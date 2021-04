A Skanska újabb egészséges épületet hoz létre Budapesten

A H 2 Offices irodakomplexum első fázisa WELL v2 Core & Shell előminősítést kapott az International WELL Building Institute (IWBI), az egészséges, emberközpontú irodahelyiségek tanúsításáért felelős nemzetközi szervezettől.

A Skanska legújabb projektje a Platinum, azaz a szabvány legmagasabb szintjének elérését tűzte ki célul.

A Skanska legújabb budapesti fejlesztése során az épület használóinak jóllétére helyezi a hangsúlyt, amit a H 2 Offices WELL Core & Shell előminősítés is bizonyít. Az International WELL Building Institute (IWBI) által létrehozott tanúsítás azt igazolja, hogy egy épület egészséges és emberközpontú szolgáltatásokat nyújt a használói számára. A WELL elveivel összhangban épített irodaépületek különösen nagy jelentőséget kapnak most, amikor még jobban kell vigyáznunk az egészségünkre és a biztonságunkra, mint a pandémia előtti időkben.

A H 2 Offices építése során a lehető legnagyobb figyelmet fordítják az egészséges környezet megteremtésére. A levegő minőségéről a fokozott friss levegőellátás, a levegő összetételének folyamatos figyelése és igény szerint vezérelt szellőztetés gondoskodik. A helyiségekben fenntartják az egészséges páratartalom szintet, ami gátolja a vírusok és baktériumok terjedését. A H 2 Offices úgy lett tervezve, hogy maximalizálja a napfényhez való hozzáférést és minimalizálja a tükröződést, miközben a LED világítótestek hatékony és jó minőségű fényt biztosítanak az épület felhasználói számára. A multifunkcionális kert és a zöld teraszok az emberek kikapcsolódását és feltöltődését segítik a nap folyamán. A kerékpártároló, az öltözők és a zuhanyzók, valamint a tetőtéri futópálya ösztönzik majd az irodaház használóit a kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Az irodakomplexum elősegíti a jó higiéniai gyakorlatok alkalmazását, és az érintés nélküli technológiák fontos szerepet játszanak majd a felhasználók biztonságának növelésében az épületen belüli mozgás során.

„A H 2 Offices WELL előminősítése egy újabb siker, amely bizonyítja, hogy a Skanskánál igen magas minőségi követelményeket határozunk meg az irodai tereket illetően. A leendő felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy igényeiket, testi és lelki egészségünket a legnagyobb gondossággal vettük figyelembe a projekt tervezésekor. A H 2 Offices nyilvános közösségi tereit tavak kialakításával tesszük még üdítőbbé és barátságosabbá, míg a bérlők számára kialakítunk helyet kertészkedésre, ahol fűszereket és gyógynövényeket is termeszthetnek. Mindez és még sok más a jóllét jegyében”

‒ mondta Schmidt András, a Skanska magyarországi kereskedelmi fejlesztési üzleti egységének környezetvédelmi vezetője.

A H 2 Offices egy három irodaházból álló komplexum, amely összesen mintegy 67 000 négyzetméter modern irodaterületet fog nyújtani. A legnépszerűbb lokációban, a Váci úti irodafolyosó szívében található H 2 Offices zöld környezetet kínál majd Budapest egyik legforgalmasabb pontján. Az építkezés 2020 augusztusában kezdődött, és a komplexum első ütemét várhatóan 2022 negyedik negyedévében adják át.

Addig is felfedezheti az irodakomplexumot biztonságos és fenntartható módon a Skanska új alkalmazásával. A projektre vonatkozó összes információ, a látványtervek, az alaprajzok, a fenntarthatósági, műszaki és biztonsági jellemzők csupán néhány érintésre vannak. Az új platform elérhető iOS és Android rendszerekben.