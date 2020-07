Huawei AX3: új WiFi 6 szabványú router

Bemutatták a Huawei AX3 WiFi 6 szabványokat is támogató routert. A Huawei Technologies vállalat technológiája az eddigi 5G fejlesztésekben szerzett tapasztalatait felhasználva zavartalan chipszintű együttműködést lehet létrehozni a router és számos más eszköz között. A Huawei tízmillió dollárt fektetett kifejezetten routerekben használt chipek fejlesztésébe, továbbá létrehoztak egy WiFi képesség-központot is a routerek szigorú teszteléséhez.

Szupergyors hálózat és könnyített hozzáférés, amit a falak sem állítanak meg

A Huawei AX3 routereket a Huawei saját Gigahome processzorával és Gigahome WiFi 6 chipkészletével szerelte fel. A Huawei multi-chip technológiájának köszönhetően a Huawei AX3 „WiFi 6 Plus” dupla hálózati sebességet biztosít, fejlett, akár falakon is áthatoló képességgel, amennyiben más Huawei WIFi 6 termékekkel együtt használják. A Gigahome Wi-Fi 6 lapkakészlet ugyanis a frekvencia sávszélességét 160 MHz-re javította.

A Huawei AX3 sorozat négymagos verziója támogatja a Huawei Share-t is. Egy Huawei telefon megérintésével – amelyen az NFC engedélyezve van a router NFC észlelési területén –, a felhasználó jelszó megadása nélkül csatlakozhat a WiFi hálózathoz.

Az exkluzív, dinamikus keskenysávú technológián kívül a négymagos verzió négy független jelerősítőt tartalmaz (a kétmagos verzió esetében kettőt), lehetővé téve Mesh-hálózat létrehozását több Huawei routeren, amellyel egymás jelét felhasználva még nagyobb területre továbbítják a jelet. Ezzel támogatják a vezeték nélküli, vezetékes és hibrid vezeték nélküli + vezetékes hálózatokat is, amelyek kiterjesztik a hálózathoz való hozzáférést minden háztartás vagy vállalkozás számára.

A biztonság a legfontosabb

Az AX3 négymagos verziójának készítésekor a biztonság is fontos szempont volt; az eszköz magában foglalja a Huawei HomeSec biztonsági védelmet is. A készülék Gigahome négymagos chipjébe egy független biztonsági zónát (TEE-megbízható végrehajtási környezet) építettek be, a TrustZone biztonsági megoldást pedig a mikrokernelből építették ki. Ez a megoldás elnyerte a Common Criteria, a világszerte elismert informatikai terméktanúsító szervezet 5-ös értékelési szintű (EAL5) tanúsítványát.

Az 5G-s tapasztalatok hasznosnak nyilvánultak a routerek fejlesztésében is

A Huawei 5G-ben szerzett tapasztalatainak köszönhetően jelentős mértékben hozzájárult a WiFi 6 szabvány fejlesztéséhez. A Huawei nemcsak olyan termékeket kínál, amelyek támogatják a Wi-Fi 6 szabványokat, hanem a saját fejlesztésű Gigahome WiFi chipjeivel integrálja az egyedi chip-együttműködési technológiákat is.

A zökkenőmentes intelligens, összekapcsolt élet megteremtése érdekében a Huawei közép- és hosszú távú stratégiát kínál a következő 5–10 évre: a vállalat „1+8+N” stratégiájában az 1 az okostelefonokat mint a legfontosabb termékeket jelenti, a 8 a további nyolc kategóriát, többek között tableteket, hordozható eszközöket és például a WiFi routereket is, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be összekötő központokként, míg az N a tágabb értelemben az infó-kommunikációhoz kapcsolódó termékek csoportját alkotja.

A Huawei tízmillió dollárt fektetett kifejezetten routerekbe szánt chipek fejlesztésébe. A szoftver és a hardver kombinációjával a chipek alsó rétegében a Huawei kiküszöbölte a képfagyással, késleltetésekkel és leválasztásokkal kapcsolatos problémák több mint 80 százalékát. A Huawei Kínában épített egy WiFi képesség-központot is, amely a globális routeripar legszigorúbb tesztkörnyezetét kínálja, ami azt jelenti, hogy a Huawei-termékek szigorúan tesztelhetők, mielőtt a fogyasztók rendelkezésére állnának.