mm vastag, gyémántvágású élekkel ellátott kialakítása pedig prémium megjelenést kölcsönöz. Az eszköz az Intel® Core™ i7-10510U vagy i5-10210U processzor és az NVIDIA® GeForce® MX250 révén lehetővé teszi akár a gyors videószerkesztést és játékot is.

A teljesítményhez szükséges az energia is

A 41,7 Wh-ás nagy akkumulátor hosszú ideig bírja a gyűrődést: lehetővé teszi az 1080p videók teljes lejátszását akár 11,6 órán keresztül. A MateBook 13-at egy mindössze 160 gramm súlyú 65 W-os USB-C töltővel szállítják, amely levehető kábellel rendelkezik, így fel lehet használni az adatok töltésére vagy adat továbbítására is. A készülék gyorstöltés funkciójának köszönhetően pedig akár 2,3 órányi irodai használat érhető el mindössze 15 percnyi töltéssel. Bizonyos telefonok esetében a HUAWEI SuperCharge funkció is támogatott.

Árak és elérhetőség

A Huawei MateBook 13 és D 15 június 8-tól elérhető a magyar boltok polcain. A MateBook 13 i7 16+512GB MX250 érintőképernyős verziója ajándék Sleeve tokkal és Huawei Watch GT-vel bruttó 470.990, míg a MateBook 13 i5 8+512GB verzióban szintén ajándék Sleeve tokkal és Huawei Watch GT-vel bruttó 345.990 forintos ajánlott fogyasztói áron megvásárolható a MediaMarkt, az Extreme Digital, az Euronics, az eMAG, a 220Volt, a BestByte, a Notebook.hu, valamint az Auchan kínálatában. A Matebook D 15 R7/8GB/512GB/Windows Home verziója ajándék hátizsákkal, egérrel és Huawei Band 4 okoskarkötővel bruttó 274.990, míg R5/8GB/256GB/Windows Home verziója hátizsákkal, egérrel és Huawei Band 4 okoskarkötővel bruttó 245.990 forintos ajánlott fogyasztói áron megvásárolható a MediaMarkt, az Extreme Digital, az Euronics, az eMAG, a 220Volt, a BestByte, a Notebook.hu, illetve az Auchan kínálatában.