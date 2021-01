Milyen laptopot vegyünk a gyereknek?

A mai gyermek kiválóan ért a modern eszközökhöz. Ráadásul az online oktatás népszerűségével számos intézmény videokonferenciákon keresztül kezdte meg az iskolai oktatást. Ezenkívül egy laptop / számítógép használata az élet korai szakaszában felkészítheti őket, hogy tudatosan használják az IT-dolgokat. Mielőtt eldöntenénk, hogy milyen eszközt érdemes venni, győződjünk meg gyermekünk használati igényeiről, és az elvégzendő feladatokról. Cikkünkben igyekszünk adni némi segítséget, hogy a hordozható számítógép sokáig kiszolgálja az egész családot.

Laptopvásárlási szempontok

Az új laptop beszerzésének a leghatékonyabb módja, hogy mire is fogja használni a gyerek. Érdemes elbeszélgetni vele és főleg a tanárokkal, hogy milyen eszközök vagy platformok (pl.: Zoom, Skype, Microsoft Teams, vagy Google Tanterem) segítségével zajlik az online oktatás. A következő alapvető kritériumokat érdemes körbejárni

Költség: A gyerekeknél rövidebb a figyelem, és általában nem vigyáznak a kütyükre. Ezért, ha ez az első laptopjuk, győződjünk meg arról, hogy nem a legdrágábbat vesszük meg.

Kivitel: A gyerekek inkább a minimalista és egyértelmű eszközöket kedvelik.

Jellemzők: Az előnyben részesített eszköznek tisztességes grafikai képességeket és intuitív kezelőfelületet kell tartalmaznia. A használat egyszerűsége szintén jelentős szempont, amelyet figyelembe kell venni.

A Carousel V-852 szögletes piros, magyarul beszélő LCD kijelzős gyermek laptop, oktató foglalkoztató játék kihúzható egérrel a 11 éves vagy annál fiatalabb gyermeknek tökéletes választás. Ezzel az eszközzel játszva tanul és fejlesztheti a képességeit. 3 éves kortól egyformán ajánlott lányoknak és fiúknak, 33 foglalkoztató programot tartalmaz, a zenélő funkció pedig 60-féle dallamot képes megszólaltatni. Van lehetőség továbbá betűk, számok és szavak tanulására is. A memória fejlesztő játékok mellett, építő- és készségfejlesztő játékokat is találunk az eszközön. Itt is található egér, mint a hagyományos, felnőtt notebookok esetében. Hátrány lehet ugyanakkor, hogy ez a laptop a gyermek 12 éves koráig használható, utána újat kell venni, valamint a távoktatás vagy online-suli nem végezhető rajta.

Laptop vagy Tablet?

Ha a gyermekünk csak az internet miatt használja az eszközt, abban az esetben egy olcsóbb tablet lehet a jó választás. A laptop leginkább azoknak ajánlott, akiknek sokáig kell használni a billentyűzetet, illetve a komolyabb programokat vagy rendszereket. Az online oktatáshoz pedig nélkülözhetetlen a klaviatúra, ami a táblagépen nincs, azonban vásárlható hozzá billentyűzet kiegíszítőként. A gépek sebességét gyorsíthatjuk az úgynevezett SSD háttértárral, ez ugyan kevesebb adat tárolására alkalmas, mint a hagyományos winchester, viszont külső merevlemezt tudunk hozzájuk kapcsolni, amelyek alapból 1 Terrásak.

Szülői hozzáférés a géphez

Minden laptopon beállítható jelszó, PIN-kód vagy ujjlenyomat-zár megadva azt a beállítás során. Rajtunk kívül senki sem oldhatja fel őket, hogy a belépési követelmények nélkül kapcsolódjanak a „kezdőképernyőhöz”, vagy hozzáférhessenek családunk bármely személyes adataihoz és fájljaihoz.

Milyen operációs rendszert használjon a gyerek?

Ha a szempontok után eldöntöttük, hogy mégis egy komolyabb laptopot veszünk a gyereknek, akkor meg kell fontolni, hogy milyen operációs rendszeren fusson az eszköz. Három létezik: Windows, Mac OS X és Chrome OS, és az árak attól függően változhatnak, hogy mire van szükséged a laptop számára. Ha weben szörfözik és a gyermek házi feladatot végez, akkor a Chrome OS-t futtató, gazdaságos laptop a legjobb. A fénykép- vagy videószerkesztésre vágyóknak valószínűleg valami erősebbre van szükségük. A Windows vagy Mac OS X rendszert futtató laptopok csúcskategóriája drágább lehet. A szülők úgy vélik, hogy a gyerekek gyorsan tanulnak a technológiában, és egyre ambiciózusabbá válnak, ezért jó, ha valami erősebbre áldozunk, feltéve, hogy a költségvetésünkbe belefér. A szakértők az Acer, Asus, és Lenovo laptopokat ajánlják. Ezeket a család többi tagja is jól tudja használni.