A HONOR MagicBook 14 laptop is érkezik Magyarországra

A Honor MagicBook 14 laptop szeptember 1-től Magyarországon is elérhetővé vált – jelentette be a Honor nemzetközi okostelefon és okoseszköz márka.

A vékony és könnyű készülék akár 10 órás használatot biztosít egy feltöltéssel, FullView kijelzőjét pedig mindössze 4,8 milliméteres káva veszi körül, és közvetlen napfényben is jól látható.

Az 1,38 kilogramm súlyú készülékház Ryzen 5 3500U processzort és Radeon Vega 8 grafikus vezérlőt rejt. A továbbfejlesztett hűtőventilátor alacsonyabb zajkibocsátást és 38%-kal jobb hőelvezetést biztosít. C típusú töltője támogatja a 65 W-os gyorstöltést, így a laptop akkumulátora fél óra alatt akár 46%-ra is feltölthető. A bekapcsológomb ujjlenyomat-érzékelővel van ellátva, így az azonosítás gyors és kényelmes.

A készülék Windows 10 Home operációs rendszerrel és a Microsoft Office 365 egy hónapos próbaverziójával érkezik, valamint 101 gombos magyar, háttérvilágítással is rendelkező billentyűzettel lett felszerelve.

A készülék galaktikus szürke színben, a Honor ’Back To School’ promóciója keretében mutatkozik be Magyarországon, így a 219 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói ár helyett 199.990 forintért érhető el az értékesítés kezdetét követő hetekben. A promócióban részt vesz a MagicBook 15 is kedvezményes, 199.990 forintos áron, valamint a Honor MagicWatch2, amelynek több változata a promóció során 49.990 forintért kapható. Mindezek mellett számos egyéb készülékre, például a Honor Band 5-re és a Honor 20 szériára is kedvezményes árak vonatkoznak a kiskereskedelmi partnereknél.

A Honor MagicBook 14 szeptember 1-jétől az eMAG, az ExtremeDigital, valamint a Telekom kínálatában lesz megtalálható.