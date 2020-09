Dell laptop: iskolások számára ideális választás!

Az internet és a korszerű számítástechnikai eszközök ma már elengedhetetlen részét képezik a mindennapoknak. A legtöbb háztartásban már megtalálható egy vagy akár több asztali számítógép, laptop.

Nem csak a mindennapi ügyintézéshez, szórakozáshoz szükségesek azonban ezek a készülékek, hanem a munkához vagy akár az iskoláskorú gyermek tanulmányaihoz is. Napjainkban ez utóbbi terület minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott, ezért érdemes mihamarabb beszerezni egy, a gyermek igényeinek megfelelő laptopot.

De mégis milyen típus mellett célszerű letenni a voksot? Mekkora az az összeg, amelyet javasolt a megbízhatóság és az időtálló minőség érdekében erre költeni? Egyáltalán mi az, amit a háztartások megengedhetnek maguknak? A Dell laptop egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen kitűnő paramétereivel méltán nyeri el az érdeklődők tetszését. Az Usanotebook.hu szakértői kerestek egy iskolásoknak való laptop családot, és a Dell márkára esett választásuk. Lássuk, miért!

Megfizethető laptop a mobilitás kényelmével

A Dell laptop készülékek többféle memória mérettel állnak rendelkezésre, így közöttük mindenki megtalálhatja azt a típust, amely leginkább megfelel elvárásainak. A fekete hátlappal rendelkező eszköz elegáns megjelenésével megállja a helyét bármilyen eseményen, így a felsőoktatásban résztvevők számára is tökéletes választás lehet. A márka csúcskategóriás modellje is rendelkezik mindazokkal az előnyökkel, mint a néhány tízezerrel olcsóbb társai, de a bemenetek, a méret és a súly tekintetében is hozza a várt színvonalat. A 2,2 kg-os súly ideális azoknak, akik a mobilitást is fókuszba helyezik a laptop használata során. Bár az otthoni alkalmazás esetében gyakran fix helye van az eszköznek, de a kényelem érdekében nem ritka, hogy az ágyban, vagy a kertben szeretnénk használni azt. A könnyű kivitelnek köszönhetően nem jelenthet gondot a kényelmes mozgatás.

A 15,6 ’’ –os kijelző megfelelőnek bizonyul az iskolások számára szükséges feladatok ellátásához, de akár a távoktatásban betöltött szerephez is maximálisan ideális. A többféle árkategóriában is elérhető Dell laptopok mindössze néhány paraméterben térnek el egymástól, de egytől-egyig hozzák azt a megbízható minőséget, amit a márka az elmúlt időszakban számtalanszor bizonyított már.

Digitális oktatás és Home Office? A Dell laptop megállja a helyét!

A főként általános otthoni, de akár irodai használatra is javasolt laptop kifejezetten hasznos választás lehet akkor, ha egy alap gépet szeretnénk a gyermek számára beszerezni, de mégsem költenénk félmilliót erre. Főleg akkor hasznos a Dell laptopok mellett letenni a voksot, ha a mobilizálhatóságnak köszönhetően gyakran kerül laptop táskába a készülék, vagy játék során lesz nagy igénybevételnek kitéve a választott modell a kicsik körében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az oktatással összefüggő teendők terén éppen úgy biztonsággal lehet számítani a Dell márkára, mint akkor, ha kikapcsolódásról van szó. Nem csak az iskoláskorú gyermekek számára javasolt a Dell, hanem akár azoknak is, akik Home Office keretein belül végzik munkájukat, és megbízható, jól funkcionáló eszköz mellett tennék le a voksot.

Manapság rendkívül nagy szerephez jutott az internet elérhetősége és az ehhez szükséges eszközök korrekt áron történő beszerzése. Egy családban akár több ilyen készülék is jó szolgálatot tehet, hiszen a digitális oktatás világában ennél jobb befektetésre aligha találhatnánk. Nem ritka az sem, hogy az iskola utáni feladatok elvégzéséhez is nélkülözhetetlen a megfelelő számítástechnikai háttér az otthon falai között. Az iskolakezdés alkalmával megéri a Dell laptopok kínálta előnyökre gondolni.