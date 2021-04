Új festékekkel támad a Praktiker

Áruházai közel felében növelte a festékosztályok alapterületét a Praktiker, készülve az Otthonfelújítási program hatásaira.

Ahogy beköszönt a tartósan száraz idő, jelentősen megnő a kereslet a beltéri festékek, lazúrok és zománcok iránt.

A Praktiker kínálatának egyik vezérterméke a festék, amely igazi „válságálló” kategória. Több évtizedes tapasztalat az, hogy a legnagyobb gazdasági válságban is jól fogynak a különböző típusú festékek, hiszen a legolcsóbb felújítási formák egyike és a rendszeres tisztasági festés például különböző intézményekben nélkülözhetetlen. A 20 áruházban és a webshopban, a festék árucsoportban jelenleg több mint kétezer termék kapható, amelyeket a barkácsáruház magyarországi beszállítóktól és kereskedőktől szerez be.

„A szegedi, a székesfehérvári, a pécsi valamint a budapesti áruházaink festékosztályát XL méretre bővítettük, illetve kiemelt festékkeverő centrumokat hoztunk létre. Egyedi falfestési technikákhoz is adunk ötleteket, kínálunk termékeket ezen áruházainkban, számítva arra, hogy ez a termékkör az Otthonfelújítási program egyik igen jelentősen keresett kategóriája lesz”

– mondta B. Molnár Erzsébet, a Praktiker kategória menedzsere. Hozzátette: idén annyi festékkatalógus fogyott az első három hónapban, mint a korábbi években egy teljes szezon során.

A Praktikernél elsősorban a beltéri fehér és készre kevert színes festékek a slágertermékek, de erőteljesen képviselteti magát a szegmensen belül a faápolás, amely független a jelenlegi külső körülményektől, továbbra is növekvő és egyre népszerűbb lesz a fogyasztók körében.

A magyar vásárlók a jó ár-érték arányú, egyszerű és gyors felhasználhatóságú festékeket preferálják, ezeket a tulajdonságokat pedig a gyártók is folyamatosan fejlesztik. Jellemzően egyre inkább teret nyernek a vizes bázisú festékek: erőteljesen érezhető ez a faápolás területén, de a folyamat a zománcoknál is elindult, és egyre jellemzőbb lesz. Igen jelentős a fehér diszperziós festékek forgalma, ugyanakkor az elmúlt évek tendenciái alapján a – dobozos, polcról levehető – kész színes festékek forgalma és jelenlegi növekedési indexe is meghaladja a fehér diszperziósokét. A koronavírus miatt fontos tényező lett a fertőtlenítés, ami a mészfestékek „reneszánszához” is vezetett. A beltéri színes festékek lemosható, dörzsálló, páraáteresztő képességei egyre inkább befolyásolják a fogyasztókat. Csakúgy, mint a faápolás területén megjelent többcélú festék, amelyek egyben tartalmaznak gombaölőt, alapozót és jó minőségű fedőfestéket is.

Továbbra is fontos tényező a festékek ára, ami egyre inkább összefügg a termékelőnyökkel. Ezt látszik igazolni a fehér termékek területén is a jobb fedőképességű, kiadósságú és minőségi, magasabb árfekvésű termékek iránti növekvő kereslet.