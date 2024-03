A lakáskampánynak nem várt nyertesei is lehetnek

Március 1-jén indult az első nagy lakásbiztosítási kampány.

A biztosítók szeretnének minél nagyobb szeletet vágni maguknak a tortából, hiszen várhatólag félmillióan fognak élni a hónapban a váltás lehetőségével. A lakásbiztosítását mindenkinek érdemes átnézetnie, annak is, aki csak aktualizálná azt. Most három olyan lakástulajdonosi csoport – akikről eddig kevés szó esett, pedig sokat profitálhatnak – példáján keresztül mutatjuk be, hogy mire érdemes figyelni a lakáskampány során.

Az ikerházban lakóknak érdemes összefogni

Az ikerházban élők számára különösen fontos, hogy jó szomszédsági viszonyt ápoljanak, hiszen a közös területeik révén egymásra vannak utalva. Magyarországon meglepően sokan élnek sor-, illetve ikerházakban: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 233 600 háztartásban 575 716 személy lakott ilyen típusú ingatlanokban Magyarországon 2022-ben. Mivel minden biztosító más feltételekkel dolgozik, ezért a GRANTIS szakértői azt javasolják, hogy az ikerház tulajdonosok beszéljenek a témáról, és ugyanannál a biztosítónál és hasonló feltételekkel kössék meg a lakásbiztosításukat.

Kétféle biztosító, felemás tető

Ha külön biztosítónál vannak az ikerházak, és még a biztosítási összegek is nagyban eltérnek, akkor egészen különös esetek is előállhatnak, például egy tetőkár esetében, amitől a legtöbben tartanak, az egyik ház biztosítója térítheti, hogy a legmodernebb cserepek kerüljenek fel a tetőre, míg a másik ház biztosítása lehet, hogy csak bontott építőanyagokra elég, ráadásul eltérő színben, minőségben, más kivitelezővel. A biztosítók az épület avultsági helyzetét is nézik a kártérítés során, és egy bizonyos szint alatt nem újraépítési, hanem kárkori értéket határozhatnak meg, ebben is különbözőek a konstrukciók. A biztosítónak az a feladata, hogy a káresemény előtti állapotot állítsa helyre. Az ikerházak esetében az is lényeges, hogy egységes arculatot hordozzanak, ezért mindkét fél érdeke az esztétikum, és ezáltal a forgalmi érték fenntartása. Az ingóságok biztosításáról természetesen mindenkinek magának kell gondoskodnia, ott lehetnek eltérések az értékekben.

Közös fal, közös ügy

Az ikerházaknál még számos kapcsolódási pont van. A ‘90-es években épült ingatlanok például még közös fallal is rendelkeznek, ami további vitára adhat okot, ha különböző biztosítók adják a fedezetet. Manapság már inkább a garázsok mentén érnek össze, de a régebbi építésű iker-, és sorházaknál közösek lehetnek a csövek, a villanyvezeték (attól függően, hogy hol helyezték el a víz-, villany-, és gázórákat) és a kerítés is. Hogyha a másiknak véletlenül kárt okozunk, például egy falfúrás vagy csőtörés következtében, akkor a felelősségbiztosításunk fedezi ezeket a költségeket. Szakértőink szerint évente egyszer érdemes bemutatni egymásnak a biztosítási kötvényünket, hogy minden rendben van, így elkerülhetőek a kellemetlenségek. A lakásbiztosítási kampány most egy jó alkalmat adhat az ikerház tulajdonosoknak a biztosításaik összehangolására, hiszen az extra váltási lehetőségnek köszönhetően most nem kell hónapokat várni erre, hanem egyszerre el lehet intézni, amiben szakértőink is tudnak segíteni.

Az elit környéken élők többségének túl van biztosítva az ingatlana

A népszerű fővárosi helyszíneken, például a Rózsadombon, a Sashegyen, Pesthidegkúton, a vár környékén, a Gellérthegy lábánál, a Bazilikánál, az Andrássy úton, és más kiemelt településeken, például Szentendrén, Telkiben, Budaörsön, Nagykovácsiban jellemző, hogy a forgalmi érték akár a duplája is lehet az újjáépítési értéknek, tehát túl vannak biztosítva az ingatlanok. A túlbiztosítás azonban még így is kevésbé veszélyes mint az alulbiztosítottság, amely sok milliós károkat okozhat a biztosított részére, de a feleslegesen kifizetett tízezreknek is lehet jobb helyet találni, akár a GRANTIS befektetési, egészségbiztosítási vagy nyugdíjszakértői segítségével.

A XII. kerületi Költő, az V. kerületi Vécsey és az I. kerületi Orom utcában is négyzetméterenként 2 millió forint feletti forgalmi értékekkel találkozni, ebbe a kategóriába tartozik a balatonfüredi Honvéd utca is. Az újjáépítési költség viszont ritkán haladja meg az 1,2 millió forintot, még úgy sem, hogy ez az érték az építési költségnél akár 5-15 százalékkal is magasabb lehet. A kiemelt környékeken már csak a telek ára is kiteheti a forgalmi érték 40 százalékát, aminek biztosítási szempontból nincs jelentősége, ezért felesleges is többet fizetni érte. Lakásbiztosítási tanácsadóink szerint az elit környéken élőknek is érdemes felülvizsgáltatni a biztosításukat, hogy valóban az újjáépítési érték alapján legyen biztosítva az ingatlan és ne fizessenek feleslegesen a lokáció miatt.

A designer lakásokban felértékelődtek az ingóságok

A lakásbiztosítási kampányban a designer és a loft lakások is érdekeltek lehetnek. Ennek Bécsben és New Yorkban van igazán nagy kultúrája, de az V., a VI. és a XIII. kerületben is szép számmal találni olyan ingatlanokat, amelyeket design bútorok, csillárok, szőnyegek és tapéták ékesítenek. Egy designer lakásban csak a világítástechnika több millió forintot érhet, és pénztárcától függően a határ a csillagos ég. Ezekben az ingatlanokban kifejezetten körültekintően szükséges bebiztosítani az ingóságokat, hogy megfelelő védelem alá kerüljenek. Például ha híres lakberendező rendezte be a lakásunkat, akkor annak művészeti értéke is van.

A biztosító számára a különleges kiegészítőket is igazolni kell, például ha színes ólomüvegek, vagy kovácsoltvas elemek vannak a lakásunkban. Az is előfordulhat, hogy kár esetén sokkal olcsóbban is meg lehetne csináltatni, de nekünk 56 ezer forintba került a padlószőnyegnek egy négyzetmétere, vagy 2 millió forint volt a bejárati ajtó, akkor fontos, hogy ezt bizonyítani tudjuk, és ténylegesen arra térítsen a biztosító. Ezekben az esetekben értékbecslő vagy biztosító által küldött kockázati szakértő közreműködése is szükséges lehet! Ezeknél a folyamatoknál jól jöhet egy független alkusz bevonása, amelyik a lakástulajdonos érdekeit képviseli.

Te is ikerházban laksz, esetleg kiemelt környéken vagy designer lakásban élsz? Lakásbiztosítási tanácsadóink a speciális biztosítási témákban is jártasak és tudnak segíteni. A lenti űrlapon adhatod le jelentkezésedet egy díjmentes konzultációra és kalkulációra, amelynek során jobban megismerheted a lehetőségeidet.

