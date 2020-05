A koronavírus elhozta az e-aláírás forradalmát

A NETLOCK az első magyar bizalmi szolgáltató, amelynél már videóazonosítással, személyes megjelenés nélkül is igényelhető a minősített e-aláíró tanúsítvány

Globális robbanás zajlik az e-aláírások piacán. Kanadától Indonéziáig a világ legtöbb kormányzata igyekszik olyan jogi és szabályozási környezetet teremteni, amellyel ösztönzik és segítik az elektronikus aláírás használatát. Ez alól Magyarország sem kivétel, a vírushelyzet miatt – egyelőre ideiglenesen – változott a szabályozás, már személyes megjelenés nélkül, távolról, videoazonosítással is bárki kiválthat webes e-aláírást.

„Az elmúlt hetekben a többszörösére nőtt az elektronikus aláírást igénylő ügyfeleink száma a vírus miatt átalakuló üzleti és munka folyamatok miatt. A nagyvállalatok járnak az élen, ahol nem ritka, hogy százas, ezres nagyságrendben igényelnek e-aláíró tanúsítványt a dolgozóiknak, de cégmérettől függetlenül, egyre többen váltanak e-aláírásra a magyar kis- és középvállalatok közül is. Most, hogy az e-aláírás kiváltáshoz szükséges azonosításhoz nincs szükség személyes megjelenésre, mert videóhívással, néhány perc alatt távolról is elvégezhető a folyamat, még további növekedésre számítunk”

– mondta el Somkuti András, a Docler Holding elnök-vezérigazgatója és az e-aláírás-specialista NETLOCK ügyvezetője.

„Sajnálatos, de tény, hogy éppen a járvány által diktált kényszerhelyzet világított rá a technológia nyújtotta előnyökre, legfőképpen arra, hogy az elektronikus aláírás az egyetlen út az üzleti folyamatok, szerződések, jogi tranzakciók távoli, személyes kontaktus nélküli, hiteles módon történő digitális kezelésére. Most a vírushelyzetben bevezetett karantén mellett számos partnerünk a mi e-aláíró megoldásunkkal biztosítja, hogy a szükséges vezetői aláírások rákerüljenek a megfelelő iratokra”

– összegezte, hozzátéve, hogy bár jelenleg a videóazonosításra vonatkozó jogszabály a vészhelyzet végéig érvényes, de reméli, mindez hamarosan állandó gyakorlattá válhat.

Iparágakat alakíthat át a vírus: virtuális ügyfélszolgálatok, online autóvásárlás

Szinte nincs olyan üzleti, közigazgatási vagy hétköznapi ügymenet, ahol az e-aláírás ne lenne képes rengeteg személyes interakciót viszonylag gyorsan és egyszerűen kiváltani. Miért kellene bármilyen zsúfolt ügyfélszolgálatra, vagy közjegyzői, ügyvédi irodába menni a szerződéskötés miatt, ha ez otthonról is megtehető? Üzleti partnerek is szerződhetnek távolról, sőt az e-aláíró megoldás integrációja révén akár egy teljes vállalati rendszer is felruházható a biztonságos és magas joghatású aláírás képességével. Mindemellett nincs szükség a szerződések postázására, futáros küldésére, nyomtatására, mindez megoldható akár egy okostelefonon keresztül, e-aláírással és e-mailben. Sőt, ma már van olyan autómárka, amely online szalont nyitott és lehetővé tette az adásvételi szerződés elektronikus aláírását, így az autó átadásán kívül minden távolról intézhető. A technológia által kínált gazdasági racionalitás mellett egyre nagyobb az ügyfelek oldaláról megjelenő igényt is a távoli ügyintézésre. A videóazonosítás pedig további lökést adhat mindennek.

E-aláírás videóazonosítással első magyar cégként

“Jó érzés, hogy tisztán magyar hátterű cégként képesek vagyunk nemzetközi szinten is értékelhető innovatív megoldásokra. Ilyen volt például, amikor elsőként jött elő a felhőből elérhető, minősített e-aláíró megoldással a NETLOCK, amelyre világszinten is csak néhány e-aláírás specialista szolgáltató volt képes. Most pedig első magyar bizalmi szolgáltatóként vezettük be a videós azonosítást.”

– mondta el Gattyán György, a Docler Holding alapító tulajdonosa. Az unió teljes területén érvényes ún. minősített e-aláíró tanúsítvány kiváltásához eddig személyes megjelenéses azonosításra volt szükség, azonban a vírushelyzet miatt ez már videoazonosítással is elvégezhető mindössze 10 perc alatt.

Olyan egyszerű és biztonságos, mint a netbank – okostelefonon is aláírhatunk

Ahhoz, hogy egy szervezet vagy magánszemély rendelkezzen az e-aláírás képességével, létre kell számára hozni egy digitális identitást. Ezt az egyedi és meghamisíthatatlan digitális azonosítót egy hitelesítésszolgáltató szervezet – például a NETLOCK – hozhatja létre. Ez az azonosító teszi lehetővé, hogy minden kétséget kizáróan igazoljuk magunkat, cégünket a virtuális térben.

Az elektronikus aláírás folyamata rendkívül egyszerű és biztonságos, hasonló egy netbanki szolgáltatáshoz. Egy webes felületen keresztül léphetünk be az aláíró felületre, ahol többkörös azonosítás után, titkos jelszavunkat használva aláírhatjuk a feltöltött digitális dokumentumot. Ezek jellemzően pdf-állományok, de számos egyéb fájlformátum is aláírható elektronikusan. Az e-aláírás egy személyes, digitális ujjlenyomat, ami az adott dokumentum kódjába „ég bele”. Az így aláírt dokumentum hitelessége tökéletesen megegyezik a hagyományos, papíron, tollal aláírt verzióéval, így alkalmas cégszerű aláírásra is bármilyen hivatalos okiraton.