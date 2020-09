A HP innovatív megoldásokkal készül a hibrid munkavégzésre

A HP éves partnertalálkozóján, a HP Reinvent eseményen mutatta be legújabb készülékeit és szolgáltatásait, amelyekkel a felhasználók hatékonyabban végezhetik a munkájukat, kapcsolatban maradhatnak a partnereikkel és biztonságban tarthatják a személyes adataikat.

A koronavírus járvány világszerte átalakította a munkarendet és a hibrid munkakörnyezet vált általánossá. Az üzleti szakemberek közel fele dolgozik távolról, és az otthoni produktivitás fontossága megkérdőjelezhetetlen; a felhasználóknak gyorsabb számítógépekre és gyorsabb internetelérésre van szükségük. Az informatikai szervezetek 60 százaléka keresi a módját, hogy a rugalmasabb munkaszervezés mellett is irodai szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a felhasználók számára otthon is. Ugyanakkor, az IT szakemberek több mint 40 százaléka a munkavállalók eszközeibe beépített végpontvédelmi megoldásokat tartja elsődlegesnek.

“A kialakult hibrid munkakörnyezetben a felhasználók otthona hosszú távon is munkahellyé válik, a vállalkozásoknak pedig egyidejűleg kell támogatnia a távolról és irodából való munkavégzést is, így a számítógépek szerepe meghatározóvá válik – mondta el Andy Rhodes, a HP Személyi számítógépek üzletágának globális vezetője. – Vállalatunk számára kiemelten fontos, hogy támogassa a napjainkban zajló üzleti átalakulást. Célunk, hogy prémium élményt nyújtó szolgáltatásainkat szélesebb körben elérhetővé tegyük olyan új laptopokkal, amelyek nagyobb mobilitást biztosítanak, asztali számítógépekkel, amelyek kisebb munkaterület mellett is kiemelkedő teljesítményt biztosítanak, lenyűgöző monitorokkal és olyan szolgáltatásokkal, melyek átfogó megoldást nyújtanak az üzleti felhasználóknak.”

A munkavégzés új korszaka

A HP bemutatja a HP ProBook 600 G8 és HP ProBook 400 G8 PC modelleket, amelyeket olyan növekvő vállalkozások számára terveztek, ahol a munkanapok az íróasztal, a tárgyalóterem és az otthoni iroda között telnek. A továbbfejlesztett kialakításnak és a választható négymagos, tizenegyedik generációs Intel® Core™ processzornak köszönhetően a legújabb ProBook 600 és ProBook 400 gépek biztosítják a felhasználók számára az üzleti életben szükséges teljesítményt, biztonságot és tartós működést.

A nagyobb munkaterhelés miatt erősebb hardveres teljesítményt igénylő felhasználók számára lehetnek ideálisak a HP új Elite és Pro asztali gépei, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a multitaskingra alapuló igényeknek is.

A HP EliteDesk 805 G6 Sorozatú PC-k továbbfejlesztett borítása modern megjelenést biztosít, a sokoldalú kialakításnak és a bővíthetőségnek köszönhetően pedig könnyedén személyre szabhatók. A felhasználói élmény fokozása érdekében a HP Run Quiet Design minimalizálja a zajhatást, a VR támogatással pedig nagyteljesítményű munkavégzés is lehetséges. Az új asztali gépek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy vállalati szinten is növeljék a hatékonyságukat, mindezt kiemelkedő megbízhatóság, adatbiztonság és kezelhetőség mellett, a számukra ideális kialakításban.

A HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini PC kompakt, nagyteljesítményű számítógép, amely a Mini-in-One Kijelzővel együtt használva könnyedén elfér egy nyitott irodában.

kompakt, nagyteljesítményű számítógép, amely a Mini-in-One Kijelzővel együtt használva könnyedén elfér egy nyitott irodában. A HP EliteDesk 805 G6 Small Form Factor modell a HP első AMD-alapú, dual M.2 meghajtóval rendelkező, kisméretű üzleti számítógépei közé tartozik.

A HP ProDesk 405 G6 Sorozat gépeit a növekvő vállalkozások számára tervezték. A legújabb AMD Ryzen™ PRO Series Desktop processzornak5 köszönhetően kiemelkedő teljesítményt és sokoldalúságot kínálnak a csendesebb és energiatakarékos kialakítás mellett.

A munkavállalók közel fele nem megfelelő felszereléssel dolgozik otthonról, a távolról dolgozók 60 százaléka pedig nem rendelkezik külön, a munkavégzésre kialakított térrel. A HP új monitorai segítik az együttműködéseket, hiszen a felhasználók igényeit és a rendelkezésre álló területet figyelembe véve készültek.

A HP E24d és E27d konferencia-monitorok biztosítják a felhasználóknak azokat az eszközöket, amelyekre a virtuális együttműködéshez szükségük lehet. A Zoom-kompatibilis monitorok a beépített pop-up webkamerának, a mikrofonnak és a beépített hangszórónak köszönhetően lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy külső kiegészítők nélkül is gond nélkül csatlakozhassanak a videókonferenciához. Az új konferencia-monitorok dokkolóval is rendelkeznek, így a felhasználók egyetlen kábel segítségével csatlakoztathatják a laptopjukhoz vagy asztali számítógépükhöz 100W USB-C® tápellátással.

Új beszerzési és flottakezelési lehetőségek

A kis- és középvállalkozások 57 százaléka tervezi hosszú távon biztosítani munkavállalóik számára az otthoni munkavégzés lehetőségét[, ez pedig kihívások elé állítja őket, hiszen a távolról dolgozó munkavállalók támogatása, védelme és irányítása mellett biztosítaniuk kell a munkavégzés folyamatosságát is.

Az eszközök életciklusának könnyebb kezelhetősége érdekében a HP frissítette és egyszerűsítette HP Device as a Service (DaaS) programját. Az ügyfelek világszerte egységes megoldást használhatnak, függetlenül attól, hogy egy adott országban vagy globálisan működnek. Az ügyfelek egyedi igényeiknek megfelelően testre szabhatják a DaaS program elemeit és további, opcionális HP- vagy Partnerszolgáltatásokkal bővíthetik. A partnerek a továbbfejlesztett HP DaaS program alapjaira építve egyedi, testreszabott megoldásokat kínálhatnak ügyfeleik számára, a HP Integrated Financial Solutions pedig rugalmas fizetési megoldásokat kínál az ügyfélszerzés és jövőbeli együttműködések megkönnyítése. A HP TechPulse, a DaaS szolgálatatások alapját jelentő analitikus platform folyamatosan fejlődik és MI alapú segítséget nyújt az ügyfeleknek vállalkozásuk működtetésében.

Árak és elérhetőség