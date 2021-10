Csúcstechnológia segíti a magyar fenntartható divatot

A Samsung ismét a hazai kreatív közösség jeles képviselőivel működik együtt, hogy megmutassa legújabb csúcsmobiljaiban rejlő lehetőségeket.

A Daubner Annával készített különleges ruhakollekció sikere után a vállalat ezúttal három hazai tervezőt állított izgalmas kihívás elé. A Kata Szegedi, az Anna Amélie és a VYF márkák művészei az összehajtható Galaxy Z Fold3 5G és Galaxy Z Flip3 5G készülékek bevonásával, digitális formában alkotnak új darabokat. A ruhák, a táskák és a sálak sokoldalúsága a mobilok multitasking képességeit idézi, többféleképpen, több öltözékhez is remekül illenek majd, ezzel pedig a tudatosságra és a fenntartható öltözködésre inspirálják a márkák rajongóit. A későbbiekben pedig a felhasználók egészen egyedi módon lehetnek részesei a tervezési folyamatoknak.

Elkezdődött a tervezés a Galaxy Z Fold3 5G telefonok és az S Pen segítségével, az alkotók inspirációt merítenek a Galaxy Z szériás készülékek színvilágából és az összehajtható kialakításból fakadó sokoldalúságból. Az alkotási folyamatot a művészek és a Samsung Magyarország Instagram oldalán követhetik a rajongók, akik ezúttal a tervezés részesévé is válhatnak. Az interaktív együttműködés során élő videókban, szavazásokon keresztül, vagy akár kedvenc helyszíneik megosztásával, a megfelelő hashtagek használatával is alakíthatják a végleges mintákat. A cél, hogy az együttműködés során mind a tervezők, mind pedig követőik szabadjára engedhessék a kreativitásukat és a Galaxy okostelefonok segítségével megmutassák, hogyan látják a világot.

A Galaxy Z Fold3 5G hatalmas főképernyőjén az S Pen segítségével azonnal digitális formában indulhat a tervezés, a Többablakos módnak köszönhetően pedig közben újabb ötletek kereshetők a böngészővel, vagy élőben láthatók a rajongók visszajelzési Instagramon. A Galaxy Z Flip3 5G különleges kialakításával és látványos színeivel inspirálhatja az alkotókat, Hajlított módban pedig minden körülmények között nagyszerű fotókat készíthetnek vele. Elég egy stabil felületre helyezni a mobilt és akár magukat is lefotózhatják, ha kipróbálnák, hogy mutatnak a készülő darabok. A készülékek sokoldalúsága adja a kihívás lényegét is, hiszen a Samsung arra kérte a művészeket, készítsenek olyan darabokat, amelyek az összehajtható mobilokhoz hasonlóan, sokféle módon viselhetők, átalakíthatók, vagy személyre szabhatók.

A ruhákért a 2009-ben alapított Kata Szegedi márka tervezőpárosa, Szegedi Kata és Benus Dani felel. Ők a márka letisztult stílusát és a telefonok színvilágát megidéző darabokat ígérnek, amelyek többféleképpen viselhetőek, így bárki felveheti őket, a prémium anyagminőségnek köszönhetően, szinte bármilyen alkalomra. Ezekhez a kiegészítőt Oláh Anna népszerű Anna Amélie táskái jelentik, amelyek mára a magyar divatvilág ikonikus darabjainak számítanak. Anna a Z Style kollekcióhoz a Studio táskát gondolja tovább, amely válltáskából kis kézitáskává lesz összehajtható, így több stílushoz is jól illik. A szettet a VYF különleges kendői teszik teljessé, amelyek a követők által beküldött helyszínek koordinátái alapján készült mintával válnak igazán egyedi darabokká. Az Olaszországban gyártott selyemkendők fenntartható eljárással készülnek majd, így remekül illeszkednek a kollekció tudatos felfogásához.

„Nagyon büszkék vagyunk az idén tavasszal készült Samsung X AnnaDaubner kollekcióra, így biztosak voltunk benne, hogy visszatérünk a divat világába. Örülünk, hogy újabb tehetséges magyar tervezőket ismerhetünk meg és ezúttal három különleges márkával dolgozhatunk együtt – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – A legújabb összehajtható Samsung okostelefonok nem csak a tervezést segíthetik, sokoldalúságuknak köszönhetően egy új világra nyithatunk általuk. Bízunk abban, hogy ez a multifunkcionalitás a kollekció darabjaiban is megjelenik, kíváncsian várjuk, hogyan teljesítik a tervezők ezt a kihívást.”

Az új kollekció elkészítését nem pusztán a márkák rajongói, hanem a Samsung márkanagykövetei is várják, akik a tervezési folyamatot egészen közelről követik majd. A kész kollekciót majd egy interaktív online eseményen mutatják be a tervezők a Samsunggal közösen, ahol minden résztvevő megosztja a tapasztalatait, a meghívott vendégektől pedig a ruhadarabokról és a tervezéshez használt csúcsmobilokról is megtudhatnak minden fontos részletet a nézők.