Vigyázz, lyukas a mobilos autópályamatrica-vásárlás rendszere!

Történt, hogy március elején autóvásárlásra szántam el magam, a megvásárolt autót azonnal munkára is fogtam és kötelezettségeimnek eleget téve bejártam vele többek között Pest és Fejér megyét.

Mielőtt ezt megtettem, a Telekom mobilvásárlás alkalmazásából vásárolni szerettem volna két éves megyei matricát, de az SMS-ek elküldését követően kaptam egy választ, miszerint ismételt vásárlások történtek, erre a rendszámra már van ilyen megyei matrica. Nem bíztam a véletlenre, az autopalyamatrica.hu –n is leellenőriztem, a válasz e-mailben ott volt, hogy február 2-án bizony tényleg vett az előző tulaj matricát az autóra, Fejér és Pest megyeit is.

Kellemetlen meglepetés

Használtam is országszerte az autót egészen május elejéig, amikor is NÚSZ feladóval érkezett egy, majd később még négy ajánlott levelem. Átvettem a leveleket, melyekben Pest és Fejér megyére érkeztek büntetések az autóra, fel is hívtam a Nemzeti Útdíjszolgáltatót, hogy tisztázzuk az ügyet.

A Nemzet Útdíjszolgáltatónál telefonon közölték, hogy az autopalyamatrica.hu az nem az ő rendszerük, tehát onnan hiába kapok bármilyen információt, az számukra teljesen irreleváns. A Telekomtól pedig hiába kapom azt SMS-ben, hogy már van matrica az autóra, ők akkor sem látnak érvényes úthasználati jogosultságot. Ekkor első körben az autopalyamatrica.hu ügyfélszolgálatához fordultam, ők közölték, hogy ők nem látnak semmilyen részletet a vásárlással kapcsolatban, így a matricák azonosítóit sem tudják megadni, forduljak a Telekomhoz. A Telekom ügyfélszolgálatát aztán némileg megjárattam azzal, hogy úgy emlékeztem, hogy az én telefonszámomról történt a vásárlás, ezt persze nagyon helyesen több ízben cáfolták, így a február 2-án az adott rendszámra a mobilon vásárolt matrica sorszámát ők nem tudták nekem elküldeni utólag.

A hiba nem az ön készülékében van

Nem volt más hátra, minthogy bemenjek személyesen az M3-asnál található NÚSZ ügyfélszolgálati irodába, ahol pár perc várakozást követően az ügyfélszolgálaton ülő nénivel kibogoztuk a sztorit. A személyes ügyintézéskor ugyanis kiderült, hogy habár február 2-án tényleg vásároltak matricát az autóra, de 13-án – amikor megvettem a kocsit – azt átíratták egy másik kocsira, így erről lekerült. Csakhogy az ilyen átírásokról aztán se az autopalyamatrica.hu, sem a Telekom nem kap semmilyen visszajelzést, a rendszerek közötti kommunikáció – állítólag jogi okokból – egyirányú. Magyarul, ha ilyen átírás történik, akkor utána mind az autopalyamatrica.hu, mint a Telekom úgy látja továbbra is, hogy van érvényes útdíjhasználati jogosultság, sőt, a Telekom utána mobilon már nem is enged venni matricát az adott rendszámra, ismételt vásárlásra hivatkozva.

A full amatőr működésen magam is elcsodálkoztam, pláne azon, hogy aztán nem volt mit tenni, akármennyire is jóhiszemű voltam, be kellett fizetnem a büntetést, maximalizálással 30.000 Ft alatt megúsztam a több sebből vérző rendszer véletlen tesztjét. Kérdésemre, hogy innentől hogy járjak el annak érdekében, hogy többször ilyen ne történjen, a Nemzeti Útdíjszolgáltatónál azt mondta a néni, hogy legközelebb telefonon érdeklődjek náluk, hogy van-e érvényes matrica, mert az a hivatalos. Mindenesetre írásban még futok egy kört a Telekomnál és az autopalyamatrica.hu –nál, hogy vállalnak-e bármilyen felelősséget a félretájékoztatásért, de nincsenek illúzióim…