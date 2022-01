Öntisztító funkciós sütőkkel újít a Gorenje

Az OptiBake modellek homemade formáját a hagyományos fatüzelésű kemencék ihlették, amelyeknek köszönhetően a készülékek jobb légáramlást biztosítanak.

A kevésbé gyakorlott szakácsok örömére a sütők 22 automatikus recepthez igazított programot kínálnak, egyszerre öt tálca sütését teszik lehetővé, ráadásul öntisztító funkciójuknak köszönhetően a takarítás is jóval hatékonyabb, hiszen rendkívül magas hőmérsékleten égetik el az ételt alkotó törmelékeket.

Automatikus program, több szabadidő

Az OptiBake beépített sütőket úgy tervezték, hogy minél jobban leegyszerűsítsék a főzési és a sütési folyamatokat: az AutoBake funkciónak köszönhetően a teljesen kezdő szakácsok is magabiztosnak érezhetik magukat a konyhában, hiszen a készülék 22 recepthez igazított programjának kiválasztása után mindössze az edény típusát és súlyát kell megadni.

Az automatikus programok beállításakor az olyan ételeknél, amelyek nem igényelnek hőmérsékletváltozást – mint például a kenyér vagy a lasagne – semmilyen más manuális műveletre nincs szükség, ugyanakkor a sütési folyamat manuálisan is programozható, így a bonyolultabb elkészítést igénylő receptek sem jelentenek gondot.

Több szinten több étel

A készülékek homemade formája nagyobb belső térkihasználást és jobb légáramlást tesz lehetővé, így a sütő szinte teljes szélességében rendelkezésre áll és tökéletes sütési eredményt biztosít mindenhol. A helykihasználás mellett az időspórolás is fontos szempont sütéskor – erre pedig a sütők szintén megoldást kínálnak. Az OptikBake modellekkel ugyanis akár öt különböző étel készíthető el egyszerre, úgy, hogy azok minden szinten egyenletesen sülnek meg, a forró levegő szabad áramlásával ráadásul az illatok és az ízek sem keverednek.

Egyszerű tisztítás és egészségesebb ételek

A főzéstől sokan az azt követő takarítás miatt óckodnak a legjobban, azonban a készülékekkel jelentősen lerövidülhet a suvickolással töltött idő is: a gyártó ugyanis egyéni igényekre szabható öntisztító funkciót is kínál egyes modellekhez, ilyen például a PyroClean vagyis pirolitikus tisztítás, amely rendkívül magas hőmérsékleten égeti el az ételt alkotó törmelékeket. Az időspórolás mellett a készülékkel egészségesebb ételek is készíthetők, az airfry funkciónak köszönhetően ugyanis csak forró levegővel sülnek az ételek anélkül, hogy az íz vagy a textúra romlana. Így legyen szó zöldségek, húsok, halak vagy fagasztott termékek sütéséről, tökéletes minőségű, egészségesebb recepteket készíthetünk, ráadásul mivel nincs szükség hozzáadott olajra sem, a takarítás is gyerekjáték lesz.