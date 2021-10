A Kazahsztánban megrendezett ATP 250 és WTA 250 Astana Open női és férfi tenisztornáján a magyar fejlesztésű ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ applikáció segítségével a világ bármely pontjáról buzdíthatják kedvenc versenyzőiket a szurkolók.

A Kazah Tenisz Szövetség és a Seyu Solutions együttműködésének köszönhetően egy új innovatív eszközzel bővült a szurkolói szórakoztatás a teniszben. A sportág kedvelői immár akkor is kifejezhetik támogatásukat kedvenc sportolóik felé, ha személyesen egyébként nem tudnak eljutni a rendezvényre. A bátorító üzenetekkel ellátott rajongói fotók a helyszín digitális felületein keresztül közvetlenül is láthatóvá válnak a játékosok számára, így a szurkolók aktív részesei lehetnek a kedvenceik sportsikereinek.

A közép-ázsiai régió egyik legjelentősebb tenisz eseményén a szurkolói fotók a ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ alkalmazáson keresztül, vagy egy weblinken keresztül készíthetők. A regisztráció után a felhasználók napi ütemezésben láthatják a mérkőzések menetrendjét, és választhatnak a játékosokra szabott szurkolói üzenetek közül. A fényképek megoszthatók a közösségi média platformokon is, így juttatva el a szurkolás örömét még több rajongóhoz.

Ez az első alkalom, hogy a sporttech vállalkozás a közép-ázsiai régióra is kiterjeszti tevékenységét, valamint a tenisz is új sportként szerepel a cég portfóliójában. Az innováció eredményeként a szurkolók még izgalmasabb meccsnapi élményben részesülnek, miközben a sokszínű fotók a helyszíni hangulatot is fokozzák, segítve a versenyzőket, hogy érezzék a tömeg támogatását anélkül, hogy megzavarnák a csendet a játék során.