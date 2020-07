A legújabb ASUS ZenBook 13 és a ZenBook 14 modellek

• Időtlen szépség, könnyű hordozhatóság: Kompakt, elegáns, 13,9 mm keskeny fém készülékház, amely mindössze 1,07 kg; akár 22 órás akkumulátoros üzemidő; 2 lenyűgöző, új színben

• Páratlan I/O: A világ legkeskenyebb 13,3 colos és 14 colos laptopjai normál méretű I/O portokkal, HDMI-vel, USB Type-A és Thunderbolt™ 3 USB-C® portokkal a sokoldalú csatlakoztathatóság érdekében

• Ergonomikus dizájn: NanoEdge kijelzők 90 %-os képernyő-készülékház aránnyal, ASUS NumberPad, széltől szélig terjedő billentyűzet, ErgoLift zsanér és IR kamera

• Hihetetlen teljesítmény: Legújabb 10. generációs Intel® Core™ CPU-k, akár 32 GB RAM, PCIe® 3.0 SSD-k és legújabb WiFi 6 (802.11ax)

Az ASUS 2020. június végén bemutatta a ZenBook 13 (UX325) és ZenBook 14 (UX425), két új generációs, 13,3 colos és 14 colos, ultrahordozható laptopjait, melyek a ZenBook Classic sorozat tagjai.

A ZenBook 13 és a ZenBook 14 a korábbi generációnál sokkal keskenyebbek és könnyebbek. A ZenBook 13 mindössze 1,07 kg, és mindkét modell csupán 13,9 mm vékony, viszont ez az egyedi, ultrakeskeny kialakítás is biztosítja az átfogó I/O funkciókat, ideértve a normál méretű HDMI és A típusú USB portokat, illetve a Thunderbolt™ 3 USB-C® portot és a microSD-kártyaolvasót. Ezek a világ legvékonyabb, 13,3 colos és 14 colos laptopjai, melyek ilyen átfogó és sokoldalú csatlakoztathatóságot biztosítanak1.

A kompakt, négyoldali NanoEdge kijelző 90 %-os képernyő-készülékház arányt biztosít a lenyűgöző látványért, kifejezetten alacsony energiaigényű, 1 wattos kijelző opcióval2, mely maximalizálja az akkumulátoros üzemidőt. A felhasználói élmény is teljesen megújult, integrált ASUS NumberPad 2.0, akár 22 órás akkumulátoros üzemidő3, új, széltől szélig terjedő billentyűzet-kialakítás, ErgoLift zsanér mechanizmus, és IR kamerák a gyors arcfelismerés érdekében. A ZenBook 13 és 14 két kifinomult új színben érhető el: Fenyőszürke (Pine Grey) és Lila köd (Lilac Mist).

A legújabb 10. generációs Intel® Core™ processzorral hajtott, max. 32 GB RAM-ot használó ZenBook 13 és ZenBook 14 igazán megkönnyíti a többfeladatos munkavégzést, a termelékenységet és a szórakozást. Akár 2 TB PCIe® 3.0 x4 SSD-k és a legújabb WiFi 6 (802.11ax) egészítik ki a műszaki tulajdonságokat a kiváló, teljes körű teljesítmény érdekében.



Időtlen szépség, könnyű hordozhatóság

A legújabb ZenBook Classic sorozat két képernyőméretben érhető el. A gyakran utazók számára az ultrakönnyű, 1,07 kg-os ZenBook 13; míg a nagyobb kijelzőt kedvelők számára a karcsú ZenBook 14 áll rendelkezésre. Mindkét modellt a zavartalan hordozhatóságot szem előtt tartva terveztük, kompakt és elegáns, fém készülékházuk csupán 13,9 mm vékony. A ZenBook 13 és 14 elképesztően energiahatékony, akár elképesztő, 22 órás akkumulátoros üzemidőt is biztosíthatnak egyetlen feltöltéssel, ami azt jelenti, hogy a töltőt otthon is hagyhatod, hogy kevesebb súlyt és kiegészítőt kelljen cipelned. A ZenBook 13 és 14 kiváló választás a mai, utazásokkal tarkított életstílushoz.

A stílusos kialakítású ZenBook 13 és 14 modellek két időtlen színben érkeznek. A fényes árnyalatú Fenyőszürke (Pine Grey) nyugodt, békés hatású. Professzionális bölcsességet tükröz, az ikonikus ZenBook körkörösen szálcsiszolt külsejének különleges, eltolt verziójával. A Lila köd (Lilac Mist) a csúcskategóriás luxus lágy érintését hordozza magában. Elegáns és modern, lenyűgöző és kifinomult, ez a pazar matt árnyalat kiválóan illik a klasszikus ZenBook körkörösen szálcsiszolt külsőhöz.

Páratlan I/O

A ZenBook 13 és a ZenBook 14 újradefiniálja, mi lehetséges egy ultrakeskeny laptopban: ezek kategóriájuk legkeskenyebb laptopjai a világon, melyek páratlan I/O funkciókat kínálnak. Mindkét laptop csupán 13,9 mm vékony, de egyedi módon mégis tartalmaznak egy normál méretű HDMI-t és A típusú USB portokat, két gyors Thunderbolt 3 USB-C portot, valamint egy microSD-kártyaolvasót az egyszerű mobil-adatátvitel érdekében: Jelenleg nincs más 13,3 colos és 14 colos laptop, amely ilyen keskeny kivitelben kínálja mindezen I/O portokat.

A két Thunderbolt 3 USB-C port — kényelmes, megfordítható kialakítású csatlakozóival — támogatja a gyorstöltést, akár két 4K UHD külső kijelző csatlakoztatását a vizuális munkaterület kibővítéséhez, és az akár 40 Gbps adatátviteli sebességet az ultragyors adatátvitelhez. A ZenBook 13 és 14 támogatja az új ASUS USB-C Easy Charge funkciót⁵, mely lehetővé teszi a kényelmes feltöltésüket a standard USB-C töltők széles választékával. Az USB-C Easy Charge használatával a felhasználók élvezhetik az ultragyors feltöltést bármely USB-C Power Delivery tanúsítvánnyal rendelkező töltővel, például a mellékelt 65 wattos töltővel, vagy lassabban is tölthetik a készüléket, ha a fali aljzat nem érhető el, ekkor a légitársaságok töltőit, hordozható töltőt vagy powerbanket használhatnak. Az USB-C Easy Charge-nak köszönhetően megszűnik a hosszú utazások alatti frusztráció, és nem kell aggódni amiatt, hogy a célhelyen nem áll rendelkezésre megfelelő áramforrás.

Ergonomikus dizájn

A ZenBook 13 és ZenBook 14 fényes és kristálytiszta négyoldali NanoEdge kijelzője keskeny kávát kapott, amelyek 90 %-os képernyő-készülékház arányt biztosítanak a még lenyűgözőbb megtekintési élményért. Az opcionális, alacsony energiaigényű, 1 wattos kijelző elképesztő, 450 nites fényerőt biztosít, miközben maximalizálja az akkumulátoros üzemidőt.

Az új, széltől szélig terjedő ergonomikus billentyűzet-kialakítás növeli a billentyűk méretét, így még kényelmesebb gépelési élményt nyújt. Továbbá extra helyet bocsát rendelkezésre a hasznos funkcióbillentyűk számára a billentyűzet jobb oldalán. A maximális gépelési kényelem érdekében a precíziós tervezésű ErgoLift zsanér automatikusan az optimális gépelési pozícióba dönti a billentyűzetet, amikor felnyitod a fedelet. Ez a mozdulat helyet biztosít a laptop alatt, ezzel extra hűtési légáramlatot generálva.

Az egyszerű adatbevitel érdekében rendelkezésedre áll a hatékonyságnövelő ASUS NumberPad 2.0. Ez a kétfunkciós érintőpad integrált LED megvilágítású, normál méretű numerikus billentyűzettel: az érintőpadon lévő ikon megérintésével kapcsolhatod be- vagy ki a NumberPadet.

A felső kávában elhelyezett integrált infravörös (IR) kamera gyors és egyszerű jelszó nélküli, arcalapú bejelentkezést tesz lehetővé a Windows Hello funkcióval. Gyenge megvilágítás esetén is működik, így a ZenBook 13 és 14 hozzáférése bármilyen környezetben egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

Hihetetlen teljesítmény

A ZenBook 13 és ZenBook 14 a legújabb, 10. generációs Intel Core processzorok energiáját használja — egészen a Core i7 sorozatig. Ezek a processzorok az előző generációnál gyorsabb, simább és válaszkészebb teljesítményt garantálnak, az akár 32 GB-os nagysebességű RAM-juk átsegíti a felhasználót a napi feladatokon.

A laptopok esetén akár a leggyorsabb SSD-k is elérhetőek, az akár 2 TB PCIe® 3.0 x4 SSD-k garantálják a gyors rendszerindítást és a szinte azonnali alkalmazásbetöltést. A legújabb WiFi 6 (802.11ax) használatával élvezheted a vezeték nélküli sebességet, amely a WiFi 5-nél 3-szor gyorsabb, 4-szer nagyobb hálózati kapacitást és akár 75 %-kal alacsonyabb késleltetést biztosít.

Akár dolgozz, alkoss vagy csak szórakozz, az új ZenBook 13 és 14 mindent könnyebbé tesz!