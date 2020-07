A digitális telefon halála erősen eltúlzott …

Az IP-alapú kommunikáció a róla szóló hírek címszavai alapján látszólag már uralja a világot, de az üzleti életben használt digitális telefonok aránya és népszerűsége továbbra is jelentős. A digitális telefonok üzleti életben bekövetett haláláról szóló jelentések nagyon eltúlzottak, hasonlóan Mark Twain sokszor idézett gondolatához: „A halálomról szóló hírek erősen túlzóak” (Mark Twain).

Mit kínálnak a digitális telefonkészülékek az üzleti élet számára?

Ha a tényeket nézzük, akkor valójában a digitális trendekről szóló előrejelzések szerint 2024-ben továbbra is a globális irodai telefonok 20% -át fogják képviselni a digitális készülékek. Számos vezető készülékgyártó továbbra is új modelleket, újításokat vezet be a digitális készülékeknél, hasonlóan az IP-alapú modellekhez. Ha közelebbről megvizsgáljuk a tényeket, akkor számos logikus érv sorakoztatható fel, hogy miért maradhat a digitális telefon sok vállalat számára a kiválasztott platform a telefonos kommunikációra.

Nem tört meg …

Az elmúlt évtized sok vállalkozás számára nehéz volt. Lassú volt a kilábalási időszak a pénzügyi válság után és úgy tűnik, hogy ezek a gazdasági kihívások folytatódni fognak. A digitális telefonkészülékek megbízható működését biztosító háttérszolgáltatások továbbra is nap, mint nap garantálják a stabil, üzembiztos hátteret.

Bár a felhőn keresztüli átállás az IP-alapú rendszerekre vagy az egységes kommunikációra vonzónak tűnik, a telekommunikációs rendszerük korszerűsítését fontolgató vállalatok gyakran mégsem szavaznak a változtatásra. Alaposan meggondolandó, hogy érdemes-e váltani, megéri-e befektetni jelentős összegeket egy teljesen új telekommunikációs rendszer kiépítésébe, az irodák, telephelyek átvezetékezésébe, az összes kapcsolódó költséggel együtt, hogy IP-alapú platformot használjanak. Vagy frissítse a cég a már meglévő digitális alközponti rendszert és maradjon a bevált, jól működő rendszerénél, és egyszerűen csak cserélje le a digitális telefonkészülékek egy részét nagyobb tudású eszközökre.

Sok szervezet, vállalat számára tökéletes megoldás lehet a digitális telekommunikációs rendszerükhöz való ragaszkodás, ami üzleti szempontból is kifejezetten megérheti. A meglévő rendszer korszerűbb alközponttal és modernebb digitális kézibeszélőkkel történő frissítése továbbra is jóval kisebb pénzügyi befektetés, mint az IP-rendszerre való teljes átállás. A meglévő rendszer megőrzésével fejlesztési költségeket lehet megtakarítani, így lehetővé válik a vállalat számára, hogy maximálisan kihasználja a korábbi beruházását, eszközeit. Egy vállalat például ötéves digitális telefon-rendszerének meglévő funkciói és képességei jellemzően több mint elegendőek a legtöbb üzleti igényhez. A digitális kommunikációs eszközök emellett jellemzően alacsonyabb áron szerezhetők be, mint az egyenértékű IP-készülékek.

A legújabb tervek

Ráadásul a digitális telefonkészülékek legújabb típusai ergonómiailag jól megtervezett kivitelezésben kínálnak kényelmes és jól használható irodai, munkaasztali telefon-kommunikációs lehetőséget a felhasználók részére. A nagy gyártók által bevezetett új digitális sorozatok gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki, mint az IP-készülékek, nagyméretű színes LCD kijelzővel, intuitív működéssel és testreszabási lehetőségekkel. A Panasonic készülékek ennek a koncepciónak a jól működő bizonyítékai, például a gyártó nemrégiben bemutatott elegáns és modern megjelenésű digitális asztali telefonjainak legújabb sorozata, a KX-DT6. A Panasonic KX-DT680 és a Panasonic KX-DT635 típusú digitális készülékek tökéletesen biztosítják, hogy a vállalat alkalmazottai hozzáférjenek a legújabb technológiai fejlesztésekhez. A készülékeke az IP-társaikhoz hasonló élményt nyújtva biztosítanak stabil, jól működő kommunikációs lehetőséget.

A Panasonic KX-DT680 jól látható LCD színes kijelzőjén a vállalati kommunikációs célokhoz igazodva az információk könnyen importálhatók a képernyőre, megfelelő testreszabási lehetőségeket biztosítva. A 48 funkcióbillentyűs asztali telefont könnyű telepíteni, használni és karbantartani.

A megbízhatóság kulcsfontosságú

A telekommunikációs szolgáltatás megbízhatósága és minősége minden vállalat számára kiemelten fontos szempont, és továbbra is kulcsfontosságú érv a digitális eszközök számára. A digitális telefonok százalékos aránya továbbra is igen jelentős azokban a régiókban, ahol a szélessávú hálózatokhoz való megbízható és költséghatékony hozzáférés bevezetése lassan valósult meg.

A vállalkozásoknak jellemzően van egy megbízható külső partnere, aki támogatja a cég telekommunikációs igényeit. A kommunikáció stabil működése kritikusan fontos mindennapi funkció. Érdemes megfontolni, hogy megéri-e kockáztatni az átállási időszakot és a bizonytalanságot, vagy csak egyszerűen meghosszabbítani a meglévő szolgáltatási és/vagy jótállási szerződést és könnyen kivitelezhetően frissíteni az asztali kézibeszélők cseréjét egy már meglévő, megbízható beszállítóval.

A digitális megmarad

Bár az IP-telefonok növekedése az üzleti életben várhatóan folytatódni fog az elkövetkező években is, ennek ellenére a digitális kézibeszélők továbbra is makacs riválisok maradnak. A kereskedelmi- és funkcionalitási igények, valamint a beruházási költségek mérlegelése után az üzleti életben használt digitális telefonok aránya és népszerűsége továbbra is jelentős marad a következő években is, így a digitális telefonok üzleti életben bekövetett haláláról szóló jelentések nagyon eltúlzottnak tűnnek még egy ideig…