Az iskolai ballagás gyakran a pénzügyi önállóság kezdete is a fiatalok számára

Beköszöntött a május, elérkezett a ballagások időszaka. Ezekben a napokban egyszerre tölti meg büszkeség, öröm, valamint aggodalom a szülők szívét.

A fiatalokat ilyenkor olyan tudással és lehetőségekkel kell felvértezniük, amelyek segítik őket a felnőtté válásban. A diákok új utakra lépnek a tanulmányok, a munka és a pénzügyek terén. Az OTP Bank friss adatai szerint a legtöbb bankszámlát a 14-16 éves korosztály számára nyitják. Az is kiderült, a fiatalok nemcsak vásárlásaikhoz használják számlájukat, de megtakarításaikat is itt kezelik.

Milyen támogatást adjak meg a gyerekemnek a felnőtté válás útján? Hogyan gondoskodjak róla, hogy önálló életében is biztonságban tudjam? Sok szülőben merülnek fel ezek a kérdések a ballagókat figyelve. Fontos feladatuk, hogy pénzügyi tudatosságra neveljék gyereküket. Jó, ha minél korábban megtanulnak okosan gazdálkodni a zsebpénzükkel. A következő lépés pedig az első saját bankszámla megnyitása lehet.

A bankszámlához pedig bankkártya is jár, aminek a használata a most ballagó korosztály számára már magától értetődő. Az OTP Bank tapasztalata alapján a 14-24 évesek előszeretettel fizetnek kártyával. Az összes számlához köthető tranzakciók több mint fele (54%) kártyás fizetés. Míg a készpénzfelvétel csak a tranzakciók 18 százalékát tette ki. A fiatalok is előszeretettel használják a szinte mindenhol elérhető bankkártyás fizetést. A szülők és a gyermekeik számára is előny lehet a kezdeti időszakban, hogy a bankszámlához tartozó bankkártyával végzett tranzakciókat a szülő is nyomon tudja követni.

Az OTP Bank adataiból az derül ki, hogy a 14-24 éves korosztálynál jóval magasabb a Digitális Szerződés regisztráció (78%), mint a többi korosztálynál (59%), azaz a papírmentes, digitális ügyintézést preferálják. Ugyanígy a mobilbanki aktív arány is magasabb (94%), mint a többi korosztálynál (87%), vagyis nagyobb arányban használják a telefonjukat pénzügyeik követésére, intézésére. Az OTP Junior kártyák túlnyomó részét fiatal tulajdonosaik mára már digitalizálták, vagyis a mobiltelefonjukba költöztették. Így akkor is bármikor tudnak fizetni, ha csak a telefonjuk van náluk, a kártyájuk nincs. Az OTP Bank adatai szerint leggyakrabban élelmiszerboltban, drogériában vagy benzinkúton vásárolnak vele, valamint ételt rendelnek.

A pénzügyi tudatosság egyik első lépcsőfoka, hogy a fiatalok megtanulják beosztani azt az összeget, amivel az adott hónapban gazdálkodhatnak, vagy például azt az összeget, amit ballagásra kaptak ajándékként. A szüleihez hasonlóan a gyermeknek is lesznek kiadásai és a mobilbankban elérhető Kiadásfigyelőn keresztül követni tudja, hogy az aktuális hónapban mire költötte a zsebpénzét. Ez a funkció továbbá azt is megmutatja hogyan gazdálkodott a pénzével, szüksége van-e további tanácsokra, információkra a pénzügyi tudatosságot illetően.

„A pénzügyi tudatosság a mindennapok részévé kell, hogy váljon és fontos, hogy már fiatalkorban megtanuljunk következetesen bánni a pénzzel. Érdemesebb kisebb összegekkel, szülői segítséggel elsajátítani azokat a készségeket, amelyek a pénzügyek kezeléséhez szükségesek és ebben az OTP Junior maximálisan támogatja az ügyfeleit. A különböző mobilbanki funkciók, mint például a Persely, nagyban segítik a pénzügyi tudatosságra törekvő fiatalokat. A Persely egy zseb a bankszámlán belül, ahova rendszeresen vagy alkalmanként lehet díjmentesen félretenni kisebb-nagyobb összegeket. Ez a funkció nagy népszerűségnek örvend a Juniorok körében, külön öröm látni, hogy az egyik leggyakoribb cél, hogy a tanulmányaikra gyűjtenek. Az OTP a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a fiatalok pénzügyi tudásának növelésére.”

– mondta Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője.

A Persely mellett a fiatalok megtakarításait segíti a Kedvezményprogram, amelyet a mobilbanki applikáción keresztül lehet aktiválni. Csak 2023-ban az OTP Junior ügyfelei 85 millió forint pénzvisszatérítést kaptak a Kedvezményprogramnak köszönhetően. A program folyamatosan fejlődik és bővül fiatalok által kedvelt új partnerekkel. Például azok a 16 és 24 évesek, akik június 30-ig Junior számlát nyitnak, most 25% akár 30.000 Ft pénzvisszatérítést kaphatnak a Notbook.hu-n vásárlásaik után a Kedvezményprogramon keresztül.

