Visszatér a Nintendo legendás játéka, a Metroid

A rajongók 15 éve várják, hogy elkészüljön a legendás Metroid-sorozat akkor beígért új része, ami sok kitérő után visszatérne a gyökerekhez, és befejezné a főszereplő, Samus Aran történetét. Nagyon nehezen akart összeállni a játék, és sokáig úgy tűnt, hogy végleg elveszett a fejlesztési pokolban. Most azonban már csak napokra van a megjelenése!

A Super Mariót mindenki ismeri. Valószínűleg még a Zelda is sorozat is mondhat valamit azoknak, akik egyébként nem annyira járatosak a videojátékok világában, azonban számukra talán a Metroid-sorozat már nem annyira ismert. Ez persze nincs így azok között, akik gyakorlott játékosok, és ismerik a Nintendo történetét, hiszen a Metroid legalább akkora legenda, mint a Mario vagy a Zelda, csak talán több mélypontja volt az idők során, mint a fentebbi két sorozatnak.

HAMAROSAN AZONBAN A SOROZAT VISSZATÉR, MÉGPEDIG SOK ÉV KIMARADÁS UTÁN, RÁADÁSUL RÖGTÖN ÚGY, HOGY VISSZATÉR AZ EREDETI, 2D-S GYÖKEREKHEZ.

Az eredeti Metroid még 1986-ban jelent meg a Nintendo első konzoljára, a NES-re, amit aztán 1991-ben követett egy folytatás, már a Game Boyra, majd rögtön egy másik 1994-ben a Super Nintendo-konzolra. Ez a rész a Super Marióhoz hasonlóan a Super Metroid nevet kapta, és elképesztő sikert aratott, sokan a mai napig a valaha készült egyik legjobb játéknak tartják.

A Metroid egyébként alapvetően számos ponton hasonlít a Marióhoz, így tehát nagyon fontos benne az ugrálás és a platformerkedés, azonban emellett a szabad felfedezés és a harc is központi szerepet kapott a játékban. Emellett nagyon érdekes, hogy a sisakot viselő főhős neve Samus Aran, ami alapján nem feltétlenül lehetne következtetni arra, hogy egy nő, pedig bizony az.

EZT A DÖNTÉST MÁR AZ ELSŐ RÉSZ FEJLESZTÉSE KÖZBEN HOZTÁK MEG A KÉSZÍTŐK, ÉS EZZEL A METROID VOLT AZ EGYIK ELSŐ JÁTÉK, AMINEK A KÖZPONTI SZEREPLŐJE EGY NŐ VOLT.

Ahogy a Nintendo játékaira jellemző, a történet a Metroidban sem kapott kulcsfontosságú szerepet, a lényeg mindig a játékmenet volt. Így nagyjából azzal össze lehet foglalna az egészet, hogy az űrbéli fejvadász Samus egy sci-fi világban mindenféle csúnya és gonosz ellenséget lövöldözik rommá, hogy megvédje a Galaktikus Föderációt a pusztulástól.

A játékot, és magát a látványvilágot (ami a korabeli Nintendo-játékokhoz képest meglehetősen sötét hangulatú volt) többnyire az Alien inspirálta, valamint az Alien-filmek legendás látványtervezőjének, H.R. Gigernek a munkája. Ennek örömére a fejlesztők a főellenséget el is nevezték Ridley-nek, az Alient rendező Ridley Scott után.

Végül számos hordozható és otthoni Nintendo-konzolja megjelent 2D-s, oldalra scrollozós klasszikus rész után érdekes módon a japán vállalat egy amerikai fejlesztőcsapathato, a Retro Studioshoz fordult, hogy valahogy átértelmezze a Metroid világát és játékmenetét a harmadik dimenzióba, mégpedig a nem sokkal korábban megjelent GameCube konzolra. Habár a GameCube a Nintendo egyik legsikertelenebb konzolja lett, az erre megjelent, teljesen új és 3D-s Metroid Prime előtt viszont azóta is egyöntetűen borul le a szakma, a kritikusok és a játékosok.

Jön a 15 éve készülő folytatás, amiről mindenki azt hitte, hogy eltűnt

A héten pedig megjelenik a Metroid Dread nevű új rész, ami visszatér a sorozat gyökereihez, és ismét 2D-s környezetbe ágyazva hozza vissza a klasszikus játékmenetet. Ez pedig egy olyan pillanat lesz, amire a rajongók már 15 éve várnak.

A Nintendo és a Metroid-játékok nagyfőnöke, Yoshio Sakamoto annak idején a Game Boy Advance-ra készült Metroid Fusion folytatásának szánta a Dreadet, de már a Nintendo DS-konzolra, hamar kiderült azonban, hogy ennek a hardvere nem elég erős ahhoz, hogy meg lehessen valósítani a Sakamoto által elképzelt játékot. Kétszer is megpróbálták tető alá hozni az anyagot, először 2005-ben majd 2008-ban, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.

Az évek során újra és újra előkerült a Metroid Dread neve különböző módokon, azonban belsős információk alapján arról lehetett hallani, hogy a projekt csak tengődik és valójában nem igazán halad semerre. Eközben a 2010-ben megjelent új rész, a Metroid: Other M langyosabb fogadtatásra talált, így a rajongók egyre hangosabbá váltak: szerették volna, ha a sorozar visszatér a gyökereihez.

AZONBAN NAGYON ÚGY TŰNT, HOGY A NINTENDO BELSŐS FEJLESZTŐCSAPATAI NEM TUDTAK ÚGY HOZZÁNYÚLNI A JÁTÉKHOZ, HOGY AZ ELNYERJE SAKAMOTO TETSZÉSÉT, ÍGY A METROID PRIME-OT KÖVETŐEN VÉGÜL ISMÉT EGY NYUGATI STÚDIÓ LETT A MEGMENTŐ, MÉGPEDIG A SPANYOL MERCURYSTEAM.

A MercurySteam azért is tűnhetett ideális választásnak, mert egy másik legendás japán játékfejlesztővel, a Metal Gear Solidról ismert Hideo Kojimával közösen már sikeresen támasztották fel egy klasszikus japán játéksorozatot, a Castlevaniát. A trilógiának szánt Castlevania: Lords of Shadow első része kifejezetten jó fogadtatásra is talált, azonban a sorozat 2014-ben megjelent záró darabjára már elfogyott a lendület, a játék borzalmasan sikerült.

