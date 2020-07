Itt az új, háromféle üzemmódú switch a Zyxel-től

A hármas kezelési lehetőségének köszönhetően felhőn, parancssoros felületen (CLI) vagy egyszerű hálózatkezelési protokollon (SNMP) keresztül is könnyedén irányítható eszköz minden igényhez illeszkedve támogatja a hálózatokat.

A háromféle üzemmódú switch legnépszerűbb funkciója a Zyxel Nebula felhő menedzsment platformja, melyen keresztül a rendszergazdák bárhol és bármikor nyomon követhetik és vezérelhetik a hálózatukat, egyetlen központi irányítópulton keresztül. A Nebulát üzleti gondolkodásmóddal tervezték, így még hatékonyabb telepítési, beállítási és elemzési opciókat kínál.

– mondta Treso Tamás, a Zyxel Magyarország vezetője.

„Az érintés nélküli beállítási lehetőséget is nyújtó, megbízható hálózat lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy a közösségi távolságtartás szabályait a kritikus időszakokban is be tudják tartani.”